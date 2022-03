Bestiario di Regime. Il Servizio Pubblico a Opinione Unica. Una Vergogna Storica.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il Bestiario di oggi è dedicato in larga parte a un episodio, quello relativo al prof. Orsini, che ci tocca da vicino; perché segna l’ingresso ufficiale nel nostro Paese di un regime di cultura totalitaria del pensiero. Nel momento in cui il servizio pubblico – finanziato, così come i giornali – dalle tasse di tutti, decide chi può essere invitato a parlare, e chi no, semplicemente in base alle opinioni che ha, siamo in regime. Non dimentichiamo poi che da quelle stesse tribune televisive abbiamo sentito negli anni passati di tutto e di più, terroristi compresi. Giustamente Corradino Mineo parla di Maccartismo. Citiamo da Wikipedia:

Il maccartismo fu un atteggiamento politico-amministrativo che riguardò la storia degli Stati Uniti d’America nei primi anni cinquanta del XX secolo, caratterizzato da un’esasperata contrapposizione nei confronti di persone, gruppi e comportamenti ritenuti filo comunisti e quindi sovversivi.

Deve il suo nome al senatore Joseph McCarthy (1908-1957) che diresse la principale commissione per la repressione delle attività antiamericane operando attacchi personali, spesso privi di fondamento, nei confronti di funzionari governativi, uomini di spettacolo e di cultura, ecc. da lui considerati comunisti e quindi pericolosi per lo stile di vita della società americana. L’infondatezza delle accuse, spesso arbitrarie, che hanno coinvolto molte personalità di spicco della politica e della cultura americane, ha fatto sì che il fenomeno fosse chiamato anche caccia alle streghe, per richiamare le evidenti analogie.

“Better dead than red” era il grido di battaglia di allora; e adesso abbiamo questa stessa ondata nei confronti tutto ciò che è russo. O di chi semplicemente cerca di capire e spiegare le ragioni di un conflitto e di una crisi internazionale. Oppure anche se si è un albero…

Una quercia in Russia, che si dice sia stata piantata 198 anni fa dallo scrittore Ivan Turgenev, è stata squalificata dalla competizione Albero Europeo dell’Anno a causa dell’invasione dell’Ucraina.

E da noi invece, si impedisce a specialisti reali di esporre le proprie idee; quando abbiamo pagato fior di cialtroni per raccontarci balle – contraddicendosi – sulla pseudo-pandemia, e ancora li paghiamo. Cominciamo però questa rassegna di perle tratte dal web con le parole – che condividiamo totalmente – del pontefice regnante sullo spostamento di miliardi deciso dal nostro governo di malfattori e da un’opposizione collusa verso i produttori di armi.

Abbandoniamo la vergogna RAI e passiamo all’Ucraina.

Anche questo, visto il livello di finanziamento del regime ai giornali in abisso profondo di vendite e credibilità, lo paghiamo con i soldi delle nostre tasse….

Questo è il collegamento all’articolo.

E questo è un interessante articolo dell’Agenzia Italia su Mariupol e i nazisti del Battaglione Azov.

