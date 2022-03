Boccacci, Russo. Il Conflitto in un’Ottica Soprannaturale, Teologia della Storia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Rosanna Boccacci e Sergio Russo sono giunti al termine del loro particolarissimo reportage dal fronte del conflitto russo-ucraino.

§§§

REPORTAGE SUL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

DA UN “CORRISPONDENTE” INUSUALE:

VISTO CON GLI OCCHI DEL SOPRANNATURALE

E PROFONDAMENTE RADICATO NELLA TEOLOGIA DELLA STORIA (Terza Parte)

«È una caratteristica di ogni civiltà in decadenza

che le grandi masse del popolo non siano consapevoli della tragedia.

L’umanità in crisi è generalmente insensibile alla gravità dei tempi in cui vive.

Gli uomini non vogliono credere che i loro tempi siano malvagi,

anche perché non hanno uno standard al di fuori di sé stessi

con cui misurare i loro tempi.

Se non esiste un concetto fisso di giustizia,

come possono sapere che è stata violata?

Solo chi vive di fede sa veramente cosa sta succedendo nel mondo ;

le grandi masse di uomini senza fede

sono inconsapevoli dei processi distruttivi in atto,

perché hanno perso la visione delle altezze da cui sono caduti.»

(mons. Fulton Sheen)

Oggi concludiamo questo trittico di articoli (qui e qui) riportando una testimonianza inedita: quella del grande gesuita padre Malachi Martin, uno dei pochissimi al mondo ad aver letto integralmente il Terzo Segreto di Fatima (vale a dire sia la descrizione che la spiegazione della visione, e non semplicemente la descrizione di quella stessa visione, risultandone così solo un testo “parziale”, quello reso pubblico da san Giovanni Paolo II il 26 giugno 2000).

Tuttavia, per inquadrare meglio la questione, è necessario rifarsi da quella famosa intervista che suor Lucia concesse a padre Agustin Fuentes, il quale proprio allora si stava preparando a divenire il postulatore delle cause per la beatificazione di Francesco e Giacinta Marto, ed appunto il 26 dicembre 1957, nel convento di Coimbra in Portogallo, egli fu in grado di conversare a lungo con la veggente di Fatima.

E, nello specifico, andare a soffermarci sul punto in cui suor Lucia dice che: «… molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra. La Santissima Vergine ha detto che la Russia sarà lo strumento scelto dal Cielo per punire il mondo intero , se prima non otterremo la conversione di quella povera nazione.»

Ma, proprio riguardo alla conversione della Russia, sarà bene notare che: la Madonna non ha mai dichiarato che la Russia si sarebbe convertita alla Fede Cattolica. Ed Ella, per conversione, intendeva quasi certamente la “cessazione degli atti persecutori” da parte dell’Unione Sovietica (e dei relativi stati satelliti comunisti) nei confronti dei Cristiani.

Suzanne Pearson, [e di queste riflessioni ne siamo debitori a sebirblu.blogspot.com/ del 25 settembre 2019: https://portalemisteri.altervista.org/blog/il-3-segreto-di-fatima-svelato/] una fra i relatori presenti ad un convegno tenutosi in Canada, dall’8 al 13 settembre 2013, sul tema del Terzo Segreto di Fatima e sulla richiesta, non ottemperata, della Vergine Maria per la Consacrazione della Russia, che sarebbe dovuta avvenire nel 1960 (http://www.fatimacrusader.com/cr106/cr106_supplement.pdf), diede la sua testimonianza dicendo:

«Malachi Martin era un sacerdote gesuita, appartenente alla diplomazia vaticana, conoscitore di quattordici lingue, assiriologo e paleografo, le cui competenze furono ampiamente utilizzate durante i Conclavi.

In servizio per numerosi anni presso la Santa Sede, apprese molto da dietro le quinte… Ebbe diversi incarichi delicati da parte dei papi Giovanni XXIII e Paolo VI, del quale era intimo amico.

In quanto membro del Consiglio Consultivo Vaticano, il presule era a conoscenza di molte notizie privilegiate relative ai segreti della Chiesa e ai problemi mondiali, e tra questi vi era il Terzo Segreto di Fatima: “Il castigo che sta per sopraggiungere, di potenza “esponenziale”, sarà il peggiore dei vostri incubi.” Tali sono le parole pronunciate da padre Martin che visionò appunto il Terzo Segreto, mostratogli dal Cardinal Bea, di cui era assistente personale, quando Giovanni XXIII ne lesse il testo.

Ad una mia domanda in merito [e Suzanne Pearson ebbe per direttore spirituale proprio Malachi Martin!], il padre rispose: “L’Apostasia nella Chiesa costituisce il substrato su cui poggia il Terzo Segreto ed è già cominciata! I castighi preannunciati in esso sono di natura fisica, perciò ben reali e terribili!”

Poi parlò dello scambio che aveva avuto con il cardinal Bea, dopo che quest’ultimo si era incontrato con papa Giovanni XXIII per discutere sui contenuti del Terzo Segreto. Ed ecco quali furono le sue parole: “Il Cardinale Bea uscì da quell’incontro pallido in volto. ‘Che cosa c’è, Eminenza’, gli chiesi. E lui mi rispose: ‘Abbiamo appena ucciso un miliardo di persone… Guarda qui.’ Mi dette un foglio di carta contenente uno scritto su 26 righe, che lessi in pochi istanti. Sin da quel momento, ogni singola parola di quel testo rimase scolpita nella mia mente per sempre, e non potrò mai più dimenticarla. Il Cardinale Bea aveva parlato della morte di un miliardo di persone, e questo perché papa Giovanni aveva appena deciso di non pubblicare il Terzo Segreto e di non consacrare la Russia.”

Io chiesi a padre Martin se avesse potuto precisare ulteriormente qualcosa, su quei terribili castighi che avrebbero condotto addirittura alla morte un miliardo di persone, ma egli mi rispose che prima di leggere il Segreto era stato costretto a giurare di non rivelarlo.

Lui però, riteneva che lo stesso avrebbe dovuto essere esposto al pubblico, e che nostro Signore e la Madonna volevano che i fedeli lo conoscessero: per questo motivo parlò spesso del Terzo Segreto in tutti i modi possibili, senza però mai infrangere il voto.

Il presule, sebbene in obbligo di silenzio per il giuramento richiestogli, parlò di tutto quanto gravitava intorno ad esso, astenendosi sempre dal rivelarne il testo.

Nel 1998, un anno prima della sua dipartita, disse ancora: “Se il Vaticano rendesse pubblico il Terzo Segreto, sarebbe un tale shock per le genti, che le chiese si riempirebbero immediatamente di fedeli in ginocchio e i confessionali di tutti i santuari, cattedrali e basiliche collasserebbero per l’eccessiva affluenza sino al sabato sera!”

È evidente che questo non è ciò che si è verificato dopo il 26 giugno 2000, quando il Vaticano “rivelò” lo pseudo Terzo Segreto! È accaduto proprio il contrario. Le chiese sono sempre più desolatamente vuote, gli scandali si moltiplicano e i confessionali si sono trasformati in ripostigli per riporvi i materiali di pulizia!

Due anni prima, nell’aprile 1996, padre Malachi fu intervistato da un giornalista, e malgrado la fatica e la salute declinante, fu molto chiaro rispetto alle “autorità romane”, che hanno abbindolato tutto il mondo, con il “parziale annuncio” concesso diciassette anni fa.

Quanto segue è da togliere il fiato, perché non dobbiamo dimenticare che l’incontro avvenne nel ’96 e non si poteva certo conoscere quello che poi sarebbe avvenuto in Ucraina e in Russia! [Facciamo notare, per inciso, che tale articolo, a cura di sebirblu, è del 2019!].

Ma lui, padre Martin ne sapeva ben più di noi, visto che conosceva la famosa “Rivelazione”, non divulgata della Vergine.

Ed ecco la domanda postagli: “Qual è il ruolo della Russia nel Segreto di Fatima?” Risposta: “Importantissimo! Se si crede alle parole di Nostra Signora, la salvezza del mondo e il risanamento da tutti i suoi mali comincerà dall’Ucraina e dalla Russia.

Per questo la Vergine aveva tanto insistito sull’Unione Sovietica, la quale avrebbe dovuto essere guarita “per prima” dai suoi errori, perché poi avrebbe permesso al resto del mondo di migliorare e di emendarsi a sua volta.

Questo è un Messaggio molto misterioso, perché noi occidentali non potremmo mai credere che la salvezza planetaria possa arrivare dall’Est. E invece NO! Secondo il Segreto di Fatima verrà proprio da lì, e in particolare dalla Russia e dall’Ucraina, e ciò è già straordinario in sé .”

