139 Bambini Uccisi Ogni Minuto. No alla 194, Corteo a Milano il 9 Aprile.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre lo Stato di New York approva quello che si chiama – in buon italiano – infanticidio, cioè la soppressione di un essere umano DOPO che è venuto alla luce, riceviamo e ben volentieri pubblichiamo due comunicati Uno di è di CitizenGo, il secondo è l’annuncio di una manifestazione che avrà luogo a Milano il 9 aprile. Buona lettura, e buona partecipazione. Ecco quello che ci scrive CitizenGo:

“Troppi bambini non nati vengono uccisi ogni minuto. Anche uno è di troppo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS], quasi 73,3 milioni di bambini vengono uccisi ogni anno. Sono 139 bambini persi nel tempo che hai impiegato per iniziare a leggere questa e-mail.

139 bambini con un potenziale sconosciuto, esseri umani come te e me.

Ma non deve essere così. Insieme possiamo salvare milioni di bambini innocenti non nati.

CitizenGO sta facendo una campagna in tutto il mondo per fermare l’espansione dell'”industria della morte” e alla fine porre fine agli aborti per sempre. Aiutaci a proteggere milioni di vite innocenti e a salvare i bambini di domani.

I sostenitori di CitizenGO si oppongono alla marea della morte, ma non abbiamo le stesse risorse dell’industria dell’aborto”.

Carissimi, vi comunico che in data 9-4-2022 si svolgerà a Milano, con partenza da Piazzale Cadorna alle ore 15 e come da manifesto allegato, il nostro corteo nel pieno centro cittadino per l’abrogazione della legge 194, che ha legalizzato l’aborto volontario nel nostro paese nel 1978.

Da allora ad oggi, secondo i dati ministeriali ufficiali, in Italia sono stati praticati oltre 6 milioni di soli aborti chirurgici, senza computare dunque quelli farmacologici.La nostra organizzazione rappresenta l’anti-abortismo nazionale e si differenza radicalmente dal movimento pro-life, in linea con la distinzione notissima negli USA tra abolitionist e pro life.

Noi antiabortisti, come si può verificare in tutti i miei discorsi ed articoli pubblicati sul nostro sito no194.org dal 2009 ad oggi, vogliamo tradurre in legge la prevalenza del diritto di nascita della concepita e del concepito sul diritto di scelta della donna (salvo il caso insuperabile ed insuperato a livello mondiale del grave pericolo di Vita della gestante che porti a termine la gravidanza), i pro life si limitano a chiedere che la donna venga aiutata (per lo più economicamente, sostegno peraltro condiviso da quasi tutti) a non abortire, a non esercitare il suo diritto di scelta e fermo restando tale diritto, consacrato in Italia nella legge 194, che viene quindi da costoro riconosciuto.

Pannella diceva : “Non sono favorevole all’aborto, ma al diritto di scelta della donna”, nessuna differenza rispetto al leader italiano dei pro life Gandolfini, portavoce del Congresso Mondiale delle Famiglie svoltosi a Verona tre anni fa e del Family Day, sentite sotto le due dichiarazioni rese il 29-3-19 alla trasmissione Omnibus e il 30-3-19 al TG5 “Non vogliamo abrogare nulla, non vogliamo togliere diritti a nessuno, la 194 è una legge dello stato e chiediamo che venga applicata dal primo all’ultimo articolo.”

https://youtu.be/0Z9VInsNCao