Nagorno Karabagh. Mosca Accusa Baku di Violare il Cessate il Fuoco.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante condividere con voi questo articolo di France 24, relativo alla situazione di conflitto esistente fra Azerbaijan e Artsakh (Nagorno Karabagh), di cui Stilum si è occupato varie volte negli ultimi mesi. Buona lettura e condivisione.

§§§

Mosca sabato ha accusato l’Azerbaigian di aver violato un accordo di cessate il fuoco entrando nella zona della missione di pace russa nella regione secessionista del Nagorno-Karabakh, la prima volta che la Russia ha pubblicamente assegnato la colpa della violazione dell’accordo del 2020.

Il ministero della difesa russo ha anche accusato le truppe azere di usare droni di fabbricazione turca per colpire le truppe del Karabakh, mentre il ministero degli esteri di Mosca ha espresso “estrema preoccupazione” per le crescenti tensioni nella regione.

Gli incidenti tra le forze armate degli arcinemici Azerbaigian e Armenia sono stati frequenti negli ultimi mesi, ma l’annuncio di sabato è la prima volta dalla fine delle ostilità sul Karabakh nel novembre 2020 che Mosca ha accusato una delle parti di violare il difficile cessate il fuoco.

Mosca ha denunciato la fiammata nel 31° giorno della campagna militare della Russia in Ucraina, con segni che indicano che entrambe le parti si stanno scavando per un conflitto prolungato nel paese filo-occidentale.

Il Cremlino ha detto sabato che il presidente Vladimir Putin ha discusso la situazione con il leader armeno Nikol Pashinyan due volte – venerdì e giovedì.

“Violando le disposizioni di una dichiarazione trilaterale dei leader di Russia, Azerbaigian e Armenia del 9 novembre 2020, le forze armate dell’Azerbaigian tra il 24 e il 25 marzo sono entrate nella zona di responsabilità del contingente russo di pace in Nagorno-Karabakh e hanno istituito un posto di osservazione”, ha detto il ministero della difesa russo in un comunicato.

La dichiarazione ha aggiunto che droni di fabbricazione turca sono stati utilizzati per colpire le truppe del Karabakh vicino al villaggio di Farukh, noto anche come Parukh.

La Russia ha esortato l’Azerbaigian a ritirare le truppe.

“Un appello è stato inviato alla parte azera per ritirare le sue truppe”, ha detto il ministero della difesa.

“Il comando del contingente di pace russo sta prendendo misure per risolvere la situazione”.

Il ministero degli Esteri di Mosca ha esortato tutte le parti “ad esercitare la moderazione e ad assicurare la stretta osservanza degli accordi tripartiti esistenti”.

Non c’è stata una reazione immediata da parte dell’Azerbaigian.

Nel 2020, Armenia e Azerbaigian hanno combattuto una guerra per l’enclave a lungo contesa, che ha causato più di 6.500 morti.

Un accordo di cessate il fuoco mediato da Putin ha visto Yerevan cedere porzioni di territorio, con la Russia che ha schierato un contingente di pace nella regione montuosa.

‘Bombardamenti costanti

Sabato, il ministero della difesa della regione separatista ha detto in una dichiarazione che i droni azeri hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite altre 15.

“Le forze armate dell’Azerbaigian continuano a rimanere nel villaggio di Parukh”, ha aggiunto il comunicato.

L’Armenia ha chiesto alla comunità internazionale di impedire i tentativi volti a “destabilizzare la situazione nel Caucaso meridionale”.

“Ci aspettiamo anche che il contingente di pace russo in Nagorno-Karabakh intraprenda passi concreti e visibili per risolvere la situazione e prevenire nuove vittime e ostilità”, ha detto il ministero degli Esteri armeno in un comunicato.

Yerevan ha detto che l'”invasione” di Parukh “è stata preceduta da un costante bombardamento degli insediamenti armeni e delle infrastrutture civili”.

Il ministero degli Esteri armeno ha detto all’inizio di questa settimana che le truppe azere giovedì si sono spostate nel villaggio di Parukh – sotto il controllo delle forze di pace russe – in quella che hanno detto essere “una chiara violazione dell’accordo di cessate il fuoco”.

L’Armenia ha anche avvertito di una possibile “catastrofe umanitaria” in Karabakh dopo che le forniture di gas alla regione contesa sono state tagliate in seguito a lavori di riparazione.

Yerevan ha accusato l’Azerbaigian di lasciare deliberatamente la popolazione di etnia armena del Karabakh senza gas naturale, un’accusa che il ministero degli Esteri dell’Azerbaigian ha respinto come “infondata”.

I separatisti di etnia armena del Nagorno-Karabakh si sono staccati dall’Azerbaigian quando l’Unione Sovietica è crollata nel 1991, e il conflitto che ne è seguito ha causato circa 30.000 morti.

§§§

Tag: armeni, artsakh, karabagh, naborno



Categoria: Generale