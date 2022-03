Gian Pietro Caliari: Wojtyla, Ratzinger e il Destino dell’Europa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra utile portare alla vostra attenzione questo scritto del Prof. Gian Pietro Caliari su Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e la loro visione culturale e politica, in particolare sull’Europa. Buona lettura.

§§§

Cari amici, mentre l’Europa vive ore drammatiche a causa dello scontro in atto causato dagli Stati Uniti a guida democratica Vi propongo un mio scritto del 2006 quando fui chiesto dalla Società Editrice Athesis e dal Guardian – giornale di sinistra – di commentare la successione fra Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Allora mi pubblicavano perché avevo l’onere e l’onere di essere Alto Commissario per il Kosovo.

Gian Pietro Caliari

***

Nella celebrazione eucaristica, che precede l’inizio di un Conclave, la Chiesa di Roma più volte invoca il dono di “un pontefice a Dio accetto, interamente consacrato al servizio del Suo popolo” e “il dono di un papa secondo il cuore di Dio” e di “un pastore santo che illumini il tuo popolo con la verità del Vangelo”1. La stessa liturgia, all’Antifona d’ingresso richiama poi la promessa di Dio al vecchio e morente sacerdote Eli, nell’Antico Testamento: “Farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele, che agirà secondo i desideri del mio cuore, io gli darò una casa stabile”2.

Per il credente, in verità, la Successione Apostolica è ”un grande dono della Misericordia Divina alla Chiesa”3, tuttavia, ogni Pontefice – soprattutto ai nostri tempi – appare anche prescelto, ineluttabilmente, per rispondere al contesto socio-culturale e “ai segni” – avrebbe detto lo stesso Gesù4 – del suo tempo. Ne era certamente convinto il cardinale austriaco Franz König che nel 1976 – ben due anni prima dell’elezione alla Cattedra di Pietro del polacco Karol Wojtyla, il 16 ottobre 1978 – dichiarava: “Sono convinto che il rinnovamento dei valori e della stessa religione cristiana verrà dall’Europa, dalla stessa Russia, da quella parte del mondo attualmente a regime comunista, e nella quale l’ateismo di Stato non è riuscito a fare breccia. In ogni caso, ci si deve rivolgere ormai a gente che ha più familiarità col l’ateismo che con la religione” 5.

Non c’è dubbio, che durante la sua lunga e indefessa missione, Giovanni Paolo II fu energico e profetico nell’indicare il male profondo dell’Europa e del mondo contemporanei “nel fatto che l’intero sistema socio-culturale, ignorando la dimensione etica e religiosa, ormai si limita alla produzione di beni e servizi”6 e che la Chiesa, pur non avendo un proprio modello sociale o economico da proporre, “non potrai mai tacere, dinnanzi a tutti, quando è in gioco la vita, la libertà, la dignità della persona umana, di tutti gli uomini in tutte le latitudini, di qualsiasi etnia, condizione sociale o credo religioso”7.

Con “il figlio della Nazione Polacca”, come lui stesso amava definirsi, la Chiesa del XX secolo aveva attraversato la Cortina di Ferro e, con il suo personale carisma, proiettato l’Urbs Romana nell’Orbe multiforme, multi-culturale e pluri-religioso del nostro tempo, attualizzando per il Papato l’antico appellativo di Pontifex, quale ponte verso il superamento di una modernità annichilita nelle idealità spirituali e morali e ipertrofica nel possesso materiale e venale.

“Con Wojtyla cambia tutto; si oltrepassano le Alpi” – pronosticò il cardinale Achille Silvetrini nel 1993, parlando di un Conclave al di là da venire per altri 15 anni, “Credo che conterà sempre più la persona, la personalità del futuro candidato con i suoi carismi”8.

Joseph Ratzinger non era personalità nota per il suo fascino personale, ma – di certo, lo era – per le sue convinzioni profonde: il suo carisma, caso mai, sfugge all’emotivo per dar forma al razionale; la sua spiritualità non si rivela nel flusso lirico dei periodi, ma lascia che la parola seduca per se stessa; i suoi gesti non danno ritmo al messaggio, ma –misurati – ne indicano il cuore e l’essenza: “Noi invece, abbiamo un’altra misura: il Figlio di Dio, il vero uomo” – disse alla vigilia della sua elezione – “É lui la misura del vero umanesimo. Adulta non è una fede che segue le onde della moda e l’ultima novità; adulta e matura è una fede profondamente radicata nell’amicizia con Cristo. É quest’amicizia che ci apre a tutto ciò che è buono e ci dona il criterio per discernere tra vero e falso, tra inganno e verità. Questa fede adulta dobbiamo maturare, a questa fede dobbiamo guidare. Ed è questa fede – solo la fede – che crea unità e si realizza nella carità”9.

Benedetto XVI fu, forse, scelto per questa misura, provvidenzialmente da una terra e a sessanta anni dopo che, proprio dalla Germania, s’erano levato il Leviatano dell’Überman e del suo Lebensraum – del Superuomo e del suo Spazio Vitale – e dopo che la cultura europea aveva ampiamente cercato di sradicare le sue radici cristiane, avviandosi all’inesorabile, come già nel 1918 Oswald Spengler intuì, Untergang des Abendlandes: il declino dell’Occidente10.

