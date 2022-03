BDV, la Visita della Vecchia Signora e come si Pronuncia San Gallo in Tedesco.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra BDV ci offre questa riflessione su un vecchio sceneggiato televisivo, e Saint Gallo, quel luogo di ritrovo di alcuni prelati….buona lettura.

§§§

Qualche sera fa mio marito, per non guardar l’inguardabile in televisione nel batter di tamburi martellante della propaganda, si è sintonizzato su Youtube e ha messo su un vecchio sceneggiato Rai in bianco e nero. Il titolo sembra innocuo: “La visita della vecchia signora”. Ma mi basta qui dire che è tratto da un dramma dello svizzero Friedrich Dürrenmatt per capire che si tratta di qualcosa, come dire, di definitivo. Infatti. La vecchia signora altri non è che la corruzione, il tradimento e la morte, in forma di denaro sonante. Ma non è questo qui che mi interessa né dire quanto brava è l’attrice protagonista, la dimenticata (dai più Sarah Ferrati) perché non sono qui a far critica teatrale né a far pubblicità a uno scrittore potente come Dürrenmatt. Né a rivangare i bei tempi, il 1973, di quando mamma Rai era una mamma buona (e non la dispensatrice di terrore, fake news e propaganda, ah, mi tocca dir che mi mancano i tempi di Ettore Bernabei…) e ci proponeva, comunque, cose interessanti e a volte, come in questo caso, anche belle. Signornò e allora che cosa ci vuoi dire, Benedetta, mmmm sempre la solita. Dai, avanti, continua. Signorsì e atterriamo sul prossimo capoverso con una spintarella di Zefiro. Vssummm.

Bene. Qui. Allora, per prima cosa, mi tocca tirar giù dalla grande libreria dello studio il mio dizionario di diavoliano e, poiché da tanto non lo consulto, è pieno di polvere. Sicché solo un momentino, il tempo di passare uno straccetto sulle coste e sulla copertina. Oplà, ecco fatto. E ora? Ora torniamo alla vecchia signora e andiamo un poco a scoprire dove arriva la ricchissima Claire Zachanassian a compiere la sua vendetta mortifera. Cito da un sito internet in cui se ne parla. Uno qualsiasi non è importante dir la fonte. Sentiamo e aguzzate bene le orecchie: “Il dramma si svolge nell’immaginaria cittadina di Güllen (“letamaio” in svizzero-tedesco) che fu centro culturale di primo piano, ma in pochi decenni è decaduta in una situazione di abbandono e di crisi socio-economica”. E ora, presto il dizionario di diavoliano. Ecco alla parola Abbazia di San Gallo, in Svizzera (sì sì proprio in Svizzera, come Gullen…) si parla del gruppo di San Gallo che, come si sa, ha portato l’attuale Pontefice sulla cattedra petrina. A Saint Gallen…

Cito da Wikipedia: “Il gruppo di San Gallo o Mafia di San Gallo fu un gruppo informale di prelati di alto rango e riformisti che si incontravano ogni anno a gennaio vicino a San Gallo, in Svizzera, per scambiarsi liberamente idee su questioni ecclesiastiche. Monsignor Ivo Fürer, l’ospite del gruppo, lo definì un Freundeskreis (“una cerchia di amici”).[1] Essendo un gruppo informale, non aveva un nome ufficiale. Gruppo di San Gallo è quello che alcuni dei suoi membri gli hanno dato nelle loro agende e il nome è diventato pubblico dopo un capitolo completo ad esso dedicato nella biografia del cardinale Godfried Danneels, pubblicato dagli storici della Chiesa Karim Schelkens e Jurgen Mettepenningen nel 2015.[2] Nomi alternativi sono “mafia di San Gallo” e “club di San Gallo”.[

Ma che carini, dei veri liberi pensatori del modernismo (cioè dello sfacelo della Santa Chiesa Romana). Che si riunivano in un “Santo letamaio” perché miei pochi cari lettori sono andata anche a sentire come si pronuncia in dialetto svizzero tedesco Saint Gallen e come si pronuncia gullen, cioè letamaio, e ahinoi suona esattamente uguale. Bene, ecco come in una serata di marzo, poco prima della Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, nel giorno della santissima festa dell’Annunciazione, il Signore ha voluto, attraverso le sue vie sorprendenti e luminose, farmi capire (e anche a voi) da dove viene il modernismo della Chiesa che, voltando il didietro a Cristo, si inchina impunemente al mondo, svendendo il deposito petrino, come la vecchia signora, per vendicarsi, svende ai suoi concittadini la vita del suo primo fidanzato, Quello che la mise incinta e, tradendola, la abbandonò. Viene da Gullen-Saint Gallken, cioè dal letamaio che è la tana preferita dell’Arcinemico…

§§§

