Card. Müller: per l’Ucraina il Papa ha messo in Campo tutta la sua Autorità.

Vaticano-Varsavia (kath.net/pl) Con la consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, “Papa Francesco ha messo in gioco tutta la sua autorità spirituale e morale per servire la pace e aiutare il bene a trionfare”. Lo spiega il prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, Gerhard Cardinal Müller. Il cardinale aveva partecipato alla consacrazione in Polonia, vicino al confine con l’Ucraina, e in un’intervista con KATH.NET ha messo le sue impressioni fresche sul posto in un contesto più ampio.

kath.net: Cardinale, lei era sul posto, al confine polacco con l’Ucraina. Quali sono le sue impressioni?

Card. Müller: Con l’arcivescovo Adam Szal di Przemyśl e il suo predecessore Jósef Michalik, sono stato a Medyca sul confine ucraino. È stato scioccante e commovente nel mio cuore vedere centinaia di madri con bambini che si riversavano in Polonia, con la consapevolezza in fondo alla mente che un autocrate senza coscienza aveva causato tutta questa sofferenza e avrebbe potuto evitarla con la buona volontà.

D’altra parte, mi ha commosso la sconfinata disponibilità dei polacchi ad accogliere i perseguitati e i privati delle loro case, a dare loro un primo sorso d’acqua e a fornire loro tutto il necessario. Ora ci sono già 2,5 milioni di ucraini che sono stati accolti dalla Polonia.

Già prima della guerra, due milioni di ucraini vivevano in Polonia ed erano ben accettati, sebbene i burocrati insensibili e gli ideologi anticristiani di Bruxelles e Strasburgo calunniassero la Polonia con una spietata campagna denigratoria in tutta Europa come xenofoba e li minacciassero con la privazione dell’amore, cioè la privazione delle risorse finanziarie. cioè la privazione degli aiuti finanziari, se non volevano adottare i “valori” neo-europei come l’assassinio dei bambini (aborto) e degli anziani (eutanasia) e l’abuso dei bambini attraverso la sessualizzazione precoce, l’ideologia di genere e la mutilazione di genere.

Grazie a Dio, in Polonia è forte la fede, che fa dell’immagine umana (natura) e cristiana dell’uomo (grazia) il pilastro della società e dello Stato. Le istituzioni ecclesiastiche (Caritas, parrocchie, diocesi) lavorano idealmente insieme alle autorità comunali e statali. A Medyca ho incontrato il sindaco che è in viaggio per 18 ore senza sosta per i rifugiati – nella migliore cooperazione armoniosa con il direttore della Caritas dell’arcidiocesi di Przemyśl.

kath.net: La campana “The Voice of the Unborn” è arrivata a Lviv, Ucraina (link all’articolo di kath.net). Quando Papa Francesco ha consacrato questa campana pro-vita in Piazza San Pietro il 27.10.2021, pochi avrebbero avrebbero potuto immaginare che solo pochi mesi dopo la futura casa di questa campana sarebbe stata in balia di una guerra di aggressione così brutale. Come classifica l’impegno pro-vita alla luce degli attuali sviluppi in Ucraina?

Card. Müller: Purtroppo, la grande povertà in Ucraina è stata brutalmente sfruttata da ricchi “occidentali” per comprare donne come madri surrogate e per acquisire bambini per denaro come una merce per il piacere di usarli. Kiev era la capitale mondiale della maternità surrogata con 2.500 bambini commercializzati all’anno. Pertanto, la campana pro-vita è un campanello d’allarme per la vita e la dignità dei bambini e delle donne come loro madri.

Ora aggiungete la brutale guerra di aggressione di Putin, che finora è costata decine di migliaia di vite, le ha mutilate anima e corpo, e ha privato milioni di persone delle loro case e abitazioni. Come Putin e i suoi aiutanti, che si considerano cristiani di fede ortodossa, vogliano rispondere di questo davanti al seggio del giudizio di Dio, mi sfugge completamente. Secondo il comando divino, il Patriarca di Mosca deve parlare alla coscienza di Putin e renderlo consapevole della punizione della dannazione eterna che attende ogni assassino di esseri umani se non si converte. Può essere capace di mentire al suo popolo e forse anche a se stesso con la sua propaganda, ma non a Dio, che vede nei cuori e premia il bene e punisce il male in ogni individuo “che ha fatto nella vita terrena”. (1 Cor 5,10).

kath.net: Durante il suo viaggio ha visitato il memoriale della famiglia Ulma nell’arcidiocesi di Przemyśl. I genitori Jozef e Wiktoria Ulma furono fucilati a sangue freddo dai nazisti nel 1944 per aver aiutato gli ebrei che erano fuggiti, e morirono anche i loro quattro bambini e due bambine dai 18 mesi ai 7 anni, così come il bambino non ancora nato di cui la madre era incinta. Il processo di beatificazione è in corso. È impressionato dalla testimonianza di vita di questa famiglia – e la vede nel contesto dell’attuale volontà di aiutare?

Cardinale Müller: Sì, il paragone con la situazione attuale è evidente, anche se le circostanze storiche erano molto diverse. Si tratta di aiutare i compagni perseguitati senza temere i pericoli per la propria vita, reputazione e sicurezza, e di prenderli in protezione contro la malizia assassina dei potenti. Stalin e Hitler erano atei anticristiani, ma Putin sostiene di essere cristiano, anche se nella tradizione cesaropapista subordina la chiesa alla ragione di stato. Ma come cristiano battezzato che frequenta la Santa Messa, sa che gli assassini e altri malfattori gravi “non erediteranno il regno di Dio”. (1 Cor 10; Ap 22:15). Questo include gli idolatri che offrono esseri umani come sacrifici sull’altare della loro nazione (o altri valori relativi) trasformati in un idolo.

kath.net: Dalla Polonia, lei ha partecipato alla consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria nell’intenzione di Papa Francesco (link all’omelia del Cardinale Müller). Cosa dice la gente in Polonia di questa consacrazione? E lei stesso come classifica questo evento spirituale?

Cardinale Müller: Sì, anche prima dello scoppio della guerra sono stato invitato alla celebrazione patronale del monastero di Lezajsk vicino a Przemyśl nella solennità dell’Annunciazione. Ma poi questo è diventato d’attualità e contemporaneamente alla consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Insieme alla congregazione abbiamo detto la preghiera di consacrazione formulata dal Santo Padre davanti all’immagine di grazia. I fedeli erano molto commossi, perché quasi tutti hanno a che fare faccia a faccia con le donne e i bambini rifugiati sul terreno.

L’incontro reale è qualcosa di molto diverso dall’avere la miseria solo virtualmente davanti a te in televisione. Politici, diplomatici e professionisti dei media hanno raggiunto i limiti di ciò che è umanamente possibile di fronte allo scoppio della violenza militare.

Solo la preghiera può aiutare qui, perché “solo chi prega può ancora riuscire a fermare la spada sopra le nostre teste” (Reinhold Schneider). E solo chi prega e apre la propria coscienza ai comandamenti di Dio può trovare anche le giuste intuizioni nella politica, negli affari e nella scienza, nella giustizia e nella società e metterle in pratica per il bene di tutti.

Papa Francesco ha messo in gioco tutta la sua autorità spirituale e morale per servire la pace e aiutare il bene a trionfare. Questo va ben oltre le possibilità della diplomazia vaticana, alla quale il ministero petrino non deve assolutamente essere ridotto.

Il primato romano è di origine soprannaturale; la diplomazia papale, d’altra parte, è solo nei limiti delle possibilità umane quando porta anche, in una prospettiva cristiana, il principio morale che cerca di indirizzare la “volontà di potenza” in politica sulla via del bene.