Ogni parola di padre Malachi Martin è di una importanza capitale! Ci fornisce qui (nel ’96 appunto!) la chiave di comprensione di quanto sta accadendo oggi sotto i nostri occhi, riguardo al conflitto che contrappone l’Est (Russia e Ucraina) all’Ovest (USA e UE). [Ricordo, ancora una volta, che il presente articolo è stato scritto ben tre anni prima che scoppiasse il conflitto russo-ucraino, e quindi oggi dovremmo precisare che: contrappone l’Est (la sola Russia) all’Ovest (USA, con la Nato, la UE ed il governo-fantoccio di Zelenski)].

Ora capiamo perché gli americani (manovrati dal Potere Oscuro, NdT), seguiti dai loro lacchè europei, sono così interessati all’Ucraina, facendo tutto ciò che possono, affinché aumenti il suo scontro con la Russia; con lo scopo diabolico che il Piano di Dio per la salvezza del mondo non giunga in porto. È evidente che, senza saperlo, gli USA aiutati dalla UE apostata, lavorano per il NEMICO!

È dunque la Russia che, inizialmente, secondo tale Piano Divino, dovrà essere purificata dai suoi mali… e subito dopo sarà la volta dell’Ucraina, che uscirà dal conflitto attuale con il Cremlino. Solo in seguito le altre nazioni della Terra potranno essere guarite!

Ma cosa differenzia l’Ucraina dalla Russia, che possa permettere al mondo di ritrovare il giusto cammino? Nessuno aveva mai menzionato quel paese come avente una relazione con il Terzo Segreto di Fatima. Nessuno, eccetto padre Malachi Martin !

Nel 1914 la Vergine Maria scelse un piccolo villaggio di Hrushiw, in territorio ucraino, esattamente tre anni prima di manifestarsi a Fatima!

Apparve ai compaesani sopra la cupola della piccola chiesa in legno della Santa Trinità. (La storia è QUI, ndr).

E ciò che Ella annunciò loro fa venire i brividi alla schiena: “Per 80 anni la vostra fede sarà perseguitata e voi dovrete patire per difenderla.”

“Noi sappiamo bene ‒ disse padre Martin ‒ che milioni di ucraini hanno sofferto terribilmente per la persecuzione comunista instauratasi in Russia, a partire dal 1917. Dall’arrivo dei bolscevichi al potere, milioni di individui sono stati sterminati e, tra questi, praticamente tutti i vescovi e i sacerdoti!”

La profezia della Madonna nel 1914 ha dunque avuto un riscontro: la storia lo ha confermato. Ma Nostra Signora non ha dimenticato quel piccolo borgo, perché vi è ritornata il 26 aprile 1987, esattamente un anno dopo la grande catastrofe nucleare di Chernobyl.

Ella si manifestò ancora al di sopra della stessa chiesa e affidò il suo messaggio ad una giovane ragazzina dodicenne, Marina Kizyn.

I cattolici, gli ortodossi, i protestanti, gli ebrei, i musulmani e persino gli atei, che ebbero il privilegio di vedere la Vergine Maria circonfusa da una misteriosa luce argentea, la descrissero abbigliata con un magnifico abito scuro, corrispondente all’icona della Théotokos di Vladimir. [ Icona che Vladimir Putin donò a Bergoglio in occasione della sua visita in Vaticano il 25 novembre 2013 e ricevette una risposta negativa alla richiesta di consacrare la Russia, come ho esposto QUI, NdT].

Circa mezzo milione di persone assistettero alle spettacolari Apparizioni, fino al 15 agosto.

La Madonna disse queste parole a Marina Kizyn: “I tempi sono venuti… quelli che sono stati annunciati come “FINE DEI TEMPI”.

Vedete la desolazione che ricopre il pianeta… Pregate per la Russia… se non avrà un ritorno alla cristianità ci sarà una Terza Guerra Mondiale e il mondo intero correrà verso la rovina…

Vengo a voi con le lacrime agli occhi e vi imploro: pregate ed operate per il Bene e la Gloria di Dio. L’Ucraina è stata la prima nazione a consacrarsi alla Regina dei Cieli [ciò è avvenuto ufficialmente nel 1058] ed è per questo che Io vi ho messi tutti sotto la mia protezione.

Lavorate per Dio, perché senza l’Opera non c’è gioia e nessuno guadagnerà il Regno Divino. Voi dovete congiungervi al mio Cuore e vivere in Unità… Gesù Cristo Re, ed Io stessa, proteggiamo l’Ucraina per la gloria e il futuro Regno di Dio sulla Terra.

I suoi abitanti devono diventare gli apostoli del Cristo, dopo i russi, perché se il cristianesimo non vi ritorna, ci sarà una Terza Guerra Mondiale.

L’Ucraina è cruciale per la conversione della Russia… ed è questa che convertirà l’Occidente. La scintilla di tutto questo verrà proprio dall’Ucraina.”

Tornando a padre Martin, nel 1997 rivelò al giornalista Bernard Janson che, secondo lui, si sarebbero dovuti tenere gli occhi bene aperti verso il Cielo, perché il Segno della Madonna sarebbe apparso proprio lì. Per qualche motivo, egli si aspettava di scorgerlo durante quella primavera.

Ma quando questo non avvenne, disse che allora si sarebbe visto soltanto parecchio tempo dopo.

Che tipo di segno stava aspettando padre Martin? Forse la Donna vestita di Sole con la luna ai suoi piedi e sulla testa una corona di 12 stelle, come descritto nell’Apocalisse?

[Quesiti che Suzanne Pearson si pose nel 2013, ed è sconcertante, perché non poteva sapere che questa raffigurazione stellare si sarebbe presentata davvero nei cieli il 23 settembre scorso (nel 2017), ossia precisamente dopo 20 anni da quel 1997! Cfr QUI e QUI, NdT].

Dopotutto, nella seconda rivelazione, la Beata Vergine aveva affermato che una notte illuminata da una luce sconosciuta sarebbe stata il “segno” indicante l’inizio della Seconda Guerra mondiale.

[…]

Padre Martin aveva affermato che i castighi fisici sarebbero avvenuti sulla terraferma, sugli oceani, ma anche nell’atmosfera del nostro pianeta e, durante gli ultimi anni della sua vita, gli sembrò che l’aria cominciasse ad essere colpita da qualcosa.

In un’intervista radiofonica all’Art Bell Show, il 14 maggio 1998 (QUI tradotta in italiano, NdT), disse che le catastrofi, anche se apparentemente naturali, sarebbero state in realtà di origine umana perché, maneggiandoli ai propri scopi, l’uomo sarebbe arrivato ad usare gli elementi della natura come un’arma.

[Per inciso facciamo anche notare che è proprio in questa intervista il famoso passaggio:

… Art Bell: Ok, eccoci di nuovo qui. Voglio leggere velocemente ancora alcune cose, padre, una di un amico australiano, che dice: “Alcuni anni fa, a Perth, un prete gesuita mi ha detto qualcosa di più sul Terzo Segreto di Fatima. Ha detto, fra le altre cose, che l’ultimo papa sarebbe stato sotto il controllo di satana . Papa Giovanni svenne, pensando che avrebbe potuto essere lui. Siamo stati interrotti prima che avessi potuto ascoltare il resto.” Ha qualche commento?

Malachi Martin: Sì. Sembra che stesse leggendo o che gli fosse stato rivelato il testo del Terzo Segreto.

Art Bell: Oh, mio Dio!…].

Mi rivelò pure che: una nuova forma di energia sarebbe stata usata per uccidere un miliardo di persone e, tutto oggi, sembra corroborare questa tesi. Egli descrisse tale energia come assolutamente economica e “teoricamente” capace di migliorare le condizioni esistenziali di tutti gli esseri umani.

Purtroppo, ora viene usata per produrre armi dalla forza distruttiva, anzi apocalittica. Ed anche se padre Martin non entrò mai specificamente nei dettagli, l’energia scalare sembra essere la più probabile. Fu Nikola Tesla a scoprirla nel 1889.»

(Lo strumento più semplice per questa frequenza è l’interferometro longitudinale, chiamato anche “Tesla Howitzer”, perché nel 1908 lo scienziato scoprì che con esso poteva unire due o più onde scalari, incrementandole in raggi più potenti che, fusi insieme, potevano “trasferire” un’enorme quantità di energia. Questi raggi concentrati possono essere diretti ovunque, su qualsiasi bersaglio planetario, in acqua come in cielo e, una volta colpito, lo distruggono per mezzo di un violento impatto elettromagnetico. Le stesse onde micidiali possono essere indirizzate anche via terra, per scatenare terremoti e risvegliare vulcani, quindi “camuffate” da cataclismi comuni, inducendo le popolazioni “prese di mira” a ritenere che siano di origine naturale quando, come detto sopra, non è affatto così. Gli impulsi scalari sono in grado di produrre tempeste mai viste, dalla forza inaudita, trasformandosi in uragani e tornado, che possono essere diretti a devastare qualsiasi località della Terra. Analogamente, possono impedire la pioggia e causare desertificazioni e carestie.)

