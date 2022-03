Quarracino: in Difesa della Vita umana alla Nascita. Contro il Genocidio Infernale.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino ci ha inviato qualche giorno fa questo articolo molto bello e vero sul genocidio mondiale in corso con l’aborto. Purtroppo ho avuto qualche problema di salute che mi ha impedito di pubblicarlo – e di tradurlo in italiano – nel momento preciso in cui sarebbe dovuto apparire, il 25 marzo. Me ne scuso con l’autore e con i lettori. Buona lettura.

In questo giorno in cui il cristianesimo celebra l’incarnazione del Figlio di Dio nel grembo della Vergine Maria, dal 1998 in Argentina si celebra la Giornata del Bambino non nato, un’iniziativa del governo nazionale dell’epoca, sancita dal decreto 1406/98.

Questa celebrazione è, oltre che una festa religiosa per i credenti, una riaffermazione politica dell’impegno a difendere con tutti i mezzi possibili la vita dei bambini che vengono uccisi prima che le loro madri partoriscano, un impegno assunto dai buoni argentini di fronte al brutale genocidio ideato, pianificato e realizzato da coloro che si credono “padroni e padroni dell’Universo”, al di sopra di ogni legge e razionalità, che negli ultimi anni hanno promosso la morte di 50-60 milioni di persone all’anno, prima che nascano.

Un genocidio degno di bestie e iene, che è stato compiuto contro gli esseri umani più innocenti e indifesi di tutti, utilizzando tutte le risorse a disposizione – mediche, tecnologiche, scientifiche, istituzionali, legali, educative – in modo inappellabile, contro coloro che non hanno commesso alcun crimine e non hanno alcuna possibilità di difesa. Genocidio che sancisce la “legge” delle bestie che regna nella giungla: il predominio del più forte contro il più debole degli esseri umani.

Genocidio tipico dei trogloditi, che usano il potere dello stato per uccidere “legalmente”, quando storicamente la funzione dello stato è stata quella di difendere i più deboli dall’arroganza e dall’ingiustizia dei più forti. Solo in tempi preistorici e pre-umani si è vista una tale espressione di barbarie e ferocia che, come le task force delle dittature contemporanee, rende invisibili le sue vittime e le annienta, negando loro il carattere di esseri umani riconosciuto dalle leggi e Costituzioni nazionali e dai trattati internazionali.

Questo genocidio è totalmente illegale e irrazionale, perché non c’è nessun trattato internazionale o tradizione giuridica che abbia consacrato l’aborto come diritto della donna di uccidere il suo bambino prima che nasca. Un diritto inventato da uno dei personaggi più nefasti dell’oligarchia finanziaria predatrice globalista – John Davison Rockefeller – che ha definito l’omicidio prenatale come “il diritto della donna a determinare la sua fertilità” (1972).

In breve, l’inventato “diritto all’aborto” non è altro che la pura e semplice pretesa di uccidere e assassinare, come “diritto” di uccidere il proprio figlio.

Un vero atteggiamento tipico dei trogloditi, che non sanno che già le prime civiltà antiche – sumerica, babilonese, persiana, egiziana, ecc. – non solo riconoscevano l’origine divina dell’essere umano come creazione degli dei, ma riconoscevano anche nei bambini la benedizione divina per eccellenza di ogni essere umano.

Nel caso del filosofo greco-macedone Aristotele, i bambini erano il modo in cui l’essere umano – maschio e femmina – superava la morte, non come individuo ma come specie. Non è solo il cristianesimo che postula l’uomo come frutto della creazione divina, ma è stata l’antica saggezza dei popoli dell’antichità a riaffermare solennemente il carattere dei figli come benedizione divina per i loro progenitori, convinzione sancita anche dalle Sacre Scritture: “I figli sono l’eredità del Signore, la ricompensa del frutto del seno” (Sal 126,3).

In una strana e schizofrenica alleanza, sia la predatoria plutocrazia finanziaria anglo-americana che il progressismo socialdemocratico ateo e secolarizzante – progenie degradata della filosofia materialista marxista e totalitaria e presunto nemico della prima – non solo rifiutano e ripudiano l’essenza divina dell’essere umano, ma nel caso dei bambini non nati hanno intensificato il loro desiderio di ucciderli: non solo postulano il “diritto” di eliminarli senza motivo nelle prime quattordici settimane, ma hanno anche iniziato il “diritto” di ucciderli fino a 24 settimane di gestazione, e al culmine del loro odio viscerale postulano il “diritto” di ucciderli fino al momento prima della loro nascita o direttamente di lasciarli morire nei loro primi 28 giorni di esistenza fuori dall’utero.

La cosa paradossale è che la rivendicazione dell'”aborto come diritto” ha imposto – al di là di tutte le norme legali e costituzionali, nazionali e internazionali – che i bambini non nati sono l’unico gruppo umano al mondo che ha il “diritto” di subire la pena di morte, senza aver commesso alcun crimine e senza che nessuno li difenda legalmente.

È sempre più evidente che la società postmoderna e il Nuovo Ordine Internazionale guidato dai “padroni dell’Universo”, i promotori dell’Imperialismo Internazionale del Denaro, basano la loro esistenza e la loro ragion d’essere su uno strano e diabolico patto a favore del genocidio prenatale, che come Umanità ci riporta ai tempi più oscuri e bui dell’Era Troglodita.

Ecco perché di fronte alla barbarie demoniaca e anti-umana dell’olocausto demografico prenatale, milioni di esseri umani si alzano e affrontano e combattono i mercanti di morte e i loro agenti mercenari, per difendere gli esseri umani più innocenti e indifesi di tutti, senza le risorse materiali che hanno i vili criminali seminatori di omicidi, ma con la ferma decisione di difendere e salvaguardare coloro che sono la benedizione divina per eccellenza che Dio riversa nel mondo, con la fede nell’Onnipotente e con la Verità e l’Amore nel cuore, per affrontare quel potere diabolico che odia la Creazione divina e cerca di distruggerla, perché è incapace di sconfiggere Dio.

Giuseppe Arturo Quarracino

