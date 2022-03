Bestiario della Balle di Guerra. Troppe, per Raccontarle Tutte.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, continuiamo con il lavoro a futura memoria di questi anni bui, che non accennano a passare. Ovviamente, seguendo il fiume delle notizie in tendenza, questo bestiario avrà una maggioranza di perle sulla guerra; ma non mancano alcuni fiorellini che provengono dal giardino della pseudo-pandemia…buona visione, e ricordo.

§§§

Questa l’ho trovata per strada, a Testaccio, Roma. Guardate nella seconda gli sponsor di Letta…:-)))

***

Questo scriveva Il Giornale dopo il golpe di Maidan, operato da Soros e dagli USA.

***

A voi la democrazia.

***

Senza parole.

***

***

Umorismo molto nero.

***

Direi che anche gli svizzeri non scherzano, quando scelgono il fango.

***

***

Ma la Nato è un club pacifico, un dopolavoro, praticamente.

***

Non male, vero?

***

Ma questa è ancora meglio….

***

Finalmente un po’ di sincerità. Dai Massimo, puoi farcela.

***

Ops…qualcosa è andato male nello sfondo del video…

***

Speravate in Fratelli d’Italia, confessatelo…e invece.

***

Ma che ci faranno, con tutti quei bei laboratori (lontani da casa loro, ovviamente)? Non penso Aspirina o Tachipirina. Erano anche a Wuhan, guarda caso…

***

***

***

I civili a Mariupol vengono assassinati dalle milizie ucraine, mentre i mass media italiani mentono sapendo di mentire. Ascoltate le testimonianze tutte sottotitolate in italiano

Divulgate per favore. pic.twitter.com/U3PAA8uMd3 — Татьяна Антонова (@TatiUdaci) March 21, 2022

***

***

Che dire? Cosa avrebbe pensato Agostino Casaroli?

***

Intanto in Italia la democrazia aumenta.

***

Matteo Pfizerman Bassetti riprende a parlare. Nonostante che l’Italia strabocchi di terzodosati malati di Covid e contagiosi. Il pudore, questo sconosciuto.

***

§§§

