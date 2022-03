Fà Danno alla Chiesa: Prete di EWTN Critica Papa Francesco in Diretta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo che Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore, ha tradotto per noi da Life Site News. Buona lettura e riflessione…

Sacerdote dell’EWTN critica papa Francesco per aver fatto “molti danni” alla Chiesa con le recenti azioni

Le azioni di papa Francesco hanno contribuito a fare ‘molti danni’ alla missione della Chiesa, ha affermato Fr. Gerald Murray, puntando il dito sulla recente rimozione di un vescovo portoricano e sul rifiuto del papa a fermare il “cammino sinodale” tedesco.

Durante “The World Over” di giovedì scorso, su EWTN , Fr. Gerald Murray, un avvocato canonico e collaboratore regolare di EWTN, ha attribuito a Papa Francesco la colpa di aver danneggiato la missione della Chiesa cattolica, citando in merito sia l’ improvvisa rimozione di un vescovo portoricano che la sua inazione contro il “Sentiero sinodale” tedesco, palesemente dissidente.

“Uno sguardo onesto e approfondito alla vita della Chiesa oggi porta a chiedersi: le azioni di Papa Francesco hanno contribuito a far prosperare o danneggiare la missione della Chiesa?” ha detto FR. Murray durante il segmento “Papal Posse” della trasmissione.

“E in alcuni campi i danni sono molti”, ha aggiunto, citando come esempi la Messa in latino, che il Papa ha drasticamente limitato l’anno scorso, e la sua esortazione apostolica del 2016 Amoris laetitia . “Si potrebbe scorrere l’elenco.”

FR. Murray ha criticato in particolare quella che ha descritto come la “rimozione ingiusta” del vescovo portoricano Daniel Fernández Torres, che è stato “sollevato” come capo della diocesi di Arecibo all’inizio di questo mese senza spiegazioni o procedimenti canonici.

“Inoltre, sul piano della corretta gestione, questa rimozione arbitraria del vescovo di Arecibo, Porto Rico, è purtroppo il simbolo di come il pontificato stia andando alla deriva nella direzione di “o sei d’accordo con noi o ti prendiamo a schiaffi.” “Questo non è cristianesimo”, ha detto Fr. Murray.

Il vescovo Fernández Torres, che è un convinto difensore dell’insegnamento cattolico, ha rivelato in una dichiarazione di essere stato costretto ad abbandonare la sua diocesi per accuse di disobbedienza al papa e per mancanza di comunione con altri vescovi portoricani. Il suo licenziamento è arrivato dopo che si era rifiutato di firmare una lettera pubblicata, lo scorso anno, dalla conferenza episcopale portoricana che annunciava la segregazione, alla messa, basata sull’essersi fatti punturare o meno con il vaccino anti COVID. Il vescovo di Arecibo aveva rilasciato una dichiarazione a parte sottolineando che i cattolici possono realmente rifiutare le iniezioni di vaccinazione in buona coscienza.

L’arcivescovo di San Juan ha confermato che il vescovo Fernández Torres è stato estromesso per le accuse di “insubordinazione al papa” che, secondo quanto riferito, erano incentrate sulla sua difesa delle obiezioni di coscienza alle vaccinazioni anti COVID-19.

“Penso che in questo caso il Santo Padre abbia commesso un errore tremendo rimuovendo un vescovo, trattandolo essenzialmente come un, come dire, un direttore di filiale, che può essere sollevato senza motivo”.

Fr. Murray ha commentato: “Visto che i vescovi sono i successori degli apostoli, e se non commettono crimini canonici o sono, per altri motivi, notoriamente incapaci di svolgere la loro funzione, dovrebbero essere sostenuti e dovrebbero conservare la carica”.

Inazione per “palese eresia”

Durante la trasmissione, Robert Royal, caporedattore di The Catholic Thing , ha anche analizzato il licenziamento del vescovo Fernández Torres, alla luce, dalla parte opposta, del rifiuto del Papa di sanzionare i vescovi europei che nelle ultime settimane hanno pubblicamente respinto l’immutabile insegnamento della Chiesa contro l’omosessualità.

Royal ha indicato il cardinale Jean-Claude Hollerich del Lussemburgo, che Papa Francesco ha scelto per guidare il Sinodo sulla sinodalità, e il vescovo Georg Bätzing, presidente della conferenza episcopale tedesca.

Il cardinale australiano George Pell ha esortato il Vaticano, in una lettera della scorsa settimana, a censurare i due prelati per il loro aperto sostegno all’attività omosessuale.

La Congregazione per la Dottrina della Fede “deve farsi avanti e criticare sia il cardinale Hollerich che il vescovo Bätzing per aver predicato l’eresia, una vera e propria eresia, che è stata, intendo assolutamente, chiaramente espressa”, ha detto Royal.

