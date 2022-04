Bestiario. Draghi dal Balcone di Palazzo Chigi: Aria Condizionata o Cannoni?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, avrei voluto poter dare un po’ più di spazio, fra un Bestiario e l’laltro, ma purtroppo non ci viene data tregua. a cominciare dal Bugiardo Seriale, l’inquilino temporaneo di Palazzo Chigi, in attesa che i suoi Superiori gli trovino un altro posto di prestigio in cui compiere disastri. Mi ricordo che mi raccontava un’ansia parente – e forse qualche lettore onusto di anni ne avrà una memoria diretta – di quando da un altro palazzo romano qualcuno chiedeva alla folla: “Burro o cannoni”? E ala folla rispondeva “Cannoni”, pronta a vendere anche la mamma qualche anno dopo per un mezzo panetto di burro. Siamo migliorati, almeno stando ai sondaggi, perché una notevole maggioranza di connazionali si dice contraria all’invio di armi in Ucraina…ma purtroppo il parlamento è quella sciagura morale e umana che è, e anche le “opposizioni”, virgolette d’obbligo, quelle ufficiali e quelle del mugugno legaiolo mostrano ancora una volta ad abundantiam la loro miopia politica a culturale. Buona visione del campionario di orrori, con qualche fiorellino qua e là. Senza dimenticare la psico-pandemia: d’altronde il meccanismo totalitario dell’informazione è passato con estrema disinvoltura da un argomento all’altro. Muscoli riscaldati da due anni di menzogne.

***

Sul sito Facebook del prof. Francesco Agnoli troviamo queste osservazioni, che mi sembrano molto interessanti:

PD, il partito della guerra

In questi giorni il partito più guerrafondaio è il PD.

A seguire FDI. Dei 5 stelle non mi occupo perché gestiscono come sempre tutto e il suo contrario ( vedi Di Maio e Conte).

Il PD che nacque, come tutti ricordano, dal PCi più la sinistra DC, cioè dal partito più filo russo, e dalla parte della DC meno atlantista. Stupirsi?

Non direi. Se ieri veneravano Stalin e oggi demonizzano Putin, è altrettanto vero che ieri non volevano l’ Europa e oggi la divinizzano.

Soprattutto va ricordato che i referenti dei Dem nostrani sono i Dem americani, cioè il partito più interventista degli Usa (forse la vocazione del PD è di fare i servi, ieri di Mosca, oggi di Washington).

Quella che stiamo vivendo è la seconda guerra in Europa dopo la caduta del muro.

La prima fu contro la Serbia filorussa. Al governo, in Italia, c’era il comunista D’ Alema, e la sinistra regnava dovunque: oltre a D’ Alema, Clinton, Blair e Schroder.

Dopo la guerra, che distrusse ponti, industrie ed uccise civili in gran numero (un missile Nato uccise in una sola volta circa 70 kossovari), in un libro intervista del 1999 con Federico Rampini, D’ Alema, dovendo giustificare di essere sceso in guerra contro un altro comunista come lui, Milosevic, cominciò così: “il mio grande problema era il rapporto con gli Usa, il loro giudizio”. In quello stesso libro D’ Alema aggiungeva : “L’ opinione pubblica russa era avvelenata dai sentimenti antioccidentali. Le minacce della Nato erano vissute come un’arroganza dell’ Occidente. Non bisogna sottovalutare la frustrazione di una ex superpotenza che ha tuttora un grande arsenale militare e si sente gettata ai margini della politica mondiale. È un sentimento che nacque fin dalla guerra del Golfo”.

Il post è corredato da questo collegamento.

***

Mah…! Ma non voleva mediare?

***

***

E mi sembra interessante condividere con voi questo post, sempre da Facebook, di Vik van Brantegem.

«Michel Onfray parla di “sette comandamenti” per arrivare alla dittatura “perfetta” contemporanea:

Distruggere la libertà (sorveglianza continua, distruggere la vita personale, uniformare l’opinione, denunciare i crimini di pensiero – fatto). Impoverire la lingua (praticare una nuova lingua, usare linguaggi a doppia valenza, distruggere le parole, eliminare la parte scritta esaltando esclusivamente l’oralità, eliminare i classici – fatto). Abolire la verità (imporre l’ideologia, strumentalizzare la stampa, diffondere notizie false, creare la realtà – fatto). Cancellare la Storia (cancellare il passato, riscrivere la storia, inventare la memoria, distruggere i libri – ci stiamo lavorando alacremente). Negare la natura (distruggere la pulsione di vita, organizzare frustrazione sessuale, imporre vincoli di norme igieniche, procreare per via medica – fatto, ma possiamo anche fare di meglio). Diffondere l’odio (ossia creare un nemico, fomentare guerre, ridurre il pensiero critico a problema psichiatrico – fatto). Aspirare all’Impero (stiamo limando le imperfezioni ma abbiamo già iniziato con l’indottrinare i bambini, annullare le opposizioni, ridurre in schiavitù grazie al progresso).

Ancora qualche mese e saremo all’interno della dittatura perfetta che la massa plauderà sottolineando di essere in piena e totale democrazia”.

***

Che si tratti di un outing inconsapevole dei mezzi di disinoformazione?

***

E guardate un po’ che cosa scrive il governatore leghista Zaia:

***

E anche questo è interessante, vero? Chissà perché gli scienziati non se ne occupano…

***

Per favore, non dite che sono un complottista. Però certo che la tentazione è grande…

§§§

