Cavalcoli, Formicola. Riflessioni sulla Guerra Russo-Ucraina, e l’Ortodossia.

Carissimi,

la lettura da siti amici, molto amici, di scritti di persone assennate, molto assennate, mi lascia ogni giorno che passa sempre più stranito, per quanti sforzi faccia di comprendere e caso mai modificare il mio pensiero sulla guerra in corso e su Putin.

Leggo che l’ostilità di Putin nei confronti di omosessualismo, LGBT+, gender, e porcherie varie, non sia “buona”, siccome motivata da machismo (sembra la stessa argomentazione a favore della “legalizzazione” dell’aborto in Italia, perché la norma che lo proibiva e puniva era finalizzata alla “difesa della stirpe”, e per non difendere la stirpe – che non va bene – non s’è difesa neanche la vita nascente, col risultato di una media di centomila bambini, per definizione inermi e innocenti, “legalmente” e a spese dello stato assassinati all’anno).

Leggo che il governo di Putin sarebbe di tipo fascista o addirittura nazista. Forse chi scrive non ha molta idea, al di là della propaganda e delle forzature al servizio di una certa presa di posizione, di quello che dice. Tralascio il fascismo storico, che, almeno fino alle infami “leggi per la difesa della razza” e agli atti conseguenti, per dirla alla spagnola non fu una dicta-dura, ma una dicta-blanda, o per dirla con un coraggioso e serio intellettuale italiano, fu l’unico esempio storico di “socialismo dal volto umano”. E mi chiedo, chi l’ha scritto ha una benché minima idea di che cosa fu il nazional-socialismo? Una distruttiva combinazione dei due millenarismi che hanno infestato e funestato il saeculum, il nazionalismo pagano e naturalistico (invenzione romantica che affonda le sue radici prima nella pseudo-riforma di Lutero, poi nel giacobinismo) e il socialismo. Entrambi, vie per la detronizzazione di Dio, in nome dell’auto-determinazione dell’uomo e di quell’altra astrazione parto della mente degli “intellettuali”, che sono le “nazioni” e le classi, che ha causato totalitarismi feroci. Perché il proposito di fare “l’uomo (nazione o classe che sia) l’essere supremo per l’uomo” ha sostituito al Dio benevolo e amoroso un gruppo di uomini che “sanno”, feroci e spietati come tutti gli artefici gnostici del millennio in terra, che si sono fatti essere supremi per tutti gli altri uomini, al fine di bonificare la storia e la società, oggi anche l’ambiente, e così creare (rectius, ri-creare) il “mondo nuovo” redento (in realtà rivelatosi sempre infinitamente peggiore di quello “vecchio”, com’era e com’è). Che c’entra Putin in questo quadro? Non si può confondere l’autocrazia – tipo di regime pre-moderno, in sé stesso legittimo, a meno che non si voglia idolatrare la democrazia parlamentare dei partiti, ma BXVI ebbe a dire in Benin che nessun regime è perfetto e l’ideale assoluto – con il totalitarismo, che annichilisce ogni libertà, riduce a nulla la società civile e l’individuo, e nega ogni istituto in concorrenza e resistenza rispetto alla sovranità statale, dalle chiese alla famiglia, dalle associazioni libere alla proprietà privata.

Leggo una capacità misteriosa di decifrare le intenzioni depravate di Putin, oltre le sue dichiarazioni e dello stesso modo di condurre la guerra. Come fanno, in mancanza di un’ideologia professata e propagandata?

Infine, leggo di un Putin, nonché alternativo, perfettamente integrato nel sistema della globalizzazione, perché, invece di praticare una pura autarchia, in Russia si commercia col mondo, tant’è ch’è stata colpita da sanzioni.

Ma, come apprendo dal sito di AMV, lo dicono “loro” come stiano effettivamente le cose. “In concreto, stiamo vedendo come la Russia, essendosi collocata al di fuori del sistema, è stata estromessa dai mercati globali: una guerra economica che può colpire duramente. Ma l’impatto di tale guerra, sottolinea Fink, non sarà limitato a Russia ed Europa dell’Est: sarà ben più vasto e avrà una durata anche di decenni”(Laurence Douglas Fink: chi è? fate presto a scoprirlo da voi).

La guerra è sicuramente brutta, distruttiva, sanguinosa. Tutte le guerre. Ma sono di fatto, quelle cattive, ma anche quelle buone (che sono esistite e possono sempre esistere), uno dei motori della storia nell’eone del peccato originale. E pensare di abolirle, è come pensare di abolire il dolore, la malattia e la morte. Ha ragione Pietro De Marco. E’ una prospettiva escatologica e millenaristica, cioè utopica, e come tutte quelle di tale specie, al di là d’ogni approccio emotivo, solo sentimentalistico e moralistico, è gravida di sangue, almeno di quello degl’inermi e aggrediti, cui s’interdice di difendersi e che non vengono difesi da chi pure potrebbe (e perciò dovrebbe), come accadde ai cecoslovacchi nel 1938, in nome della pace fatta idolo.

Ora, nelle condizioni date, secondo il principio di realtà (ch’è un modo di obbedire alla volontà di Dio), la sconfitta di Putin (che non intendo beatificare e dichiarare “campione” di alcunché per la naturale relatività di ogni giudizio storico e sulle persone, ma neanche dannare con la sicumera professata da alcuni, nutrita di una falsa prosecuzione della categoria interpretativa “Occidente vs. URSS”) è di fatto la vittoria del sistema che ci opprime come forse mai prima perché senza rifugio interno. Un sistema che disonora il mondo con la promozione e intronizzazione (cosa diversa e peggiore di ogni male e peccato individuali) di perversioni e depravazioni, dall’aborto-diritto umano e l’eutanasia alla soppressione della femminilità e mascolinità, dalla manipolazione eugenetica della procreazione alla nobilitazione della sodomia, dal cannibalismo e tirannia terapeutici al transumanesimo, etc.. La sconfitta di Putin – che di fatto ha scosso la morta gora che ci sta sommergendo, è questo è un fatto, al di là delle stesse intenzioni d’ogni attore di questa terribile vicenda – sarebbe la vittoria dei Biden, delle von der Leyen, dei Macron, dei Draghi, dei Soros, degli Schwab, etc., degli adoratori della madre terra contro l’uomo, di finanzieri banchieri tecnocrati, insomma di tutti i nemici della civiltà occidentale e cristiana, ma soprattutto di Cristo stesso, in occidente. Ed io non me lo auguro proprio, come non mi sono mai augurato la sconfitta del peggiore e già corrotto Occidente da parte dei comunismi al potere o dell’islamismo (da Poitiers in poi).

Salute a voi

in J. et M.

g.