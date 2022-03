Il Mito di Roma. Visioni delle Origini. In Streaming, Oggi, alle 18.00

Cari StilumCuriali, credo che sia interessante portare alla vostra attenzione questo evento online, organizzato dal maestro Aurelio Porfiri, che avrà luogo nel pomeriggio. Trovate i dettagli qui sotto. Buona lettura, e partecipazione.

Quando si parla delle origini di Roma, si ha a che fare sempre con mito e storia. E Roma è anche una delle città più mitologizzate, la Roma imperiale, la Roma pagana, la Roma cristiana, la Roma fascista, le varie incarnazioni di Roma in diversi luoghi e tempi.

Cosa possiamo ancora dire di questo mito e delle origini della città?

Con Aurelio Porfiri ne parlano il filologo Gian Matteo Corrias, il mitologo Giacomo Maria Prati, le antropologhe Valentina Ferranti e Eleonora D’Agostino e l’autore Domenico Rotella.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.