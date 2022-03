Le Mail Cancellate di Biden Confermano: gli USA Avevano BioLab in Ucraina.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante e importante portare alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo apparso su Life Site News, che ringraziamo per la cortesia, e relativo alle mail presenti sul laptop di Hunter Biden, figlio del presidente USA Joe Biden. E vi suggeriamo di leggere anche questo articolo apparso su L’Antdiplomatico. Bisogna ricordare che se queste mail fossero state giudicate vere e autentiche all’epoca in cui furono rivelate, probabilmente gli Stati Uniti avrebbero oggi un altro presidente. Con una famiglia meno impresentabile di Joe Biden.

§§§

Jack Maxey, l’ex co-conduttore dello show War Room di Steve Bannon e membro del team Faith&Reason di LifeSite, ha trovato un gran numero di email sul laptop di Hunter Biden che sono state cancellate ma che erano recuperabili. Tra le email, Maxey e il suo team hanno scoperto “numerose violazioni della sicurezza nazionale che abbiamo trovato oggi, che sono terrificanti”, come ha detto ieri ad Ann Vander Steel per il suo Steel Truth Show.

Inoltre, il team di Maxey ha trovato numerose e-mail che mostrano la connessione della famiglia Biden con Metabiota, la società di ricerca biologica che è coinvolta nei laboratori bio ucraini.

Maxey è attualmente in Svizzera per sicurezza e sta lavorando con un team di esperti di computer e altri esperti sul contenuto del laptop Hunter Biden, una copia del quale aveva ricevuto nell’ottobre 2020 da Bannon per la ricerca. Mentre preparava il portatile per la diffusione pubblica – Maxey ha annunciato pubblicamente che renderà il contenuto in versione modificata disponibile al mondo intero entro i prossimi giorni – lui e il suo team hanno scoperto che non 128.000 email erano su quel portatile, ma “il doppio di email; il quadruplo di fotografie, documenti che lui [Hunter Biden] pensava di aver cancellato.” “Ci sono altre centodieci, centotrentamila email di cui nessuno sapeva nulla. Che tutti sappiano quanto è grave”, ha detto a Vander Steel.

Per quanto riguarda la violazione della sicurezza nazionale, Maxey ha detto a Vander Steel che non può rivelare il problema in dettaglio per motivi di sicurezza e che ha già contattato l’ambasciata americana a Berna, in Svizzera. Tuttavia, l’ambasciata deve ancora richiamare.

Ma quello di cui Maxey ha potuto parlare sono i legami dei Biden con i laboratori biologici in Ucraina.

“Ho il 100 per cento, chiaro 100 per cento, in prove scritte che Metabiota – mi avete sentito parlare di questo – che Metabiota [che] è dentro l’Ucraina, lavorando in quei laboratori, è un appaltatore del DoD [Dipartimento della Difesa], per iscritto”, ha detto Maxey. “E proprio 15 minuti fa, abbiamo trovato dei documenti che fanno sembrare che [Mykola] Zlochevsky, il criminale presidente disonesto di Burisma, sia in realtà uno dei maggiori azionisti di Metabiota. E ora l’America e il mondo possono capire esattamente perché Joe Biden è dovuto andare laggiù e assicurarsi che Zlochevsky non sia mai stato perseguito”.

Come avevano dimostrato precedenti ricerche sul portatile e un rapporto del Senato degli Stati Uniti, la famiglia Biden è pesantemente coinvolta nella compagnia petrolifera ucraina Burisma, con Hunter Biden che ha ricevuto per anni 50.000 dollari al mese per sedere nel suo consiglio. Lo stesso Joe Biden, quando era vicepresidente degli Stati Uniti, ha incontrato un rappresentante di alto livello di quella compagnia.

Joe Biden stesso una volta si è vantato in pubblico di come stava facendo licenziare un procuratore statale ucraino. Quel procuratore era nel mezzo di un’indagine su Burisma Holdings.

Quindi, quando il capo di Burisma è il maggiore azionista di Metabiota, il legame con i Biden è probabile. Ma Maxey ha postato prove concrete sul suo account Gettr. Tra le email postate c’è una email a Hunter Biden e ai suoi partner commerciali dalla sua ditta Rosemont Seneca. Questa email mostra che l’azienda di Hunter Biden ha investimenti diretti a Metabiota. John, l’amministratore delegato di Rosemont Seneca ha scritto nel marzo 2014 a Hunter Biden: “Abbiamo avuto una grande cena con Nathan e Robert di Metabiota ieri sera. Stanno cercando di fare una serie A in pochi mesi che ci permetterebbe di marcare il nostro investimento a 5X quello che abbiamo pagato.”

