Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Lucera a Borgo Segezia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continua il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, toccando tutta l’Italia, in difesa di diritti e libertà negate da un governo di malfattori, contro la Costituzione, che nessuno si perita di difendere, tantomeno il cosiddetto garante #camminaeascolta. E per far giungere al pontefice regnante una lettera firmata da molte persone a cui viene proibito di lavorare e avere una vita sociale. Ecco il programma di oggi.

***

Tappa di MERCOLEDÌ 23 Marzo

da Lucera a Borgo Segezia (misto bicicletta/piedi).

Da LUCERA (parrocchia san Giacomo) a FOGGIA (parrocchia san Michele arcangelo) in bicicletta

partenza ore 9

Da FOGGIA a BORGO SEGEZIA (parrocchia di BVM di Fatima) a piedi

partenza ore 11,15

***

VANGELO DI MERCOLEDÍ 23 MARZO

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli».

Commento

La Legge e i Profeti. Cioè il cuore dell’esperienza giudaica. La Legge non era costituita soltanto dai dieci comandamenti ma anche da esortazioni (si trovano ad esempio nel libro del Deuteronomio) a far si che nessuna persona fosse lasciata nel bisogno. I Profeti a loro volta (Isaia, Amos etc) avevano alzato la voce contro l’avidità e l’ingordigia di chi gozzovigliava e ingrassava lasciando nella miseria una moltitudine di persone. Ecco, dice Gesù, non sono venuto ad abolire la Legge e i Profeti ma a portarli a compimento. Che significa? Significa realizzare il loro preciso intento. L’intenzione della Legge e dei Profeti non era soltanto elencare precetti da osservare ma conformare il cuore alla volontà di Dio. Su questo punto però hanno fallito. Entrambe, la Legge e i Profeti, sono stati incapaci di mostrare la grandezza dell’amore di Dio e il cuore dell’uomo troppo duro per comprenderlo. L’esecuzione dei precetti della Legge infatti può ingenerare nell’uomo l’illusione di aver fatto la volontà di Dio senza averla neppure presa in considerazione. Un esempio. Si può fare l’elemosina che la Legge comanda senza avere a cuore la sorte del povero, anzi, accompagnandola magari con un senso di disprezzo per lui e di autocompiacimento di sé. Materialmente la Legge é stata rispettata ma la sua intenzione é stata tradita. Le autentiche intenzioni della Legge e dei Profeti sarebbero rimaste sconosciute se non fosse apparso Gesù. La sua missione é consistita nel rivelare pienamente ció che la Legge e i Profeti non avevano saputo mostrare, cioè la reale volontà di Dio che é la misericordia. Nel corso dei secoli la Legge e i Profeti erano finiti sepolti sotto una miriade di tradizioni che avevano oscurato la volontà di Dio. Sicché molti erano i giudei che pur non conoscendo compassione erano convinti di essere apprezzati da Lui. Gesù ha mostrato il confine sottile che passa tra l’esecuzione materiale dei comandamenti e l’obbedienza al loro spirito. Dentro questo confine sottile abitano i precetti minimi. Gesù li chiama così perché hanno a che fare con le intenzioni del cuore, con i sentimenti che accompagnano l’agire, con lo sguardo sugli altri, con la forza della dedizione ai piccoli del vangelo, con lo spessore della propria umanità, con la profondità dello spirito, con la resistenza al male, con la difesa degli indifesi. Non minimi perché meno importanti ma perché attinenti alla dimensione qualitativa dello spirito, quella che veramente fa la differenza. Gesù ha raccontato questi precetti “minimi” nelle beatitudini e in altre parole famose come porgere l’altra guancia, amare i nemici, a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Ancora una volta Gesù rovescia la Legge del mondo. Ciò che é davvero grande passa attraverso ciò che é così piccolo da non essere neppure visto ma che quando c’è si sente.

***

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale