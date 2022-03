P. Cavalcoli, Fatima: la Forma della Consacrazione Va Adattata ai Tempi….

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione la risposta che padre Giovanni Cavalcoli OP ha dato a un amico sulla chat via mail che chiedeva chiarimenti sulla forma di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria che avverrà il 25 marzo. Buona lettura, meditazione e discussione.

Caro Aldo,

non è necessario che la consacrazione che il Papa farà alla Madonna sia in perfetta linea con quella che a suo tempo richiese Suor Lucia, perché i tempi sono cambiati.

E’ vero che anche oggi la Russia costituisce un pericolo per il mondo, ma in forma e grado assai minore rispetto alla diffusione del comunismo nel mondo, alla quale la Madonna si riferiva.

Semmai questo pericolo oggi viene dalla Cina. Il problema della Russia è che non riesce ad essere europea, così come S. Giovanni Paolo II l’aveva delineata in quanto “polmone destro dell’Europa”, e questo a causa dello scisma del 1054, passato a Kiev nel sec.XII, e confermato da Mosca nel 1589.

In tal modo la Russia (Putin) considera l’Ucraina come appartenente a sé e ritiene (Cirillo) che il Patriarcato di Kiev debba essere soggetto a quello di Mosca.

La violenza di Putin, certamente ingiustificabile, è simile alla gelosia di certi mariti meridionali, traditi dalla moglie.

Il fatto è che purtroppo l’Ucraina da secoli è divisa tra cattolici ed ortodossi, è una moglie che fa il doppio gioco tra Roma e Mosca.

La tragedia che sta subendo se la è anche un po’ tirata addosso, soprattutto a partire dai fatti nel Donbass del 2014.

Nel sec. XVII S. Giosafat tentò di condurre a Roma la sua patria, ma, come sappiamo, fu ucciso dagli ortodossi.

Intanto il mondo islamico se la ride sotto i baffi, sicuro di trarre vantaggio da questa lotta, come l’ha chiamata Papa Francesco, “di cristiani contro cristiani”.

Per questo, per ottenere la pace, è importantissima la ripresa del dialogo ecumenico, in particolare tra il Papa e Cirillo.

Occorre, come ci ha insegnato S. Giovanni Paolo II, che noi cattolici, assieme agli ortodossi, ritroviamo le radici cristiane dell’Europa.

La presente guerra è causata dai vertici della massoneria mondiale (Rockfeller, Rothschild, Soros, Gates &C.), la quale, presente negli USA e servendosi dell’UE e della NATO, vuole dominare il mondo (“Nuovo Ordine Mondiale”) ed eliminare il cristianesimo.

In tal modo essa, accortasi della pericolosità del movimento di unione fra i cristiani, ha deciso di ostacolarlo mettendo gli uni contro gli altri.

Strumento della massoneria sono i modernisti, ma anche certi ortodossi russi (Soloviev) sono influenzati dal panteismo tedesco (Schelling, Hegel), che ha prodotto la Wille zu Macht di Nietzsche e il nazismo (Gott mi uns, Heidegger).

La massoneria, ostacolando il lavoro ecumenico, è così riuscita ad accentuare tragicamente lo stesso contrasto interno esistente in Ucraina dai tempi di S. Giosafat, con la divisione tra Roma e Mosca.

La pace l’avremo quando Mosca si assoggetterà a Roma, e si farà un solo ovile sotto un solo pastore.

Padre Giovanni

