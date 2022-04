Il Ritorno di Trump. La Denuncia: 4-5 Milioni di Brogli. La Frode in Wisconsin.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante – anche se con qualche giorno di ritardo – portare alla vostra attenzione quello che Cesare Sacchetti ha scritto relativamente al possibile ritorno di Donald J. Trump sulla scena. Buona lettura…

***

“La scorsa notte Trump ha fatto una affermazione fondamentale rispetto ai veri nemico degli Stati Uniti. Trump ha detto chiaramente che i nemici non sono la Russia, la Cina o l’Iran. I veri nemici degli Stati Uniti sono quelli interni costituiti dalle lobby dello stato profondo di Washington. Sono i nemici che hanno ceduto la sovranità degli Stati Uniti a poteri transnazionali che hanno utilizzato questa nazione per seminare distruzione e morte in giro per il mondo. Sono gli uomini devoti alla causa delle grandi famiglie di banchieri che vogliono distruggere la sovranità degli Stati nazionali per erigere un Moloch globale che ridurrebbe in schiavitù l’intera umanità. Sono questi i nemici che Trump sta combattendo e sono questi i nemici che hanno tentato di rimuoverlo fisicamente e politicamente attraverso i due colpi di Stato dello Spygate e della frode elettorale del 2020.

https://www.rt.com/news/553205-trump-biden-us-inflation/

La scorsa notte durante il suo raduno tenutosi nello stato del Michigan, Trump ha fatto riferimento alla pubblicazione imminente di un nuovo rapporto che dimostrerebbe come nelle urne siano stati depositati centinaia di migliaia di schede false. Trump ha parlato di almeno “4 o 5 milioni” di voti immaginari. I raduni di Trump stanno aumentando in maniera esponenziale con il passare delle settimane. Se a questo aggiungiamo il fatto che il presidente americano continua a parlare delle prove della frode elettorale del 2020, tutto questo lascia pensare che Trump stia preparando il suo ritorno anticipato. Trump ha in mente una tempistica precisa e per sapere quando ci sarà il suo ritorno ufficiale, dobbiamo guardare alle sue apparizioni in pubblico. Più Trump organizza raduni e comizi, più quel momento si avvicina.

Trump hints at an upcoming report on election fraud revealing "4 or 5 MILLION people cheating" pic.twitter.com/IPiq85V660 — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) April 3, 2022

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: brogli, sacchetti, trump



Categoria: Generale