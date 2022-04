Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Montescaglioso a Bernarda.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continua il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, toccando tutta l’Italia, in difesa di diritti e libertà negate da un governo di malfattori, contro la Costituzione, che nessuno si perita di difendere, tantomeno il cosiddetto garante #camminaeascolta. E per far giungere al pontefice regnante una lettera firmata da molte persone a cui viene proibito di lavorare e avere una vita sociale. Ecco il programma di oggi.

***

TAPPA da MONTESCAGLIOSO a BERNALDA

circa km 28

in bicicletta

Partenza ore 9

MONTESCAGLIOSO (MT) -Parrocchia Santi Pietro e Paolo

BERNALDA (MT) -Parrocchia Mater Ecclesiae

***

VANGELO DI VENERDÍ 1 APRILE

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov’è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora.

Commento

Gesù va a Gerusalemme per morire. Non ha altro scopo. Soltanto così sarà possibile dire definitivamente e indubitabilmente l’amore del Padre: perdonando tutto e tutti dall’alto del patibolo. Gli uomini hanno scelto dove Gesù avrebbe dovuto esalare l’ultimo respiro, su una Croce. Gesù ha scelto come starci sulla Croce e la ragione per cui non scendere. Ma tutto a suo tempo. É Gesù il Signore della storia. Non saranno gli uomini a fermarlo, sarà lui a consegnarsi al momento opportuno. Il cerchio va stringendosi. I poteri, religioso e politico, con i loro stuoli di dipendenti, asserviti, cortigiani e schiavi, si sono alleati e hanno già emesso la sentenza: Gesù deve morire. La gente ne parla, le voci girano: non è costui quello che cercano di uccidere? si chiedono tutti vedendo Gesù che parla liberamente. Non illudiamoci. I prepotenti sono sempre omicidi, soprattutto quando vedono minacciato il loro potere. Il fatto che concedano a Gesù di parlare non é segno di rispetto. É tattica. Non si deve sconcertare la gente che ha stima di Gesù. E poi, prima di uccidere il suo corpo bisogna demolire la sua fama. A questo fine costruiranno un castello infinito di menzogne. Ma per riuscirci avranno bisogno del concorso di politici senza morale, giudici compiacenti, legali prezzolati, docenti in carriera, insegnanti allineati, venditori che badano agli affari, religiosi ossequiosi con i potenti, burocrati, impiegati, operatori e scienziati obbedienti, efficienti e negligenti quando serve. L’insieme di questi zelanti collaboratori sará il volto di quella folla urlante che chiederà l’eliminazione di Gesù. E la gente comune? Essa non immagina neppure quanto sia fondamentale ai fini della realizzazione del piano, la sua paura e la sua indifferenza. Dunque tutto é pronto. Sara solo questione di trovare il momento propizio. Un accusa ben congegnata, la convergenza assoluta di tutti i poteri e, alla gente confusa, sembrerà giusto, logico, addirittura doveroso far fuori Gesù. E poi, uno più, uno meno, il mondo é sempre andato così, che vuoi farci… avranno pensato molti, felici di sedere al bar o al ristorante col permesso delle autorità. Gesù avverte il clima minaccioso che lo circonda. Potrebbe fuggire. Ma il suo restare in Galilea non é una fuga. Sarà a Pasqua che dovrà dare la vita, non prima. Giunge però la Festa annuale delle Capanne nella quale gli ebrei ricordano di aver abitato in tende per lungo tempo. Il senso della festa era ricordare che pur in assenza di mura, durante l’Esodo, il popolo si era sentito protetto dal suo Signore. Gesù non poteva mancare a quella festa, la amava perché credeva nel suo significato, riaccendere l’amore per Dio e per gli esseri umani. Così va a Gerusalemme quasi di nascosto. Qualcuno dubita che sia lui il Messia perché di lui conoscono tutto. Gesù risponde a costoro: voi pensate di conoscermi perché sapete che sono cresciuto a Nazareth. Ci vuol altro per conoscere un uomo che sapere la sua provenienza. Figuratevi per conoscere il Messia.

***

AGGIORNAMENTO OSPITALITÀ

Invito tutti gli amici che hanno possibilità di ospitare o conoscono qualcuno disposto a farlo, nei paesi di (o nelle vicinanze)

– L’AQUILA -POGGIO PICENZE (AQ) -POPOLI (PE) -ISERNIA -BOJANO (CB) -LUCERA (FG) -BORGO SEGEZIA (FG) -ORTA NOVA (FG) -CERIGNOLA (FG) -CANOSA (BT) -GRAVINA IN PUGLIA(BA) -MATERA -GINOSA (TA) -MONTESCAGLIOSO (MT) -BERNALDA (MT) -MARCONIA (MT) -CASTROVILLARI (CS) -TARSIA (CS) -MOLTALTO UFFUGO (CS) -SOVERIA MANNELLI (CZ) – LAMEZIA TERME (CZ) -SAN PIETRO A MAIDA (CZ) -VIBO VALENTIA (VV) – SORIANO CALABRO (VV) -ROSARNO (RC)

S I C I L I A

-ACIREALE (CT) -AGIRA (EN) -MARIANOPOLI (CL) -CAMMARATA (AG) -CHIUSA SCLAFANI (PA) -SAMBUCA DI SICILIA (AG) -CASTELVETRANO (TP) -TRAPANI -MARSALA (TP) -MONREALE (PA) – PALERMO

S A R D E G N A –

CAGLIARI -SESTU (CA) -SERRENTI (SU) -SANLURI (SU) -TERRALBA (OR) -SIMAXIS (OR) -FORDONGIANUS (OR) -GHILARZA (OR) -OTTANA (NU) -ANELA (SS) -OZIERI (SS) -BERCHIDDA (SS) -TELTI (SS) -OLBIA (SS)

a mettersi in contatto scrivendo alla mail camminaeascolta@gmail.com

Ringrazio di cuore già da ora !

§§§

