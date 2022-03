P. Cavalcoli: Consacrare alla Madonna non solo la Russia, ma anche l’UE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra giusto portare alla vostra attenzione questo scambio epistolare, davvero interessante, fra padre Giovanni Cavàlcoli e una persona di cui per rispetto non pubblichiamo il nome, giuntoci in una chat mail a cui apparteniamo. Buona lettura, e meditazione.

§§§

Gentile Padre Cavalcoli,

mi professo sua allieva perché alcuni anni fa, al tempo della mia collaborazione al sito RISCOSSA CRISTIANA, lei dissipò alcuni dubbi spirituali che allora avevo. Perciò ora mi permetto (sperando di non farle perdere troppo tempo) di rivolgerle un quesito riguardante da vicino la tragica situazione che stiamo vivendo con l’invasione dell’Ucraina.

Premesso che la Madonna di Fatima, esortando i tre bambini a pregare per la conversione della Russia, chiese anche che quell’immenso paese (che stava vivendo la rivoluzione atea comunista) fosse consacrato al Suo Cuore Immacolato, confesso che io non comprendo bene il significato di quella consacrazione. Mi pare di ricordare che un gesto del genere sia già stato effettuato dai Papi dell’ultimo mezzo secolo, ma suor Lucia di Fatima avrebbe detto (se ho ben capito) che esso era insufficiente, perché non avvenuto in comunione solenne con tutti i Vescovi del mondo.

Allora io mi domando: quali Vescovi? Solo i vescovi cattolici, o anche tutti gli altri – anglicani, luterani (che, oltretutto, neppure hanno una particolare venerazione per la Madonna) e ortodossi? Nel primo caso, non si correrebbe il rischio di “offendere” soprattutto le Chiese slave, ortodosse e autocefale, i cui rapporti con la Chiesa di Roma non vanno notoriamente al di là di semplici gesti di cortesia e di stima?

A mio giudizio la consacrazione richiesta da suor Lucia potrebbe avvenire solo dopo il ritorno di tutti i nostri “fratelli separati” nella Chiesa Romana, riconosciuta come Cattolica e Apostolica, evento (questo) che tutti noi cattolici ci auguriamo e per il quale preghiamo, ma credo ancora ben lontano dal realizzarsi. Altrimenti il Pontefice romano non correrebbe il rischio di essere accusato di indebita intromissione teologica e pastorale, soprattutto dai Patriarchi slavi?

Ecco l’interrogativo che nutro, forse un po’ terra – terra, ma al quale non so dare risposta. La prego, pertanto di volerlo fare lei e, nel frattempo la ringrazio di cuore e la saluto con profonda fiducia, stima ed amicizia.

***

Ed ecco la risposta di padre Cavàlcoli:

Cara Signora,

la Madonna a Fatima aveva chiesto che il Papa consacrasse la Russia insieme con tutti i vescovi del mondo evidentemente cattolici, dato che il Papa ha solo su di essi giurisdizione. Gli anglicani e gli ortodossi notoriamente non riconoscono il primato del Romano Pontefice, per cui la Madonna non poteva includere anche loro.

Suor Lucia ebbe ragione a dire che i Papi Pio XII e S.Giovanni Paolo II non soddisfecero a tutte le condizioni che la Madonna aveva posto alla sua richiesta. Con tutto ciò, Maria, nella sua misericordia, ottenne da Dio almeno lo scioglimento dell’URSS e una notevole ripresa della vita cristiana in Russia, tanto che Putin non è un ateo, ma un credente, devoto del Patriarca di Mosca.

Tuttavia anche oggi la Russia sta mostrando una cattiva condotta con l’infierire sull’Ucraina, benchè abbia qualche attenuante per le offese ricevute nel Donbass. Per questo il Papa ha accolto la richiesta dei vescovi ucraini di consacrare Russia ed Ucraina al cuore immacolato di Maria.

Ma in questo conflitto anche i cattolici favorevoli alla NATO e il Papa stesso non sono esenti da colpe, per il fatto che si lasciano influenzare dai modernisti e dalla massoneria, i quali sono ostili al tradizionalismo della Chiesa ortodossa russa e vorrebbero, insieme con la Cina comunista, indebolire l’influenza cristiana della Russia nel mondo.

Quindi anche l’Unione Europea avrebbe bisogno di essere consacrata alla Madonna.

P. Giovanni

§§§

