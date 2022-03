Boccacci, Russo. La Consacrazione, ma “Quale” Consacrazione?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Rosanna Boccacci e Sergio Russo si uniscono ai molti che hanno espresso perplessità sulla Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina che verrà compiuta domani. Ecco il loro pensiero. Buona lettura.

LA CONSACRAZIONE DELLA RUSSIA DA PARTE DEL SANTO PADRE… PERÒ: QUALE “CONSACRAZIONE”?

MA SOPRATTUTTO: QUALE “SANTO PADRE”!

«Allora, dunque, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui, ecco è là”,

non ci credete; perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti

e faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti.

Voi però state attenti! Io vi ho predetto tutto.»

(Vangelo di san Marco: 13,21-23)

È fresco fresco il comunicato, da parte della Sala Stampa del Vaticano, che il prossimo: “Venerdì 25 marzo, durante la Celebrazione della Penitenza che presiederà alle ore 17:00 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina…”

E tuttavia sorgono spontanee alcune domande: come può un “vescovo di Roma”, che fino a ieri (12 dicembre 2019) ha definito la gran Madre di Dio essersi: «… voluta meticcia per noi, si è meticciata… Si è meticciata per essere Madre di tutti, si è meticciata con l’umanità. Perché? Perché ha “meticciato” Dio. E questo è il grande mistero: Maria Madre “meticcia” Dio…», osare di rivolgersi oggi alla sublime e purissima Immacolata Concezione?

E come può, quel “vescovo vestito di bianco”, che esattamente un anno fa (24 marzo 2021), negò all’augusta Regina del Cielo e della terra di esser Lei “corredentrice”, poichè: «… la Madonna che, come Madre alla quale Gesù ci ha affidati, avvolge tutti noi; ma come Madre, non come dea, non come corredentrice: come Madre…», contraddittoriamente domani, ricorrerà alla Sua potente e divina intercessione?

E stendiamo ancora un velo di pietoso silenzio su altre e molteplici amenità, dette a riguardo della Santa Vergine, che il “vescovo venuto dalla fine del mondo” ha esternato in questi anni senza ritegno…

Un’altra domanda comunque, sopravanza tutte le altre: come può efficacemente attuarsi tale “Consacrazione”, se il Santo Padre è attualmente in volontario esilio presso il monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano?

“Lui chi è?”, diceva una famosa canzone di Renato Zero, molto in voga verso la fine degli anni ’70… Certamente, chi davvero sia Bergoglio, lo ha ben dimostrato la documentatissima ricerca del giornalista Andrea Cionci, sul quotidiano Libero, come pure su diversi altri siti (https://www.byoblu.com/2021/12/06/papa-e-antipapa-linchiesta-il-card-montezemolo-svela-il-mistero-sullo-stemma-di-benedetto-xvi-parte-43/, ecc.).

Senza contare che noi stessi, già ad inizio 2018, vi dedicammo un intero libro a tale questione: “Sei tu quello, o dobbiamo aspettarne un altro?” (https://www.amazon.it/Sei-quello-dobbiamo-aspettarne-altro/dp/1093750979).

E segnaliamo infine come in un nostro articolo (del 3 luglio 2021), su questo medesimo blog, evidenziammo il fatto che: “Mentre Benedetto – come Mosè – è salito da solo sul monte, a pregare, laggiù nella “pianura”, il sommo sacerdote Aronne sta conducendo il popolo eletto all’apostasia, per mezzo del vitello d’oro…” (https://www.marcotosatti.com/2021/07/03/russo-boccacci-i-vaccini-come-nuovo-vitello-doro-chi-sara-mai-aronne/).

In conclusione: ma davvero questa “potenza d’inganno” si è talmente diffusa – quasi demoniaca metastasi – all’intero corpo ecclesiale, tanto da riuscire così ad “ingannare molti”?

Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo

