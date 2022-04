Raoult: il Siero non Funziona. Abbiamo Lasciato la Scienza per una Credenza.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione queste dichiarazioni del prof. Didier Raoult, direttore dell’IHU Méditerranée Infection, pubblicate su “Entreprendre”, nella nostra traduzione. Buona lettura.

Più che mai controcorrente, il professor Didier Raoult, direttore dell’IHU Méditerranée Infection, analizza l’effetto del vaccino sull’epidemia di Covid. Per lui, “ci siamo allontanati dalla scienza e siamo passati alle credenze”.

“Oggi abbiamo quasi 10 miliardi di vaccini inoculati nel mondo. Eppure non ci sono mai stati così tanti casi (di persone infette). In Francia, che detiene il record di persone vaccinate subito dopo gli Stati Uniti, la situazione è esattamente la stessa. Ciò che è estremamente strano e interessante è il desiderio di aumentare la copertura vaccinale per un vaccino che ha dimostrato di non funzionare.

Non ha senso vaccinare persone che non sono a rischio perché l’epidemia si infiamma sempre di più quando si vaccina. Ho avuto l’opportunità di dirlo: siamo usciti dalla scienza. È una credenza, una religione, ma non è più scienza. Questo è stato definito molto bene da Karl Popper, che è stato il primo storico e analista della scienza del XX secolo. Ha detto che se non puoi accettare che la tua teoria scientifica sia sbagliata, allora sei fuori dalla scienza e ci credi a prescindere. Si comincia a comportarsi in modo religioso e non in modo scientifico.

Il vaccino non è più collegato alla realtà. Infatti, non si può dire che fermi l’epidemia o che sia di qualche interesse per le persone che non hanno fattori di rischio. Il tono sta diventando sempre più aggressivo verso questo. C’è anche chi dice: non curiamo chi non è vaccinato! Quindi non curiamo più le persone che fumano e si ammalano di cancro ai polmoni? Non curiamo più le persone che bevono e si ammalano di cancro all’apparato digerente? Vi rendete conto di quanto lontano possiamo andare? Che le persone in alte posizioni amministrative possono proporre di smettere di trattare le persone che non gli obbediscono? Ci sono ora studi che mostrano che il 50% dei democratici negli Stati Uniti e il 30% in Inghilterra sono d’accordo con l’arresto delle persone non vaccinate!

Una persona non vaccinata non rappresenta un pericolo particolare perché qui la proporzione di persone positive è altrettanto importante tra i vaccinati che tra i non vaccinati. Con dati di questa natura, non puoi mettere la gente in campi di concentramento o rinchiuderla in casa perché non ti obbedisce! Altrimenti, si cade in cose che ricordano parte della seconda guerra mondiale. Quando si vuole che la gente obbedisca, questo si chiama totalitarismo.

L’intero discorso del professor Didier Raoult può essere trovato sul canale Youtube dell’IHU Méditerranée-Infection

