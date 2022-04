È Risorto, Come Disse? Il Trittico di Pasqua, Online Oggi alle 18.00.

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione un evento online che avrà luogo questo pomeriggio, organizzato dal maestro Aurelio Porfiri, e che vede la partecipazione di un teologo per parlare di quel trittico centrale della fede cristiana, la Passione, Morte e Risurrezione. Qui sotto trovate alcuni dettagli. Buona lettura e buon ascolto.

Quando si parla delle feste, si pensa automaticamente al Natale, poi alla Pasqua. In realtà il mistero di Passione, Morte e Resurrezione è centrale nella fede cristiana. Quanto ancora crediamo tutto ciò?

Con Aurelio Porfiri ne parlano il giornalista Aldo Maria Valli e il teologo Robert Fastiggi.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

