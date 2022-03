Scriviamo ai Senatori: Sì ai Negoziati, No alla Guerra. Stop Invio Armi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, dal sito de L’Antidiplomatico prendiamo e rilanciamo questa iniziativa che ci sembra utile e importante. E chiediamo anche i siti amici che ritengono sia utile di diffonderla fra i loro lettori. Buona lettura e condivisione.

Riceviamo dal “Comitato NO ALLA GUERRA” e rilanciamo, invitando alla massima diffusione possibile!

NEGOZIATI, NON ARMI: APPELLO ALL’AZIONE!

UNA PIOGGIA DI EMAIL A TUTTI I SENATORI PRIMA CHE LO SCIAGURATO DECRETO GOVERNATIVO “ARMI ALL’UCRAINA” DIVENTI LEGGE

Dopo l’approvazione della Camera, il decreto “Armi all’Ucraina” approda questa settimana in Senato, pronto per l’approvazione. È il momento di far sapere alle istituzioni che non siamo d’accordo. Che la maggioranza del popolo italiano è contro tutto questo. Possiamo e dobbiamo farlo. Il Comitato “NO ALLA GUERRA” invita tutti i cittadini ad aderire alla presente campagna:

DI SEGUITO un breve testo da inviare via email a TUTTI i senatori e senatrici (sono indicati regione per regione, basta fare copia-incolla, molto importante la firma finale).

Da questa mattina fino al momento del voto (previsto per questa settimana) facciamo capire che non voteremo mai più chi si macchierà di questa indicibile infamia.

Grazie!!!

Oggetto del messaggio:

NO ALL’INVIO DI ARMI IN UCRAINA! NON VOTEREMO MAI PIU’ PER CHI DICE SI

Gentile Senatore/Senatrice,

Il governo Draghi sottopone al Senato il decreto per l’invio di armi all’Ucraina. Un provvedimento che servirà ad alimentare la guerra, anziché i negoziati di pace. La Camera lo ha già approvato. Se passa al Senato, diventa legge. Le dico con decisione che chi dice sì alla guerra non avrà mai più il mio sostegno e il mio voto.

Saluti

(Firma, data, località)

EMAIL DEI SENATORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA (facciamo copia incolla e inviamo a tutti):

alberto.airola@gmail.com, giorgio.bergesio@senato.it, massimo.berutti@senato.it, marzia.casolati@senato.it; roberta.ferrero@senato.it, mauro.laus@senato.it, lucio.malan@senato.it, mauromaria.marino@senato.it, carlo.martelli@senato.it, mariassunta.matrisciano@senato.it, enrico.montani@senato.it, gaetanonastri@libero.it, marco.perosino@senato.it, cesare.pianasso@senato.it, gilberto.pichettofratin@senato.it, roberta.pinotti.senato@gmail.com, elisa.pirro@senato.it, maria.rizzotti@senato.it, anna.rossomando@senato.it, mino.taricco@senato.it, mariavirginia.tiraboschi@senato.it

albert.laniece@senato.it

alessandro.alfieri@senato.it, paolo.arrigoni@senato.it, luigi.augussori@senato.it, alberto.barachini@senato.it, stefano.borghesi@senato.it, simone.bossi@senato.it, umberto.bossi@senato.it, roberto.calderoli@senato.it, giacomo.caliendo@senato.it, stefano.candiani@senato.it, mariacristina.cantu@senato.it, gianmarco.centinaio@senato.it, tommaso.cerno@senato.it, eugenio.comincini@senato.it, gianmarco.corbetta@senato.it, s.craxi@fondazionecraxi.org, vitoclaudio.crimi@senato.it, antonella.faggi@senato.it, alan.ferrari@senato.it, adriano.galliani@senato.it, mariaalessandra.gallone@senato.it, daniela.santanche@senato.it, tony.iwobi@senato.it, francesco.laforgia@senato.it, ignazio.larussa@senato.it, lara.magoni@senato.it, simona.malpezzi@senato.it, alfredo.messina@senato.it, franco.mirabelli@senato.it, antonio.misiani@senato.it, tommaso.nannicini@senato.it, simona.nocerino@senato.it, gianluigi.paragone@senato.it, adriano.paroli@senato.it, emanuele.pellegrini@senato.it, simona.pergreffi@senato.it, daniele.pesco@senato.it, simone.pillon@senato.it, daisy.pirovano@senato.it, roberto.rampi@senato.it, isabella.rauti@senato.it, alessandra.riccardi@senato.it, erica.rivolta@senato.it, paolo.romani@senato.it, massimiliano.romeo@senato.it, licia.ronzulli@senato.it, sciascia@dolcedrago.it, giancarlo.serafini@senato.it, danilo.toninelli@senato.it

gianclaudio.bressa@senato.it, donatella.conzatti@senato.it, andrea.debertoldi@senato.it, meinhard.durnwalder@senato.it, dieter.steger@senato.it, elena.testor@senato.it, julia.unterberger@senato.it

maria.alberticasellati@senato.it, stefano.bertacco@senato.it, massimo.candura@senato.it, andrea.causin@senato.it, info@vincenzodarienzo.it, antonio.depoli@senato.it, giovanni.endrizzi@senato.it, andrea.ferrazzi@senato.it, massimo.ferro@senato.it, sonia.fregolent@senato.it, niccolo.ghedini@senato.it, giannipietro.girotto@senato.it, barbara.guidolin@senato.it, andrea.ostellari@senato.it, nadia.pizzol@senato.it, paolo.saviane@senato.it, daniela@danielasbrollini.it, erika.stefani@senato.it, roberta.toffanin@senato.it, paolo.tosato@senato.it, adolfo.urso@senato.it, gianpaolo.vallardi@senato.it, orietta.vanin@senato.it, cristiano.zuliani@senato.it

luca.ciriani@senato.it, franco.dalmas@senato.it, raffaella.marin@senato.it, stefano.patuanelli@senato.it, mario.pittoni@email.it, tatjana.rojc@senato.it, laura.stabile@senato.it,

sandro.biasotti@senato.it, elena.botto@senato.it, francesco.bruzzone@regione.liguria.it, mattia.crucioli@senato.it, matteo.mantero@senato.it, stefania.pucciarelli@senato.it, paolo.ripamonti@senato.it, vito.vattuone@senato.it

enrico.aimi@senato.it, alberto.balboni@senato.it, antonio.barboni@senato.it, teresa.bellanova@senato.it, annamaria.bernini@senato.it, paola.boldrini@senato.it, lucia.borgonzoni@senato.it, maurizio.campari@senato.it, pierferdinando.casini@senato.it, stefano.collina@senato.it, marco.croatti@senato.it, vasco.errani@senato.it, vanna.iori@senato.it, gabriele.lanzi@senato.it, daniele.manca@senato.it, marialaura.mantovani@senato.it, michela.montevecchi@senato.it, edoardo.patriarca@senato.it, pietro.pisani@senato.it, matteo.richetti@senato.it, maria.saponara@senato.it, armando.siri@senato.it

roberto.berardi@senato.it, caterina.bini@senato.it, caterina.biti@senato.it, francesco.bonifazi@senato.it, laura.bottici@senato.it, gregoriodefalco@gmail.com, gianluca.ferrara@senato.it, patrizio.lapietra@senato.it, massimo.mallegni@senato.it, andrea.marcucci@senato.it, barbara.masini@senato.it, riccardo.nencini@senato.it, tiziana.nisini@senato.it, parrini.dario@gmail.com, matteo.renzi@senato.it, rosellina.sbrana@senato.it, on.achilletotaro@gmail.com, manuel.vescovi@senato.it, UMBRIA info@lucabriziarelli.it, nadia.ginetti@senato.it, leonardo.grimani@senato.it, stefano.lucidi@senato.it, fiammetta.modena@senato.it, donatella.tesei@senato.it, francesco.zaffini@senato.it,rossella.accoto@senato.it, donatella.agostinelli@senato.it, andrea.cangini@senato.it, mauro.coltorti@senato.it, giorgio.fede@senato.it, giuliano.pazzaglini@senato.it, sergio.romagnoli@senato.it, francesco.verducci@senato.it

bruno.astorre@senato.it, francesco.battistoni@senato.it, paola.binetti@senato.it, anna.bonfrisco@senato.it, emma.bonino@senato.it, monica.cirinna@senato.it, loredana.depetris@senato.it, emanuele.dessi@senato.it, william.devecchis@senato.it, elena.fattori@senato.it, claudio.fazzone@senato.it, umberto.fusco@senato.it, maurizio.gasparri@senato.it, francescomaria.giro@senato.it, elio.lannutti@senato.it, giulia.lupo@senato.it, alessandra.maiorino@senato.it, marco.marsilio@senato.it, marinella.pacifico@senato.it, annamaria.parente@senato.it, gianluca.perilli@senato.it, mariarosaria.rossi@senato.it, gianfranco.rufa@senato.it, massimo.ruspandini@senato.it, antonio.saccone@senato.it, segreteria.sileri@senato.it, paola.taverna@senato.it, luigi.zanda@senato.it

