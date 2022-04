BDV. La Pachamama, e perché Ciascuno di Noi Debba Essere un Katechon.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra BDV offre alla nostra attenzione un ricordo, e alcune riflessioni legate a questo ricordo. Il tutto acquista un valore ancora più profondo se pensiamo che proprio in questi giorni lo Stato di New York ha approvato il cosiddetto “aborto postdatate”, un modo edulcorato, viscido e ingannevole per dire infanticidio: cioè l’assassinio, neanche più mascherato (vi ricordate il “grumo di cellule” di certa polemica femminista?) di un essere umano indifeso, che costituisce un problema per la mia vita. Logica per logica, perché allora io non possa ammazzare un nemico, qualcuno che mi è ostile, o verso cui ho motivi, magari giustificati, di rancore e dispiacere, non lo capisco. Aiutatemi voi. Buona lettura.

§§§

Ricordo che, quando, durante il sinodo amazzonico (massonico…), giunse nei giardini di San Pietro la Pachamama, la statuetta di legno rappresentante la madre terra incaica, incinta e seduta sui talloni, rimasi sorpresa perché, se tanto mi dà tanto, la grande foresta pluviale dell’Amazzonia, c’entra poco o nulla con le Ande peruviane dove, appunto, si venerava questa divinità (falsa).

Il dubbio lo tenni per me (perché, ad esempio, non intronizzare il serpente arcobaleno degli aborigeni o un altro idolo qualsivoglia?) e piano piano si stemperò nella quotidianità e poi nella gioia di veder la stessa signora Pachamama, orrido idolo pagano, finir nel Tevere, grazie al gesto eroico di un giovane austriaco (che ho poi avuto la gioia di conoscere di persona a Monaco di Baviera) e che ancora oggi combatte, alto e bello come un muro contro il male. E muri contro la liquidità della civiltà anticristica dovremmo esserlo tutti. Chi più, come Alexander Tschugguel, chi meno come la sottoscritta. Ma tutti quanti dovremmo diventare muro, kathekon (fortificati, appunto dal catechismo, cioè dalla Parola di Dio) contro la deriva delle tenebre che vorrebbe portare il mondo attraverso la tana del coniglio a mettersi a gambe in su e zucca a terra. Ma avanti e giù, con un piccolo paracadute turchino.

Poco o nulla ho pensato al significato profondo della Pachamama, dunque. Come tanti credo. Solo la scorsa notte, svegliata quando ancora il cielo silente sembra scendere sulla terra, riempiendola del Suo Mistero, ho capito per grazia, che cosa significa quella orrida statuetta e a quanta oscurità rimanda, di quali turpi segreti è simbolo. Essa, la Pachamama (che in Argentina, guarda un poco che caso, la patria di Bergoglio…) ha un monumento tutto suo, è divinità andina alla quale venivano offerte vittime sacrificali. I bambini più belli portati sulla vetta dei monti venivano lasciati a morire (o forse non so erano già morti) in caverne. Doni votivi contro le carestie e per propiziarsi la dea malvagia che in questo modo, pensavano quei pagani, si placava. Vi dice qualcosa? La Pachamama, rappresentata dalla statuetta intronizzata in San Pietro, è incinta, nel suo grembo, un bambino. Così le montagne delle Ande, fatte madre, nel grembo hanno un bambino. Ma morto. Mmmm, questa macabra scoperta mi ha fatto tremare il cuore. Ho chiesto al Signore di poter chiudere gli occhi e dormire. Ma niente. Avanti e di nuovo, questa volta con un ombrellino verde mela, scendiamo di un rigo.

Niente, io, occhi aperti nel vuoto. Comincio a pregare perché sento dentro tutta l’inquietudine di questa scoperta che significa altro, molto altro. E io forse so che cosa, ma mi trema la lingua, la penna impallidisce, il cuore scolora. Inizio a recitar la corona, che sempre m’aiuta in questi casi. Ma avanti, senza paura. Vedo una coppa piena di sangue e sembra il calice di Nostro Signore, ma non lo è. Quel sangue, il sangue innocente, trema nel suo rosso rubino. Ha un nome, quel calice, che rimanda alle antiche storie dei cavalieri, ma per conoscerne il nome vero bisogna aver studiato almeno qualche mese il diavoliano, come ho fatto io. Ed era sì, al suo arcaico principio, il calice che conteneva il sangue di Cristo, ma poi è arrivato l’arcinemico e, come ha fatto con l’arcobaleno (che era l’alleanza tra Dio e Noè) e che è diventato il simbolo stesso del mondo liquido e del gallen (cioè del letamaio), lo ha fatto diventare tutt’altro. Tremo, prego, sento tutt’intorno un vocio di demoni furiosi. “Questa schifosa ha capito!”. “Che cosa possiamo fare?”. Prego, mi rigiro tra le dita la piccola croce che è stata dono della mia madrina di Cresima e intanto penso a Monsignor Fulton Sheen e alle sue parole sul che cosa fare quando tutt’intorno volano i diavoli. Offro al Signore il Sangue Santissimo di Suo Figlio a mia protezione, prego la Santissima Vergine e mi rifugio nel Sacro Cuore di Gesù. Sono salva.

Poi dormo, sfinita. E’ giorno ed è tempo per me di correre alla Santa Messa. Mentre salgo a passo lento lungo la Via Panisperna, sento che il cuore è tornato al suo battito consueto e, nonostante i sogni-visione (non so come chiamarli) fiorisce in letizia perché fatta muro sono anche io difesa e bastione dell’Eterna Legge del Signore che è gioia in se stessa, senza premi futuri. Piacere al Signore, camminare sul suo cammino fermo, restare eretti mentre il male si abbatte promettendo il paradiso in terra e regalando invece l’eterno inferno, è la Sua volontà nella mia piccola, insignificante vita. E forse anche voi che leggete, ognuno di voi, potrà come me essere muro. Un muro solido, piccolo o grande, contro l’uragano di menzogne e di fole scatenato dai diavoli che, la scorsa notte, mulinavano intorno al mio letto, molto adirati…

§§§

