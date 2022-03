Facebook Blocca Korazym. Troppo Pacifista, non Guerrafondaio, Quel Blog.

Marco Tosatti

Facebook si dimostra ancora una volta per quello che è: un luogo a libertà limitata, controllata e vigilata dai censori del politically correct e degli interessi di chi manovra i burattini dei main stream media. Il blog dell’editore dell’amico e collega Vik van Brantegem è stato bloccato, come potete vedere qui sotto. Quindi su Facebook si possono pubblicare frasi di odio verso Putin e i Russi in generale, con tanti saluti all’hatespeech, ma non opinioni a favore del dialogo e della discussione piuttosto che delle bombe.

E questo dopo 3 (TRE) “violazioni” senza fornire spiegazioni o prove di una condotta cattiva (puoi, si trattava sempre di CONDIVISIONI, non di scritti miei; l’ultima volta, una denuncia del protocollo “Tachipirina e vigile attesa”). Quindi, si comprende il mio avviso di questa mattina, di seguirmi su altri social e soprattutto direttamente nel Blog dell’Editore su Korazym.org. L’avviso è fissato in alto del mio diario. La censura contro voci liberi di pecore nere che pregano per la pace e sostengono la diplomazia contro le armi è implacabile.

***

E come di solito accade in questo luogo orwelliano di pseudo libertà, non ci sono spiegazioni. Può essere – e mi sembra che Vik accenni a questa possibilità, che qualche guerrafondaio da tastiera abbia denunciato qualche post che non soddisfaceva i suoi istinti bellici. La miseria umana, lo sappiamo bene, non ha limiti…

Comunque potete seguire su Telegram Korazym Org. E qui sotto vi metto i collegamenti ad alcuni dei post più recenti sulla guerra scritti dal blog dell’Editore.

§§§