alberto.bagnai@senato.it, gianluca.castaldi@senato.it, luciano.dalfonso@senato.it, gabriella.digirolamo@senato.it, primo.dinicola@senato.it, nazario.pagano@senato.it, gaetano.quagliariello@senato.it

luigi.dimarzio@senato.it, fabrizio.ortis@senato.it

luisa.angrisani@senato.it, claudio.barbaro@senato.it, vincenzo.carbone@senato.it, mariadomenica.castellone@senato.it, francesco.castiello@senato.it, luigi.cesaro@senato.it, andrea.cioffi@senato.it, danila.delucia@senato.it, domenico.desiano@senato.it, fabio.dimicco@senato.it, valeria.fedeli@senato.it, felicia.gaudiano@senato.it, silvana.giannuzzi@senato.it, ugo.grassi@senato.it, antonio.iannone@senato.it, virginia.lamura@senato.it, alessandrina.lonardo@senato.it, raffaele.mautone@senato.it, vilma.moronese@senato.it, paola.nugnes@senato.it, franco.ortolani@senato.it, giovanni.pittella@senato.it, vincenzo.presutto@senato.it, sergio.puglia@senato.it, sabrina.ricciardi@senato.it, agostino.santillo@senato.it, francesco.urraro@senato.it, sergio.vaccaro@senato.it, valeria.valente@senato.it

maurizio.buccarella@senato.it, alfonso.ciampolillo@senato.it, dario.damiani@senato.it, gianmauro.dellolio@senato.it, daniela.donno@senato.it, vincenzo.garruti@senato.it, pasqua.labbate@senato.it, barbara.lezzi@senato.it, roberto.marti@senato.it, assuntacarmela.messina@senato.it, cataldo.mininno@senato.it, annacarmela.minuto@senato.it, gisella.naturale@senato.it, marco.pellegrini@senato.it, angela.piarulli@senato.it, ruggiero.quarto@senato.it, iuniovalerio.romano@senato.it, dario.stefano@senato.it, mario.turco@senato.it, luigi.vitali@senato.it

saverio.debonis@senato.it, agnese.gallicchio@senato.it, arnaldo.lomuti@senato.it, salvatore.margiotta@senato.it, giuseppe.moles@senato.it, pasquale.pepe@senato.it, vitorosario.petrocelli@senato.it

rosasilvana.abate@senato.it, giuseppe.auddino@senato.it, mirghit@gmail.com, biancalaura.granato@senato.it, ernesto.magorno@senato.it, giuseppe.mangialavori@senato.it, nicola.morra@senato.it, matteo.salvini@senato.it, marco.siclari@senato.it, gelsomina.vono@senato.it

cristiano.anastasi@senato.it, giulia.bongiorno@senato.it, antonella.campagna@senato.it, nunzia.catalfo@senato.it, grazia.dangelo@senato.it, stanislao.dipiazza@senato.it, tiziana.drago@senato.it, davide.faraone@senato.it, barbara.floridia@senato.it, gabriella.giammanco@senato.it, mariomichele.giarrusso@senato.it, segreteria.pietrograsso@senato.it, leonecinzia@live.it, gaspare.marinello@senato.it, francesco.mollame@senato.it, urania.papatheu@senato.it, giuseppe.pisani@senato.it, loredana.russo@senato.it, vincenzo.santangelo@senato.it, segreteriapresidenteschifani@senato.it, raffaele.stancanelli@senato.it, valeria.sudano@senato.it, fabrizio.trentacoste@senato.it,

vittoria.bogodeledda@senato.it, giuseppeluigi.cucca@senato.it, elvira.evangelista@senato.it, emiliano.fenu@senato.it, emilio.floris@senato.it, ettore.licheri@senato.it, giovanni.marilotti@senato.it, christian.solinas@senato.it,

francesco.giacobbe@senato.it, adriano.cario@senato.it, ricardo.merlo@senato.it, francesca.alderisi@senato.it, raffaele.fantetti@senato.it, laura.garavini@senato.it

