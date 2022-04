Agostino Nobile. I Resettisti, i Mass Media e i Cattolici dell’anno 2030.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Agostino Nobile si è tolto qualche sassolino dalla scarpa…buona – melanconica – lettura.

§§§

Cattolici dell’anno 2030

Gli abusi di potere dei governi Conte e Draghi durante e oltre gli anni del Covid-19 rappresentano la vittoria dei grandi oligarchi e dei politici legati al Great reset. Si tratta di quell’ingegneria sociale di cui parlavo su SC il 15 aprile 2020: “Si è verificata la classica ingegneria sociale. […] Abbiamo visto che la paura di essere colpiti a morte da un virus rende l’essere umano remissivo come un agnello sacrificale. Ed è proprio attraverso la paura che il potere impone le sue leggi illiberali col consenso dei cittadini”.

La timida reazione popolare di tutti i paesi ha dato agli oligarchi la certezza che, se la gente non reagisce con decisione quando gli togli il lavoro e neghi anche il minimo di interazioni sociali, puoi fargli tutto e di più. Qualche anno fa bastava poco per incendiare le strade. Oggi non reagiscono nemmeno se gli togli anche il minimo spazio di libertà, elimini i loro cari negando le cure esistenti, neghi la scuola ai loro figli facendoli odiare dalla comunità inebetita dal terrorismo mediatico.

Gli oligarchi hanno avuto un’ulteriore conferma con il conflitto russo-ucraino. Kelensky chiede armi, spingendo al massacro e alla fame il popolo che l’ha eletto (con l’inganno), mentre i tivvù dipendenti occidentali fanno raccolte di cibo e di vestiti per il popolo ucraino. Ma per le migliaia di persone sospese dal lavoro con decreti anticostituzionali, gli italiani non offrono nemmeno un fico secco. Senza contare la totale indifferenza popolare per i massacri attuati dalle coalizioni guidate dagli anglo-americani e, in Medio Oriente, arabo-israeliane. I Resettisti attraverso i loro lava cervello mediatico hanno reso l’essere umano innocuo e manipolabile come un criceto.

Anche l’unico baluardo che nei secoli si è opposto ai nemici del Cristo si è alleto con l’élite finanziaria. Da quando i rappresentanti della Chiesa, insieme ai suoi intellettuali, storici e giornalisti marciano sulla stessa linea dei Resettisti, il Vaticano è caduto più in basso della più putrida irrilevanza spirituale, morale e sociale. Senza contare che durante i lockdown e i vaccini il Vaticano si è dimostrato più zelante dei politici.

Non mancano i preti che vietano l’ingresso ai non vaccinati. Una volta riaperte le chiese, i cattolici sono diventati dei kapò. Se non porti la mascherina fin sotto gli occhi e non utilizzi i gel antibatterici messi presso l’acquasantiera, ti sbattono fuori senza tanti complimenti. I nostri antenati davano la vita per difendere la Croce, oggi se la fanno sotto per un virus curabile. Codardi allo stato puro, attaccati a una vita miserabile fatta di supermercati e tv.

L’essere umano, nobilitato attraverso il Cristo, è stato calpestato nella sua dignità con la peggiore umiliazione della storia. Durante il lockdown è stato privato della santa Messa, del conforto spirituale e della libertà, confinato in casa, senza cure, senza lavoro, per poi essere obbligato a subire la roulette russa vaccinale. Le mostruosità accolte dalla maggioranza come “diritti” e perfino “normali”, gridano vendetta al cospetto di Dio.

Dopo questi dati di fatto, proviamo a immaginare cosa potrebbe accadere nel fatidico 2030, quando la “nuova normalità” auspicata dai Resettisti, tanto onorati da Bergoglio e dai suoi accoliti, sarà realizzata.

Nella notte tra il il 24 e il 25 dicembre gli agenti avevano ripulito la città dagli ultimi ribelli. Appena letto la email, il giornalista contattò in videochiamata il capo della polizia Balordis. L’ufficiale, con aria soddisfatta, esordì: «Carissimo Mediocrez, vedo che stai sempre attaccato a internet. Bravo. Un vero giornalista!»

«Non so come ringraziarti… Sarò il primo a diffondere una notizia che porterà gioia in tutte le case… Allora, organizziamo la scaletta?»

«No, guarda. Mi aspettano molte cose da fare, è meglio registrare subito».

«Come vuo…»

«No, aspetta». Guardandosi sullo schermo del computer il capo della polizia si lisciò le folte sopracciglia con le dita, poi, abbassando leggermente la testa, aggiustò i pochi capelli che gli ornavano il cranio».

«Ok!» Esclamò l’impaziente Mediocrez.

«No, aspetta… aspetta…» allungando una mano in uno dei cassetti della scrivania tirò fuori un rossetto. Dopo averlo applicato con cura, strinse le labbra per amalgamare il colore rosso fucsia.

Muovendo leggermente il capo da destra a sinistra per meglio ammirare le sue labbra, domandò: «Cosa ne pensi?»

«Straordinario! È un prodotto della Deborah?»

«No. È un Destiny “glossy” con lucentezza in 3D» sorrise. «Regalo del mio sottufficiale».

«Perbacco… Allora è vero amore!»

Balordis, mettendosi in posa alzando diaframma, con aria austera domandò: «Il mio aspetto è okay?»

Mediocrez sorrise: «Se tu avessi trent’anni in meno ci farei un pensierino… Posso registare?»

«Affermativo».

Mediocrez: «Cari telespettatori, buonanotte! Abbiamo in diretta il capitano Balordis che, per la Festa delle Luci, ci regala una bella notizia!»

Balordis, con la voce pacata di chi la sa lunga, esordì: «Buonanotte! Poco dopo la mezzanotte di questo 25 dicembre, un gruppo di terroristi pseudo cattolici, sono finiti nella nostra rete. Si tratta di una decina di personaggi già schedati».

Mediocrez, domandò: «Hanno fatto resistenza?»

«Assolutamente… Li abbiamo colti mentre pregavano l’oltragioso Rosario».

«Ma come li avete scoperti?»

«Erano riuniti in casa di un depravato… Una spiata dei vicini».

«Ma oltre alle loro rivendicazioni spiritual-trogloditiche, di cosa si sono macchiati? Perché, sembra che rinneghino…»

«Guardi, in questa particolare notte delle Luci, di spensierata allegria sessuale e di sostanze psicoattive non voglio infliggere…»

«La prego».

«Beh… Non è un crimine vergognoso come la recita del Rosario, ma è altrettanto sanzionabile con la leucotomia o se vuole lobotomia». Dopo aver inspirato, continuò: «Lei non crederà, ma mentre li portavamo sulle camionette questi depravati hanno gridato che gli animali e le piante non hanno gli stessi diritti dell’uomo».

Mediocrez, facendosi riprendere in primo piano per meglio mostrare il suo imbarazzo, esclamò: «Oh cielo… Non è possibile!»

«Non solo» continuò il capo della polizia «senza il minimo ritegno hanno gridato ai quattro venti che l’uomo non può essere obbligato all’eutanasia a settant’anni perché sulla vita decide il loro Dio».

«Cose da pazzi!»

«Conforta constatare che una trentina di veri cattolici hanno tentato di linciarli. Li abbiamo salvati per il rotto della cuffia».

Agostino Nobile

§§§

