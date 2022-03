Kwasniewski. La verdadera obediencia en la Iglesia (no contra el Bien Común…)

Marco Tosatti

Buona lettura. Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece interesante ofrecer a su atención este artículo de Maike Hickson, aparecido en Life Site News. Feliz lectura.

§§§

Reflexiones sobre un nuevo libro de Kwasniewski – Experto liturgista muestra cómo los católicos no deben obedecer los decretos papales que atacan el Bien Común de la Iglesia

Dado que el ataque al Rito tradicional va contra el bien común de la Iglesia no debe ser obedecido

LifeSiteNews – lunes 14 de marzo 2022

En un nuevo opúsculo titulado True Obedience in the Church [La verdadera obediencia en la Iglesia] (publicado por Sophia Press), que tiene como subtítulo Una guía para el discernimiento en estos tiempos difíciles, el Dr. Peter Kwasniewski presenta las bases y los límites de la obediencia a las autoridades de la Iglesia y deja en claro que la Iglesia no tiene derecho a suprimir la Misa Católica tradicional y los libros litúrgicos asociados. Las autoridades eclesiásticas no pueden suspender o castigar a un sacerdote por su simple adhesión a la Misa tradicional. Este liturgista y filósofo llega a decir que tales castigos serían “nulos e inválidos” y, por lo tanto, tales sacerdotes “pueden seguir administrando los sacramentos como antes”.

En la primera parte de su pequeño libro, el Dr. Kwasniewski señala los fundamentos para la importancia de la obediencia, tanto a la Iglesia como al Estado, porque ambas autoridades nos son dadas por Dios y en tanto la obediencia a ellas sirve al bien común. Cuando obedecemos a nuestras autoridades, en definitiva, obedecemos a Dios. El objeto de esta obediencia es claro. “La autoridad nace por esto: nace para servir y promover el bien común de muchos”, escribe el autor. Pero al mismo tiempo, el concepto mismo de bien común también limita esta autoridad. El poder de la autoridad para obligar a las personas “reside en el bien común, por eso si la autoridad despliega abiertamente su cargo contra el bien común, entonces ese mandato carece intrínsecamente del poder de obligar moralmente”.

Questo principio è spiegato come principio naturale anche nel catechismo per i bambini. Tutti insegniamo ai nostri figli che devono obbedire a noi, ai loro genitori, a meno che non diciamo loro di andare a casa del vicino per rubare qualcosa. I nostri ordini sono nulli e non validi se ordiniamo ai nostri figli di peccare e di andare contro il bene comune.

Qual è allora questo bene comune all’interno della Chiesa?

Este principio se establece, por supuesto, como un principio natural incluso en el catecismo para niños. Todos enseñamos a nuestros hijos que deben obedecernos a nosotros, sus padres, a menos que les digamos que vayan a la casa del vecino a robar algo. Nuestras órdenes son nulas y vacías si ordenamos a nuestros hijos que pequen y vayan en contra del bien común.

¿Cuál es entonces este bien común dentro de la Iglesia? Es, como expone Kwasniewski, “la vida de Jesucristo, su Cabeza soberana -la gracia sobreabundante de su alma divinizada, compartida con sus miembros mediante la iluminación del intelecto por la Revelación y el aror del corazón a través de la caridad sobrenatural de su Corazón- y la divinización de las almas por la vida sacramental y la oración”. Esta última parte, la oración, es principalmente “el culto solemne, formal y público que llamamos la sagrada liturgia”.

Y es precisamente este último punto el que queremos profundizar, porque el libro del Dr. Kwasniewski está claramente escrito en respuesta al documento pontificio Traditionis Custodes del pasado mes de julio, el cual pretende extinguir definitivamente la forma tradicional de la liturgia. El papa Francisco afirmó entonces que los libros litúrgicos del Novus Ordo, el nuevo Ordinario de la Misa, “son la expresión única de la lex orandi del rito romano”, declarando así obsoleto el rito tradicional que se ha desarrollado en el transcurso de los siglos.

Para el Dr. Kwasniewski, está claro que esta actitud, tal como se expresa en este documento, es “un punto de vista profundamente no católico, incluso anticatólico”. Continúa diciendo: “Dado que la liturgia es realmente la ‘fuente y cúspide de la vida cristiana’, el hogar de la Revelación divina y el agente primero de nuestra transformación en Cristo, se deduce que abolir, prohibir o obrar de cualquier manera contra el venerable Rito Romano que fue humildemente recibido, agradecidamente amado y pródigamente alabado durante siglo, luego de siglos de crecimiento ininterrumpido, es el más notorio y dañino ataque al bien común posible o imaginable.”