“E lo fanno per motivi assolutamente assurdi”, ha osservato. Hollerich, ad esempio, ha detto ai giornalisti, il mese scorso, che la millenaria condanna degli atti omosessuali da parte della Chiesa è “falsa”, perché “il fondamento scientifico-sociologico di questo insegnamento non è più corretto”.

La Tradizione della Chiesa Cattolica, in accordo con la Scrittura, ha sempre condannato il comportamento omosessuale come “intrinsecamente disordinato”, Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: “Basandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta gli atti omosessuali come atti di grave depravazione, la tradizione ha sempre affermato che «gli atti omosessuali sono intrinsecamente disordinati». Sono contrari alla legge naturale. Chiudono l’atto sessuale al dono della vita. Non procedono da una genuina complementarietà affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati.

“E per un cardinale della Chiesa Cattolica Romana che sta per dirigere e capeggiare il prossimo Sinodo sulla sinodalità dire che la scienza ha confutato la dottrina cattolica, è assurdo”, ha detto Royal.

Analogamente, il vescovo Bätzing ha approvato gli atti omosessuali in una recente intervista, facendo eco alla posizione del “Sentiero sinodale” della Chiesa tedesca, che a febbraio ha sostenuto una proposta in cui si afferma che il Vaticano dovrebbe dichiarare la sodomia non più peccaminosa.

L’indulgenza di papa Francesco nei confronti del cardinale Hollerich e dei vescovi tedeschi eterodossi, rispetto al suo approccio contro il vescovo Fernández Torres, mostra una “incoerenza al cuore di questi aspetti”, ha affermato Royal. E la poca trasparenza del Vaticano sulla destituzione del vescovo di Arecibo, ha aggiunto, dà l’impressione di un «esercizio arbitrario del potere che ritengo leda la stessa credibilità della Chiesa, la sua stessa parvenza di coerenza e del rispetto di tutte le opinioni all’interno della Chiesa, sia tra i laici che tra i vescovi”.

“Una delle principali fonti di scandalo”

FR. Murray ha anche sottolineato lo strappo della gerarchia tedesca, e la sua dissidenza pro-LGBT, ed ha citato il diverso trattamento del vescovo portoricano “tradizionalista” come una “principale fonte di scandalo nella vita della Chiesa in questo momento”.

“Sembra che se i tedeschi facciano a modo loro, il Sinodo sulla sinodalità dovrebbe essere ribattezzato sinodo sull’omosessualità, perché è fondamentalmente tutto quello di cui parlano”, ha detto.

“Parlano costantemente del fatto che l’insegnamento della Chiesa è sbagliato, fa soffrire, si scusano e poi dicono che andranno a ‘benedire’ le persone che vivono insieme in unioni omosessuali”, ha continuato il sacerdote. “Siamo molto chiari: l’insegnamento della Chiesa cattolica su questo è di origine divina. Viene dalle Sacre Scritture. È chiaro come una campana e non può essere cambiato”.

“Ed è molto sconvolgente che, come tutti sanno, il vescovo di Porto Rico, che era un vescovo tradizionalista – predicava la dottrina, viveva la fede – venga rimosso perché altri vescovi portoricani non sono contenti di lui, eppure i vescovi in Germania possono contraddire la tradizione e la dottrina della fede e rimangono in carica”, ha detto Fr. Murray. “Questa è una delle principali fonti di scandalo nella vita della Chiesa in questo momento”.

Il vescovo Fernández Torres ha difeso pubblicamente la vita, la famiglia e la libertà religiosa almeno due dozzine di volte negli ultimi dieci anni, secondo un recente articolo dell’organizzazione cattolica portoricana Fieles a la Verdad.

I commenti di Royal e di Fr. Murray sullo stato attuale della Chiesa sotto Papa Francesco ricordano quelli di un’altra importante figura cattolica, Fr. Santiago Martin.

FR. Martín, fondatore dei Francescani di Maria, un’associazione internazionale approvata dal Papa, in un video dell’11 marzo ha avvertito del “deterioramento” del papato alla luce degli errori fuori controllo della Chiesa tedesca e della brusca rimozione del vescovo Fernández Torres.

“I licenziamenti improvvisi non danneggiano solo la vittima, ma danneggiano anche l’istituzione”, ha commentato Fr. Martín sulla cacciata del prelato portoricano. “Quando il diritto scomparirà nella Chiesa – e ciò che è accaduto è un grave precedente – quando il diritto scomparirà nella Chiesa, ci sarà inevitabilmente un deterioramento della figura non solo del Papa in carica, ma del papato”.

Il “deterioramento” papale “è già iniziato” durante il pontificato di Francesco, si è lamentato Fr. Martín, “e non proviene esattamente da ranghi conservatori”. Ha indicato il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco, che, come Bätzing e Hollerich, ha recentemente denunciato l’insegnamento morale cattolico, anche sull’omosessualità .

Marx si fa beffe dell’etica sessuale della Chiesa perché sa “che non gli succederà nulla”, p. ha detto Martin.