L’importanza di Metabiota e i suoi legami con il governo degli Stati Uniti diventano più chiari quando DeRoche continua: “Stanno digitalizzando il mondo microbico; quello che Palantir è per la CIA, Metabiota è [per] l’USDA [Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti]”.

Secondo una delle e-mail pubblicate da Maxey, Rosemont Seneca stava considerando di possedere il 33% della società Metabiota; non è chiaro se questo è andato come previsto.

Ma una mail più scioccante postata da Maxey rivela ciò che la dottoressa Mary , vice presidente esecutivo di Scienza e Microbiologia alla Metabiotics, ha scritto a Hunter Biden sui suoi piani più grandi per l’Ucraina. Il 3 aprile 2014 – pochi mesi dopo la rivoluzione di Maidan e la rimozione del governo ucraino filorusso – Guttieri ha scritto a Biden: “Come promesso, ho preparato il memo allegato, che fornisce una panoramica di Metabiota, il nostro impegno in Ucraina, e come possiamo potenzialmente sfruttare il nostro team, le reti e i concetti per affermare l’indipendenza culturale ed economica dell’Ucraina dalla Russia e la continua integrazione nella società occidentale.”

Qui, il coinvolgimento di Metabiota in Ucraina diventa molto chiaro, così come il suo coinvolgimento nell’agenda politico-culturale del governo degli Stati Uniti in quel momento per quanto riguarda l’Ucraina.

“Sì, gestivamo laboratori in Ucraina”, ha detto Maxey a Vander Steel martedì. “Sì, Metabiota era in quei laboratori”. E Zlochevsky, essendo coinvolto con Metabiota stava “ottenendo una piccola parte nella truffa su Metabiotics quando le agenzie di intelligence gestiscono una società. Si ottiene il 5 x. E lui l’ha avuto”.

“Questa è la cosa più criminale che ho visto nella mia vita”, ha concluso lo storico e analista politico.

Maxey ha anche sottolineato che crede che questa storia di fondo sia la ragione dell’elezione di Biden, perché sapevano che avevano, con il loro coinvolgimento nei biolab ucraini, violato le regole per le armi biologiche e chimiche.

Siamo stati traditi come nessuno può immaginare, e vi dirò che questo è al 100% il motivo per cui Joe Biden doveva andare a far licenziare quel procuratore [ucraino], al 100% il motivo per cui Joe Biden doveva diventare presidente [degli Stati Uniti] perché questi ragazzi hanno violato i risultati del documento del 2005 sulle armi di distruzione di massa che è stato fornito al presidente degli Stati Uniti che stava per fornire un progetto per come affrontare tutto da chimico, nucleare e biologico, e stava per essere fatto in un modo che avrebbe permesso la supervisione dei nostri leader eletti”, ha detto Maxey.

Di nuovo, Maxey ha confermato, dalla sua visione dei file di Hunter Biden, che il “Dipartimento della Difesa era quello che gestiva Metabiota”.

Un ruolo simile è stato svolto dalla società Black & Veatch, che ha lavorato con il Dipartimento della Difesa per organizzare la ricerca biologica in Ucraina. Questa società ha anche subappaltato Metabiota in passato. “Sono anche loro nei documenti [Hunter Biden laptop]”, ha dichiarato Maxey.

Riguardo a Metabiota, Maxey dice di “averla descritta come un’operazione oscura dell’intelligence e dei servizi sanitari statunitensi dalla scorsa estate. Ora abbiamo decine di documenti che provano che, per iscritto, tutti alla Burisma ne sono a conoscenza. Ho una corrispondenza con i dirigenti di Burisma che parlano dei nostri progetti biologici segreti in Ucraina”.

Anche se Maxey non ha mai avuto l’intenzione di farlo con la sua ricerca, sembra che le sue scoperte stiano effettivamente confermando i russi in alcune delle loro affermazioni sui laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina.

“Non è mai stata la mia intenzione, mai la mia intenzione”, ha detto Maxey a Vander Steel, “ma sono triste nel dirlo, e mi fa vergognare come un americano che ha fatto un giuramento. Tutto questo sta andando a dare ragione a Putin, probabilmente, anche. Quanto è schifoso?”

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: hunter biden, laboratori, ucraina



Categoria: Generale