Y aquí volvemos a la cuestión de la obediencia. Dado que este ataque al rito tradicional va en contra del bien común de la Iglesia, no debe ser obedecido. Aquí, el Dr. Kwasniewski cita a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X que reitera que la Misa tradicional “pertenece a lo más íntimo del bien común de la Iglesia”. Restringirla, continúa el comunicado, “no puede tener ninguna legitimidad”. “Esta ley no es una ley de la Iglesia, porque, como dice Santo Tomás de Aquino, una ley contra el bien común no es una ley válida”.

Basándose en numerosas declaraciones autorizadas de teólogos y eclesiásticos, el Dr. Kwasniewski arroja luz sobre el deber de todo pontífice romano de preservar la liturgia de la Iglesia y no alterarla drásticamente. Por ejemplo, Francisco Suárez, S. J., nos dijo que “si el Papa imparte una orden contraria a las rectas costumbres, no hay que obedecerle”, añadiendo que “sería lícito resistirle” en caso de que el Papa ordenara algo que fuera contra la justicia o el bien común. El Dr. Kwasniewski va más allá al decir que “estamos obligados a rechazar [las órdenes injustas] por el amor que tenemos a Nuestro Señor”.

Y es aquí donde el Dr. Kwasniewski insiste en que aquellos sacerdotes que son suspendidos -o incluso excomulgados o reducidos al estado laical- por negarse a abandonar el rito tradicional pueden continuar con su ministerio. Escribe que “cualquier pena o castigo aplicado por ‘desobediencia’ a los revolucionarios sería ilícito. Si una pena se dicta sobre falsas premisas teológicas o canónicas es nula, al igual que el proceso canónico y la excomunión de Juana de Arco fueron reconocidos posteriormente como ilegítimos”. “El sacerdote puede continuar administrando los sacramentos como antes; sus facultades permanecen intactas”, afirma el autor.

El Dr. Kwasniewski insiste además sobre el hecho que vivimos en tiempos extraordinarios, en un estado de emergencia, “cuando la autoridad eclesiástica, con su asalto a la tradición litúrgica y teológica, se ha orientado contra el bien común de la Iglesia”. El autor subraya también que el obispo Atanasio, aunque fue excomulgado en algún momento, “no dudó en seguir adelante con sus obras”.

Estos pocos ejemplos de los argumentos y citas de la obra pueden dar a nuestros lectores una idea suficiente de su valor. Este pequeño libro es un tesoro para los tradicionalistas católicos, ya que nos proporciona todos los argumentos necesarios para tener una conciencia bien formada en estos aspectos de extrema actualidad, para el bien y la salvación de las almas.

Recordemos también que la misma línea de argumentación, tal como se presenta en este libro, puede aplicarse -y se aplicó- en el caso del arzobispo Marcel Lefebvre. Cuando la Misa de Todos los Tiempos fue efectivamente cancelada (pregunten a los católicos que vivieron esa época), Lefebvre resistió para preservar ese gran tesoro de la Iglesia, en última instancia para todos nosotros que ahora, en número creciente, podemos disfrutar de esta bellísima liturgia que nos conduce a Dios y a su adoración.

También valdría la pena recordar a nuestros lectores la entrevista de LifeSite de octubre de 2021 con Martin Mosebach, el conocido autor alemán y defensor de la Misa Tradicional, quien argumentó en la línea del Dr. Kwasniewski. Especuló con que los amantes del Rito Antiguo bien podrían tener que vivir durante un corto periodo de tiempo en un estado de “ilegalidad legítima”.

El obispo Athanasius Schneider ha respaldado el nuevo libro del Dr. Kwasniewski, afirmando que “ofrece una valiosa y oportuna aclaración teológica sobre el significado auténtico de la obediencia”. Agregó que esta publicación “traerá paz de conciencia a muchas almas perplejas y confirmará su fidelidad a la perenne tradición doctrinal y litúrgica de la Santa Madre Iglesia”.

El libro del Dr. Peter Kwasniewski True Obedience in the Church: A Guide to Discernment in Challenging Times [La verdadera obediencia en la Iglesia: Una guía para el discernimiento en tiempos difíciles] acaba de salir a la venta y está disponible en Amazon y puede adquirirse en formato de libro de bolsillo o electrónico. En este sitio web los sacerdotes pueden pedir un ejemplar gratuito, gracias a un generoso benefactor. [Como ya dije antes, el libro, por desgracia, aún no está disponible en la edición en italiano ni en español. Esperamos que pronto esté disponible y que por una iniciativa similar se distribuya gratuitamente a nuestros sacerdotes].

Publicado originalmente en italiano el 23 de marzo de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/03/23/kwasniewski-la- vera-obbedienza-nella-chiesa- non-contro-il-bene-comune/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino