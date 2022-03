Marasciulo. La Vera, Urgente Condanna che il Papa Dovrebbe Fare.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questa riflessione di Vitantonio Marasciulo, direttore de Il Borgo di Monopoli, sulle sfide che la realtà attuale pone a tutti, e in particolare ai leader cristiani. Buona lettura e discussione.

§§§

Il vero nemico da sconfiggere nel mondoè l’élite mondialista anticristica

Sui social sta prendendo sempre più piede la corrente di pensiero che il vero colpevole della guerra sia il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyj. Mentre la Russia di Putin è la nazione del nuovo mondo. Sarebbe più facile liquidare così la tragica faccenda. La verità, come gli uomini di buon senso hanno colto, è che gli errori sono da dividere fra tutti gli attori dell’establishment della guerra. Dico tutti indistintamente. La guerra è l’inevitabile epilogo tra chi, l’elite mondialista massonica, da tempo l’ha provocata nella forma di guerra mondiale a pezzetti, come dice Bergoglio. Quell’èlite mondialista anticristica, che tesse le fila e manovra il presidente americano, Joe Biden, burattino nelle loro mani, così come tutti i governi appartenenti alla UE, subordinati al regime sovranazionale della cupola mondialista del verbo globalista.

Che cos’è il vaccino se non uno strumento creato dagli stessi per controllare l’umanità. La regia globalista è riuscita nell’intendo della guerra in Ucraina, affidandole il peso della guerra per procura (leggesi Usa con la complicità dell’UE, Australia e Canada), per contrastare Putin, nemico del globalismo. Ma lo stesso Putin ha i suoi imperdonabili errori, mantenendosi distante dall’Europa, pur avendo avuto nel passato l’occasione per integrarsi, ma é rimasta, dietro calembour, ciò che voleva essere, nazione politicamente indipendente. Forse non è ancora abbastanza chiaro che con Putin, di ieri e di oggi, non c’è possibilità di negoziato; non esiste dialogo, se non sia surrettizio, altrimenti che giocatore di poker sarebbe. Lo zar – dittatore, ha da tempo subdorato l’inganno occidentale; ha avvertito il pericolo che viene dal vivere occidentale e dei suoi ingannevoli valori globalisti.

Ma la vera sciagura per il mondo è che c’è, da tempo, un altro dittatore, superiore alla dittatura di Putin. Avete capito, è l’élite mondialista, cui sta a cuore il dimagrimento degli abitanti del pianeta terra; sta a cuore la divisione; sta a cuore l’odio, alfabeto anticristico attraverso cui attuare il nuovo ordine mondiale dell’uomo macchina. Forse non è ancora abbastanza chiaro che l’establishment di Davos ha posto in campo i veleni mortali, servendosi delle guerre a pezzettini nel mondo, che infestano ogni luogo della terra. Sono gli stessi che si sono serviti (si stanno servendo) del vaccino e del green pass, ed ora della guerra in Ucraina. Pensate che loro sono dispiaciuti della guerra e della minaccia nucleare di Putin. Ci godono, altrimenti che anticristi sarebbero. Anche perché vedono attuarsi i loro piani, però senza il coperchio, che porterebbe anche loro alla sepoltura.

Intanto continuano imperterriti a voler controllare l’umanità, tessendo l’odio e la divisione nel mondo, attraverso il pensiero unico globalista, di cui Putin ha da tempo avvertito il pericolo. Ma lo zar – dittatore è diventato lui stesso anticristo, scatenando la guerra in Ucraina e minacciando il mondo con il nucleare. Le vittime di questa guerra voluta dall’USA con la complicità dell’Unione Europea, (che tutto è all’infuori di unità) sono gli effetti del N.O.M. e il costo che si deve pagare per sconfiggere il globalismo. Se questo è lo scenario, come lo è, Putin e Zelenskyj stanno interpretando la parte di strumenti nelle mani del diabolico piano, con una indigesta riserva: che Putin si è messo allo stesso tempo di traverso all’instaurazione del globalismo del NOM. Se le cose stanno così, c’è da pensare che l’elite mondialista satanica non si darà per vinta e farà di tutto per imporsi ancora di più. Prepariamoci al peggio? Penso, come molti osservatori indicano, che vi sarà una tregua, cioè un periodo di relativa pace, ma non si è detto che vi sarà ancora il verme satanico globalista all’interno del mondo occidentale, foraggiato dall’uomo che continuerà a vivere senza Dio.

Come non capire che il vero nemico da sconfiggere è l’élite diabolica mondialista del nuovo ordine mondiale, i cui componenti sono annidati nell’establishment occidentale, esportatori del nuovo uomo in formato transumanentista. Per loro, il vero nemico è Cristo, non Putin (è di passaggio), colui che vuole ristabilirlo con la crudeltà delle bombe.

L’’Italia deve rovesciare coloro che fanno parte dell’elite di Davos, che siedono in parlamento, chi fra i primattori (Draghi, Speranza, Mattarella), chi fra le comparse, questi ultimi complici del sistema che surrettiziamente obbediscono, per mantenere i lauti guadagni e il conseguente potere. Se è così, come lo è, i veri traditori della nazione italiana siedono in parlamento: cosa aspettiamo a mandarli a casa. Ma non sono solo annidati in parlamento, ma anche nei mass media della disinformazione, nella finanza, nell’economia, nei bio-laboratori, nel settore della scienza medica. Se non si è capito ancora, è urgente – la Madonna dal cielo da ogni parte ce lo sta dicendo – di instaurare un nuovo modo di vivere fondato sui valori cristiani, pena la distruzione dell’umanità e del pianeta. Un mondo senza Dio è la catastrofe.

Se è così, come è così, Bergoglio deve avere il coraggio di dire “che il vero nemico da sconfiggere è l’anticristo annidato a Davos e nella cupola mondialista, entità sovranazionale, da cui dirigono le fila delle nazioni occidentali ridotte a burattini”. Anche il Vaticano è un burattino nelle mani dell’anticristo, grazie ai fondi dell’elite mondialista, elargiti per tenere in vita il piccolo stato, altrimenti per Bergoglio, sarebbe default. Il “pontefice” per non soccombere, si tiene a galla con un piede in due scarpe. E’ il popolo dei battezzati che deve promuovere un sinodo, processo attraverso cui ascoltare le nefandezze della chiesa gerarchica, farle annusare il nauseante odore e condurla alla purificazione, lontana dal potere. A salvare la Chiesa – affermò il beato Fulton Sheen – non è il Papa, i ministri del sacro, ma i fedeli, il popolo dei battezzati.

Vitantonio Marasciulo

§§§

Tag: anticrist, elite, marasciulo



Categoria: Generale