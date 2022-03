Consacrazione Russo-Ucraina. La FSSPX, non Invitata, si è Unita al Papa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo breve articolo di One Peter Five, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Buona lettura e riflessione…

§§§

Nelle ultime due settimane uno dei più grandi titoli nella Chiesa Cattolica è stato che Papa Francesco ha preso la decisione di consacrare tutta l’umanità, specialmente la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria.

Come richiesto dalla Madonna di Fatima, il Santo Padre ha inviato messaggi tramite i nunzi papali e altri delegati, invitando vescovi e sacerdoti di tutto il mondo a unirsi a lui nel pregare un atto di consacrazione. Almeno un invito, a quanto pare, si è perso nella posta.

Quando è stato dato l’annuncio che il papa avrebbe effettuato la consacrazione, padre Davide Pagliarani, superiore generale della Società San Pio X, ha espresso la gratitudine e l’entusiasmo della società per questa decisione.

“La Società Sacerdotale San Pio X ha appreso con gioia l’annuncio della consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, prevista per il 25 marzo.

Dopo una lunga attesa, scandita da ferventi crociate e assidua recita di rosari, la Società San Pio X è felice di vedere presa in considerazione la richiesta di Nostra Signora di Fatima, che richiedeva un atto solenne del Papa in unione con tutti i vescovi.

La Società San Pio X ripone più che mai la sua fiducia nella recita del rosario e nella pratica della penitenza. Essa prega in modo speciale per la pace nel mondo, sempre più convinta che le nazioni troveranno la concordia solo con una vera conversione a Cristo Re, attraverso il Cuore Immacolato di Maria”.

Il giorno della consacrazione, la SSPX ha fatto una dichiarazione ufficiale sull’incontro personale che il Superiore Generale ha avuto con il Santo Padre settimane prima, l’8 febbraio. La dichiarazione diceva che

“Questo incontro ha permesso di mostrare che la SSPX non ha altro obiettivo che servire la Chiesa in mezzo alla crisi attuale. Pagliarani ha avuto l’opportunità di far capire al Papa che tutto ciò che la Società fa ha in mente solo questo servizio. Sono stati scambiati anche buoni ricordi reciproci dell’Argentina.

La breve dichiarazione si è conclusa con queste parole di speranza orante, pubblicate poco dopo la conclusione della Consacrazione della Russia a Roma:

Non manchiamo di pregare per le autorità ecclesiastiche e specialmente per Papa Francesco. Attraverso queste preghiere, possa la Tradizione cattolica riconquistare tutti i suoi diritti nella Chiesa, in modo che il maggior numero possibile di anime possa beneficiarne ed operare la loro salvezza eterna”.

Cosa ha fatto la SSPX nel giorno della consacrazione?

Sebbene la SSPX non sia stata direttamente invitata da Roma a partecipare all’atto di consacrazione, è stato un evento che è stato una risposta a decenni di preghiere per il clero e i fedeli. Per la SSPX, non era necessario alcun invito per unirsi a quello che dovrebbe essere considerato un giorno storico, indipendentemente dal risultato.

“Non siamo stati invitati, ma vogliamo assolutamente essere parte di questo”, ha detto Sua Eccellenza, il vescovo Bernard Fellay, nelle sue osservazioni prima dell’atto di consacrazione.

“Abbiamo molte ragioni per festeggiare oggi. Sembra come se la nostra preghiera al cielo per decenni chiedendo al Cuore Immacolato di Maria che il papa consacrasse la Russia secondo le sue esigenze”, ha detto Fellay, “beh, sembra che questo stia per accadere oggi. E così, con tutto il nostro cuore, vogliamo unirci a questo atto, aspettandoci tanti buoni frutti che sono stati promessi”.

Prima dell’atto di consacrazione, Sua Eccellenza ha ricordato il contesto della richiesta della Madonna, ricordando ai fedeli che “Dio aveva messo nelle sue mani la pace delle nazioni”.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: consacrazione, fsspx



Categoria: Generale