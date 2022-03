Il Generale Laporta: Russia-Ucraina, Quella Mediazione Ricusata dall’Italia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo del generale Piero Laporta, sulla situazione attuale della crisi internazionale, del ruolo che l’Italia avrebbe potuto svolgere e non ha voluto – la rinuncia sarebbe stata di Mario Draghi stesso, forse per non irritare i suoi possibili futuri datori di lavoro – e sui possibili sviluppi. Buona lettura, e riflessione. Ahi serva Italia….

§§§

“Siamo condannati a un incessante blabla, televisivo soprattutto. Noioso e recidivo, aggravato da incompetenza mal dissimulata.”

Luisella Costamagna, per esempio, oscillante fra vairus e campi di battaglia, come per l’aperitivo tra olive e patatine, senza chiedersi chi l’abbia fabbricate, limitandosi a un lieve “questo mi piace e questo no”. È la condanna di costei e costoro: dover dire su tutto, talvolta sapendo, più spesso ignorando, sempre sentenziando. Finché è giornalismo passi. Il problema è quando col giornalismo si dà voce alla malafede tanto colta quanto malaccorta. Dopo i prof di biointrugli, tocca a sedicenti cattedratici di intrugli politici, e le camarille che mettono alla gogna il prof Alessandro Orsini, per il quale non bisogna disprezzare l’avversario, tanto meno offenderlo. Orsini? Anatema! Al sinedrio Rai si stracciano le vesti, gli assegni e i contratti.

Due generali, ignorati a Saxa Rubra, dicono cose sensate, Fabio Mini e Marco Bertolini.

Date armi all’Ucraina? Ci coinvolgete nella guerra. Putin non è stupido: non vuole la Nato alle porte di casa e vuole prendersi il mar Nero.

Giggino Di Maio sbagliò ministero. I negoziati occorre incoraggiarli, altro che inviare missili e cannoni. Quanti vogliono la noflaisone (zona interdetta ai voli) sull’Ucraina cercano l’incidente bellico. La sconfitta della Russia è una chimera: Crimea e Donbass sono oramai collegate e non c’è motivo per Putin d’annettersi un territorio ampio due volte la Francia per poi logorarsi nel controllo. L’Ucraina non vincerà la guerra, semmai porterà a un conflitto nucleare, voluto da Biden.

La composizione del conflitto può essere mediata da, Francia, Cina, Turchia e Israele, se le parti in conflitto sono messe in condizione di cedere qualcosa per prendere qualcos’altro.

A Draghi Mario fu offerto dai russi il ruolo di mediatore, un’ora dopo il via alle operazioni. Rifiutò dopo una telefonata da Londra, preferendo quello di valletto di Soros.

Il generale Mini aggiunge una proposta interessante per Bergoglio: scomunicare i cattolici (Biden si dichiara tale) che vogliono la guerra.

Il generale Leonardo Tricarico, a sua volta, rimarcò “basta con la Nato a fare da megafono degli USA”.

Concludiamo. Nato e UE spalancano le porte ai quattro cavalieri dell’Apocalisse: fame, guerra, malattia e morte. Questo dovrebbe aiutare tanti a ritrovare la fede perché, secondo un proverbio statunitense: “in trincea non esistono atei”. Sarebbe vero se avessimo pastori adatti al momento.

Un problema è l’autostima di Bergoglio, postosi al di sopra di nani come Sant’Agostino e Sant’Ambrogio, per sentenziare “tutte le guerre sono ingiuste”. A casa ci siamo uniti alla sua supplica a Maria Santissima. La preghiera è una cosa seria e concerne ognuno di noi, uno per uno, col proprio animo e la propria fede.

Non di meno la pace conviene sempre alla cerchia dominante – ancora per oggi i Soros, i Rothschild, i Rockefeller & C. – alla quale Bergoglio devotamente s’accostò in seconda fila, oggi in procinto di retrocedere.

SC lo scrisse: il vairus è esperimento di controllo sociale in vista della guerra. Bergoglio e il generale siringa sono del medesimo rango nell’esperimento.

Bertolini, Mini, Tricarico e Orsini hanno svelato i lati nascosti del conflitto e come uscirne. Arriva una Nathalie Tocci per dirci che può parlarne solo lei, ricercatrice a suo tempo andata in Russia.

Va bene, ma se una studiosa onestamente discetta di prostituzione, quali esperienze deve dimostrare?

Meglio dopo tutto il Massimo D’Alema a vaticinare col Sud America “armatevi e spartite”.

www.pierolaporta.it

§§§