La fede cristiana sfugge alle mondane categorie del progresso e del regresso: contempla solo quella coraggiosa e appassionata della missione. Elude anche quelle del pessimismo e dell’ottimismo, perché “il cristiano sa che la Storia è già stata salvata e che, dunque, l’esito sarà, infine, positivo”11. Non conoscendo, tuttavia, anticipatamente le traversie dei tempi e della Storia, al credente la fede domanda d’accogliere la logica nuova, ma non irrazionale, ardita ma non impossibile, esigente ma non deludente del Verbo cristiano, del Logos rivelato che, nell’Uomo-Dio ha riconciliato per sempre il Divino e l’Umano: “Infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio”12.

Nel ricercare una linea di continuità fra l’insegnamento di Giovanni Paolo II e quello di Benedetto XVI, appare in tutta la sua evidenza il posto che il futuro dell’Europa e delle sue radici socio- culturali e religiose occupano nel magistero pontificio. Wojtyla fu del Vecchio Continente un cantore appassionato e proprio i temi europei sembravano muovere le corde più intime, liriche e mistiche del Papa polacco: “Io, Giovanni Paolo, figlio della Nazione polacca; io, successore di Pietro; io, Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa universale; grido con amore a te, antica Europa: Ritrova te stessa! Sii te stessa! Riscopri le tue origini! Ravviva le tue radici! ” – e, quasi in un sussulto d’ineguagliabile ardire, aggiungeva – “Tu puoi essere ancora faro di civiltà e stimolo di progresso per il mondo. Gli altri continenti guardano a te e da te si attendono la risposta che San Giacomo diede a Cristo: Lo posso!”13.

Per i primi dieci anni del suo Pontificato (1978 – 1989), Wojtyla fu “il Padre dell’Europa odierna”14, ma anche il propugnatore di un’unità continentale che – agli occhi dei più – sembrava, al contrario, eternamente cristallizzata nella separazione e nella contrapposizione socio-politica ed economica del Sistema Bipolare, risultato del Secondo Conflitto Mondiale 15; non diversamente – sul piano religioso – l’antica Christianitas Europae appariva un’ideale inconciliabile da quando, come disse “i due polmoni della memoria cristiana”16 – quello occidentale e quello greco-slavo-orientale – avevano cessato di respirare all’unisono “per rivelare, al Vecchio Continente, i contenuti che la sapiente Provvidenza divina vi inscrisse, per svelarli in una nuova pienezza nella nostra epoca e per portare nuovi frutti”17.

La mistica religiosa di Wojtyla non gli impediva, da un lato, di rivendicare l’eminente ruolo sociale del cristianesimo europeo, come fece con fermezza parlando al Parlamento Europeo, l’11 ottobre 1988: “Se il sostrato religioso e cristiano di questo continente dovesse essere emarginato dal suo ruolo ispiratore dell’etica e dalla sua efficacia sociale, non è soltanto l’eredità del passato che verrebbe negata, ma è ancora un avvenire all’uomo europeo – parlo di ogni uomo, credente o non credente – che verrebbe gravemente compromesso”18. E dall’altro – con una preveggenza ante litteram – d’ammonire che alla perdita d’identità collettiva degli europei si sarebbe contrapposto l’acuirsi del confronto fra identità continentali, culturali e religiose diverse: “È necessario orientare le mentalità, prima ancora che cambiare i sistemi politici o le strutture. Come si fanno formando modi di ragionare per continenti geografici, così vanno emergendo e confrontandosi i continenti dello spirito, che sono le grandi religioni e le culture di più forte tradizione”19.

Negli scritti di Benedetto XVI, ancor prima della sua elezione alla Cattedra di Pietro, appaiono due interrogativi che sembrano articolare nuovamente la riflessione culturale e religiosa europeista del suo Predecessore. Il cristianesimo, innanzi tutto, ha trovato la sua forma più efficace in Europa, eppure, proprio nel vecchio Continente s’è sviluppato una cultura “che costituisce la contraddizione in assoluto più radicale non solo del cristianesimo, ma delle tradizioni religiosi e morali dell’umanità” 20.

Di fronte a quello che Giovanni Paolo II, già nel 1986, indicava come il confronto (non lo scontro!) fra i continenti dello spirito, Papa Ratzinger s’interroga sulla pericolosa miscela culturale che sembra caratterizzare e l’Europa contemporanea: “Oggi viviamo” – da una parte – un’ondata di nuovo drastico illuminismo o laicismo, comunque lo si voglia chiamare. Credere è diventato più difficile, poiché il mondo in cui ci troviamo è fatto completamente da noi stessi e in esso Dio, per così dire, non compare più direttamente. Gli uomini si sono ricostruiti il mondo loro stessi, e trovare Lui dietro a questo mondo è diventato difficile” – dall’altra – “L’Europa oggi viene toccata fortemente da altre culture, in cui l’elemento religioso originario è molto forte, e che sono inorridite per la freddezza che riscontrano in Occidente nei confronti di Dio”21.

Wojtyla fu, da principio, “il Padre” di un’Europa mutilata, dagli scismi ideologico-politici del XIX secolo e, poi, quello di un Continente ritrovato in un’unità spaziale, ma agnostico delle sue radici e irretito nelle sue capacità di percepirsi come “comunità di destino”; pertanto, incapace d’uscire dalla sua sindrome contemporanea “d’eterna crisalide”22.

Ratzinger osa richiamare apertamente l’apostasia intellettuale, prima ancora che religiosa, della cultura europea; e denuncia il pericolo che – anche sotto spinte esterne sempre più radicali e aggressive – gli europei sprofondino in quella “secolare crisi di pensiero e di coscienza” nella quale Benedetto XV aveva, già agli inizi del secolo scorso, profeticamente intravisto l’origine, non solo, “dell’inutile strage” del 1914-1918, ma anche del “suicidio dell’Europa civile” e la fine della sua “vocazione universale”, umana, intellettuale, sociale e, infine, religiosa23.

Il segno dei tempi che Giovanni Paolo II coraggiosamente affrontò fu quello d’indicare le radici profonde e unitarie, ma dimenticate, di un’Europa scissa nel suo esistere e divisa nel suo destino; quello di Benedetto XVI appare, invece, con pari audacia quello d’additare le ragioni ultime, ma spesso ignorate, di un Continente, smarrito nella sua ricerca di significato e incapace – pertanto – d’affrontare l’epocale sfida del confronto fra i continenti della cultura e della fede, che ancor prima di quelli della politica, segnano la geografia umana del nostro tempo e il futuro della Storia.

1 Orationes della Missa pro Eligendo Pontefice (Ordo Pontificalis Romanus)

2 Ibidem, (cfr. 1 Samuele 2,35)

3 Congregazione per la Dottrina della Fede, Sul Primato del Successore di Pietro, 1988, 2

4 Cfr. Vangelo di Matteo, 16,1-4

5 Intervista a F. König, citata in: G. ZIZOLA, Il Conclave: Storia e Segreti, Roma, 1993, p. 300 6 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, 39

7 Idem, Discorso a Natal (Brasile, 1991)

8 A. Silvestrini, in Limes, III, 1993, p. 27

9 J. Ratzinger, Omelia, Missa pro Eligendo Pontifice, 18 Aprile 2005

10 O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Berlino, 1918-1921 11 J. Ratzinger, in V. Messori, Entretien sur la Foi, Paris, 1985, p. 11 12 1 Lettera di Paolo ai Corinti, 1, 22-25

13 Giovanni Paolo II, Discorso a Santiago de Compostella, (Spagna, 1982)

14 Cfr. François Mitterand, Discorso di Benvenuto a Giovanni Paolo II a Strasburgo (Francia, 1988)

15 Cfr. Gian Pietro Caliari, Inglesia Cotólica e integración europea. Contribución an análisis politológico, in: AA.VV. Europa una realidad en camino, Jaén-Granada, 1991, pp. 154-55. Sullo stesso argomento si veda anche, più, ampiamente: Idem, Le Chiese Cristiane e l’Integrazione Europea, in S. Fontana (e altri), Il futuro dell’Europa:le sue radici cristiane, Venezia, 1996, pp. 33-54

16 Il Papa slavo riprende qui la felice metafora del letterato e poeta russo Vjačeslav Ivanovič Ivanov che convertitosi al cattolicesimo, dopo aver pronunciato per la prima volta il Credo nella Basilica di San Pietro a Roma il 17 marzo 1926, scriveva a Charles du Bos, di sentirsi “per la prima volta ortodosso nella pienezza dell’accezione di questa parola, in pieno possesso del tesoro sacro, che era mio dal battesimo, e il cui godimento non era stato da anni libero da un sentimento di malessere, divenuto a poco a poco sofferenza, per essere staccato dall’altra metà di questo tesoro vivo di santità e di grazia, e di respirare, per così dire, come un tisico, che con un solo polmone”

17 Giovanni Paolo II, Slavorum Apostoli, 3

18 Idem, Discorso al Parlamento Europeo a Strasburgo (Francia, 1988)

19 A. Silvestrini, commentando il Discorso al Corpo Diplomatico di Giovanni Paolo II del 12 gennaio 1986, in: Civiltà Cattolica, I, 1987, pp. 288- 289 (l’enfasi è stata aggiunta dall’autore di questo saggio)

20 Parole di Benedetto XVI, Roma, 2005, p. 6

21 Benedetto XVI, Intervista in preparazione del Viaggio Apostolico a München, Altötting e Regensburg, (Castelgandolfo 2006)

22 Le due incisive espressioni sono di E. Morin, Penser l’Europe, Parigi, 1987, pp. 162-163

23 Cfr. G. P. Caliari, La pace positiva di Benedetto XV, Padova, 1989, 33-48

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: caliari, ratzinger, wojtyla



Categoria: Generale