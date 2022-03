Russia – Ucraina. Storia di un Divorzio, Motivi di un Conflitto. Online, Lunedì alle 21.00.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione l’annuncio di un convegno organizzato online da Opzione Benedetto. Qui sotto trovate una breve presentazione dell’evento. Buona lettura e buona partecipazione.

***

Salvo poche eccezioni – e proprio l’incombente silenzio mediatico che le copre e nasconde, anche quando sono costituite da molti stati, è inquietante -, siamo assordati da un coro russofobo, che purtroppo è alimentato da colossali e impudiche falsificazioni di fatti, come le notizie bugiarde sugli eventi a Mariupol. Le gravi, ma anche paradossali sanzioni (basti pensare ai gatti russi esclusi dalle mostre feline) inflitte al popolo russo non trovano eguali nella nostra storia, nemmeno quando era in piedi il regime criminale dell’URSS, massacratore e prigione dei popoli, che non era “russo”, ma che della Russia s’era impadronito per farla cavallo del suo sfrenato desiderio di conquista ideologica, comunista, del mondo.

Questi scenari unanimistici, e persecutori di chi si metta fuori del coro, di per sé solo dovrebbero indurre al dubbio, a una riflessione più approfondita e scevra da pregiudizi, ma attenta ai fatti: non sempre le bandiere che spuntano appese ai balconi sono quelle giuste,

Proprio per provare ad approfondire, la Comunità Opzione Benedetto ha organizzato per lunedì 28 marzo alle 21:00 un incontro con il cultore di storia russa Lorenzo Benassi.

L’incontro si terrà in videoconferenza su piattaforma Zoom

https://us02web.zoom.us/j/ 82547531394

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: opzione benedetto, russia, ucraina



Categoria: Generale