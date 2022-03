BDV. IL NYT Ammette: le Mail di Hunter Biden sono Vere, Ucraina Inclusa.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra BDV ci offre questo breve articolo molto pregnante, in particolare in questi giorni in cui l’Ucraina è sulle prime pagine di tutti i giornali. Una storia di disinformazione e di menzogne che hanno però permesso a un candidato molto discutibile di diventare presidente degli Stati Uniti, con tutte le conseguenze che stiamo subendo. Buona lettura.

§§§

Mentre l’Occidente si interroga sulla salute mentale di Putin, il “villain” della storia di oggi, stendendo un tappeto di gigli e di rose sotto i piedi del capo dei “buoni”, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, proprio ieri, dopo due anni e mezzo, il democraticissimo “New York Times” ha ammesso che il contenuto del laptop di Hunter Biden, figlio di Joe, è autentico. Non è una notiziola qualunque, ma una notizia-bomba, perché il computer del “cattivo ragazzo”, mandato ad un laboratorio per riparazione e lì dimenticato, contiene dati a dir poco imbarazzanti per la “first family” d’America. Si può dire tranquillamente che l’averlo bollato come falso, nel 2020, ha consentito al vecchio Joe di diventare presidente. Una giornalista americana, Miranda Devine, ottenuto la copia del contenuto del pc (che è alla Fbi) dall’avvocato di Rudolf Giuliani, ex sindaco di New York, aveva scritto un libro (non tradotto in italiano) dal titolo parlante: “Laptop from Hell”. Nessuno le aveva creduto, ma nessuno le ha fatto causa. Hunter (il nome, in inglese vuol dire “cacciatore”, cioè un predatore, ma che bel nome!) aveva dichiarato di essere stato hackerato dai soliti russi, poverino… Ora però, come l’olio, la verità torna a galla.

Diamo dunque la parola alla Devine, che racconta, con date, luoghi, e mail, che cosa ha trovato nell’”infernale” portatile. Hunter, le mail sono chiare, aveva rapporti economici con oligarchi ucraini (sì, sì proprio ucraini, in particolare con la Burisma Holding di Mykola Zlochevsky, grande sponsor del presidente ucraino Zelensky), russi, kazachi, e anche con i cinesi. E a tutti, ansiosi di fare business, presentava il padre in cambio di somme da capogiro. I soldi, tanti soldi – assicura la Devine – fluivano nei conti correnti di famiglia. Ma Biden ha sempre negato di aver incontrato i contatti del figlio. Peccato che email di ringraziamento proverebbero il contrario. Con tanto di dettagli sui luoghi e sui tempi. Pinocchio Biden! E se mente su questo, quante altre menzogne spara? Tra i luoghi degli incontri ci sarebbe anche l’elegantissimo Milano Cafè di Washington, costruito come se fosse il salotto di casa. E che salotto!

Biden figlio, inoltre, appare in sconcertanti immagini mentre fuma crack e, sembra che siano anche immagini sconvolgenti con minorenni, Ma che bravo, ragazzo! Come lo hanno educato bene, che grande genitore questo presidente Joe! Pare che nel laptop ci siano anche molte foto di una ragazzina della stessa famiglia Biden ritratta con il nostro cacciatore, in pose inequivocabili. Per non dire poi che, nel suo diario Ashley Biden, figlia del secondo matrimonio di Joe, afferma di aver fatto la doccia con il suo paparino e ammette che quelle docce erano “probably non approriate”. Non credo ci sia bisogno della traduzione, vero? Ecco, questi sono i nostri eroi, i buoni (che sono buoni come una pizza al curaro), quelli che vanno all’attacco del “mostro” Putin. Sì, presto ne vedremo altre, delle belle, perché prima o poi il laptop dell’inferno ci regalerà le prove dell’orrore planetario degli adoratori di Moloch. La verità, che è nostro Signore, magari ha il passo più lento delle menzogne sparse via etere e internet dai signori del male, ma trionfa sempre. Tutti avvertiti.

Piccola nota prima di chiudere. A celebrare il funerale di Beau Biden, il fratello di Hunter (ma che razza di nomi usano questi “cattolici” Biden??) il 6 giugno del 2015 è un ex cardinale di nostra conoscenza. Sì, sì , proprio il famigerato Theodore Mc Carrick, amico di famiglia e d’affari. Diceva Agatha Christie: “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi sono una prova”. E forse non sapete, come so io per aver letto la sua lunga autobiografia, che la Christie, figlia di una donna molto religiosa, ha tenuto sempre, per tutta la vita, “L’Imitazione di Cristo” sul suo comodino.

§§§

