Perché Malthus Sbagliava. Perché i suoi Epigoni Sbagliano. Le Cifre lo Dimostrano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo articolo di uno specialista (e amante) dei numeri e dei calcoli, il nostro ing. Zerbini, che ci spiega in maniera molto chiara perché certi profeti di sventure, a cominciare da Malthus e per continuare con i suoi epigoni attuali, quelli che sono alle radici del Great Reset, sbagliano, e di grosso…Buona lettura e tranquillizzatevi.

§§§

Perche disperarsi?

Tra i tanti …ismi ed …esimi di cui politologi, astrologi, ecologi, e quant’altrologi ci riempiono le orecchie e le tasche c’è, spesso in primo piano, il malthusianesimo.

Ma ha ancora senso parlare di malthusianesimo?

Diamo la voce alla realtà dei fatti, e poi rispondiamo.

Sono ormai trascorsi due secoli da quando R.T. Malthus (1766-1834) impressionò il mondo con la sua teoria secondo la quale la popolazione umana tendeva a crescere in ragione geometrica, cioè secondo una legge esponenziale, con un tasso annuale di sviluppo di circa il 3 %.

Giusto o sbagliato ?

Con buona pace dei lettori che rifiutano di fare 2×3, per avere una risposta basta fare qualche calcoletto che vi risparmio, dandone soltanto i risultati.

Per un osservatore di quel tempo (XIX secolo) la cosa poteva anche apparire giusta . Malthus aveva infatti osservato che la popolazione USA nel 1820 ammontava a 9.683.453 e che negli ultimi 100 anni era cresciuta al ritmo del 3% / anno. Benchè fosse un grande uomo (economista, filosofo, demografo, politologo ) il poveretto non calcolò che nel 2022, se le sue previsioni si fossero avverate, la popolazione statunitense sarebbe stata di 3.794.457.033 persone. E invece ammonta (al capodanno 2022) a soli e miserandi 332,4 milioni. Meno di un decimo!

Ma allora qual è la teoria corretta?

Una teoria vera e propria non mi risulta che ci sia, ma si può ben azzardare qualche ipotesi.

Non ci sono crescite indefinitamente esponenziali. Nel 1971 il matematico italiano Roberto Vacca pubblicò un libro dal titolo Il Medioevo prossimo venturo nel quale è detto,giustamente, che se certe “previsioni” quasi scientifiche si avverassero ancora per 2000 anni, la popolazione umana arriverebbe a 150.000 miliardi (una persona per metro quadrato) e se continuasse per altri 8000 anni arriverebbe a 10 seguito da 22 zeri che tutti insieme peserebbero come l’intero globo terrestre.

La realtà è che è intrinseca nella natura una legge che tende a mantenere un equilibrio fra tutte le cose viventi e non viventi. La curva di espansione dei fenomeni naturali (e perciò anche di quelli sociali) più che ad una retta che cresce all’infinito tende ad assomigliare ad una esse ( S ) che tende ad un valore di saturazione . E’ così anche per i mercati. Il concetto di infinito è una pura astrazione matematica dipendente dal fatto che, nella serie dei numeri, dato un numero “n” grande a piacere ne esiste certamente uno successivo uguale ad n+1 . Ma unendo la seconda legge della termodinamica con la conclusione della teoria della relatività di Einstein si giunge alla conclusione che la somma delle masse e delle energie contenute nell’universo è una costante. Detto altrimenti : nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. La superficie della terra è illimitata ma è finita. La posso percorrere infinite volte ma non posso evitare di passare due volte per lo stesso punto. Chi pensa di pianificare la storia è fuori dalla realtà. Per questo sono anche contrario a chi vuole a tutti i costi fare paralleli tra l’Apocalisse e i fatti odierni addirittura identificando le persone, come il Papa ufficialmente regnante, uomini politici e nazioni con figure dell’ultimo libro della Bibbia. E non credo alle profezie di mistici e veggenti. A proposito di profeti la Bibbia parla chiaro (Deuteronomio 18,20-22):

— il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire.

Se tu pensi: Come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta?

Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l’ha detta il Signore; l’ha detta il profeta per presunzione; di lui non devi aver paura.—

Quanti sono oggi nel mondo i falsi profeti? Che dicono cose che poi non si avverano?

Detto questo domando : perché disperarsi?

Dott. Ing. Amedeo Zerbini

§§§

