Il Bestiario del Malore Improvviso. E dell’Incredibile Pesantezza dell’Idiozia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, avrei voluto prendere qualche giorno di intervallo, nella compilazione del Bestiario, che mi porta via tempo, fatica e soprattutto contribuisce in maniera determinante a un umore pessimo stabile, con punte di indignazione moto acute. Ma non vorrei che questa piccola opera di memoria venisse meno, perché DOBBIAMO ricordare, quando questa tempesta sarà passata definitivamente, e dovremo prepararci ad affrontarne altre, non meno, tempo, oscure. Il Bestiario odierno è dedicato ai molti malori che emergono quotidianamente, e di sicuro, senza nessuna correlazione. Tanto chi le stabilisce, le correlazioni? Una classe medica ampiamente spaventata, corrotta, e – nei rari casi di dignità professionale e umana – punita dagli Ordini della categoria? In un modo o nell’altro, leggevo – e forse sarà il caso di dedicarvi un post – circa 32mila medici italiani ricevono in qualche modo bonus o compensi dalle industrie farmaceutiche. Per non parlare di quelli in chiaro conflitto di interesse, come Matteo Pfizerman Bassetti…ma di che vogliamo parlare? Qui trovate alcune casette emerse sulla rete, che sono degne di note.

Però per fortuna c’è lui, che festeggia, il Salvini Ridens. Non si sa bene cosa (probabilmente neanche lui lo sa, ma gli hanno detto: festeggia! e lui festeggia…); non gli hanno spiegato che la gente per lavorare deve spendere 15-20 euro ogni due giorni, per certificare di non avere quello che i greenpassisti hanno come e più degli altri, cioè il Covid, che i reietti non possono fare un sacco di cose, ecc. Ma la scelta nel giudicarlo è: è scemo; è ricattato; è complice. Possibili anche le combinazioni con varie sfumature.

IL DOTTOR CERNETTI, PRIMARIO DI CARDIOLOGIA A TREVISO E CASTELFRANCO…

…ha dichiarato “tra febbraio e marzo i ricoveri per infarto e scompenso cardiaco sono aumentati del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La recrudescenza di eventi di questo tipo segue una certa stagionalità. Ma quella attuale sembra essere davvero molto forte e violenta”.

Quindi, anche se i sieri magici hanno tra le loro controindicazioni proprio le infiammazioni cardiache, continua a non esserci comunque nessuna correlazione!

Scusate, eh… ma secondo voi, per quanto tempo ancora riusciranno a nascondersi, minimizzare, sottacere?

E siamo a 36. Fra le cause di malore, infarto, ecc. gli “esperti” in questi ultimi giorni hanno elencato:

Aggiornamento: 1- caldo 2- freddo 3- troppo sport 4- la fine di un Amore 5- bere alcolici (anche se con moderazione) 6- fare sesso 7- le partite degli europei di calcio 8- spalare la neve 9- bevande energizzanti 10- dormire troppo 11- pizza margherita 12- cereali 13- errato consumo di pesce 14- eccesso di bicarbonato di sodio 15- uova sode 16- troppe visite rimandate 17- mangiare troppo 18- ora legale 19- non svolgere faccende domestiche/giardinaggio 20- farmaci effervescenti/ricchi di sodio 21- caffè 22- cibi pronti surgelati 23- dieta liquida 24- troppe ore davanti la TV 25- lavorare troppo 26- mangiare cacao tutti i giorni 27- smog e inquinamento 28- timore di non farcela 29- colesterolo LDL 30- fiato corto 31- rumori traffico 32- stufe e camini 33- ereditarietà 34- temperature calde nella notte 35- zucchero di canna 36- dormire con luce accesa Mik