Nel tempo in cui l’Unione Sovietica c’era ancora, Malachi Martin aveva affermato in un’intervista resa a Bernard Jenson che, secondo lui, esisteva un “Potere Superiore”, al quale entrambe le super-potenze rendevano omaggio. Concerneva un gruppo di persone che si celava dietro la fittizia guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, con l’obbiettivo di creare un Nuovo Ordine Mondiale, influenzando i due paesi per l’attuazione di un unico sistema empio ed ateo.

Mentre passeggiavano lungo la Lexington Avenue di New York, padre Martin disse al giornalista: “Anche se abbiamo ancora le nostre strutture governative e la democrazia, e benché possiamo ancora votare, in realtà veniamo già controllati dall’alto . Negli anni a venire le decisioni più importanti non verranno più prese dagli americani. In questo Nuovo Ordine Mondiale i singoli stati non conteranno più . Tutto sarà globalizzato, sebbene il governo unitario sarà più economico che politico. La situazione attuale terrestre è dominata solo da una cosa: il flusso di denaro per i beni materiali, e nessuna nazione può farne a meno. Bisogna necessariamente aderire all’intero sistema economico e quindi si finisce per dipendere totalmente dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale. Tutta l’attività produttiva di un paese deve essere orientata ed incorporata in un’economia di tipo unico .”

Gli uomini che guidano questo Nuovo Ordine non sono legati ad alcuna nazione. Il mercato è dominato da una settantina di individui che decidono le sorti di interi stati. Sono persone ricchissime e diventano sempre più ricche ogni giorno di più.

Hanno capitali investiti in ogni parte del globo. Sono loro a decidere il valore dei nostri soldi. E sono sempre loro a dire al Presidente degli Stati Uniti cosa deve o non deve fare.

E, fra le tante nazioni asservite a questi 60-80 uomini super facoltosi, che decidono vita e morte di ogni singolo paese del mondo, c’è anche la Città del Vaticano.

Sì, anche lo Stato Vaticano è sotto il controllo di questi pochi “esseri” dalla potenza smisurata e deve fare ciò che ad esso viene “consigliato” per poter sussistere.

[A conferma “figurata”: vogliamo qui ricordare quei due fatti, del tutto inusuali, mai accaduti nella storia dei Pontefici (quelli veri!), in cui Bergoglio, per ben due volte, interruppe l’Udienza Generale, per rispondere al telefono!].

In questo scenario il fatto più triste per padre Martin era quanto la Chiesa si fosse resa connivente con tale mostruoso Moloch, ponendosi al servizio dell’Oligarchia finanziaria internazionale.

Le sue grandi ricchezze, ammassate nel corso degli anni, dipendono in gran parte dalla colpevole collaborazione economica con “mammona”.

Padre Malachi riteneva che l’aver sottoposto la propria volontà a questi nemici pericolosissimi sia costato alla Chiesa Cattolica la propria autorevolezza e dirittura morale, tanto che adesso ha un disperato bisogno del sistema economico planetario per sovvenzionarsi, proprio come in epoche passate aveva ceduto al potere temporale, piuttosto che rimanere su quello spirituale, come le era stato affidato dal Cristo.

Egli era così angustiato da questo stato di cose, da dedicare ben tre dei suoi ultimi libri a quest’argomento: nel romanzo “Il Vaticano”, questa perniciosa collaborazione tra la Santa Sede e le Élite finanziarie mondiali, prende forma concreta in un documento definito “l’Accordo”, che ogni Papa avrebbe dovuto firmare sin dalla caduta dello Stato Pontificio, avvenuta nel 1870.

Lo scopo di questo “Accordo” era di far sì che i due eterni nemici, la Chiesa di Roma e l’Assemblea Universale, potessero unirsi in un rapporto d’affari reciprocamente vantaggioso, pur rimanendo avversari.

Al di là della finzione, il compromesso c’è stato davvero però, sin dal tempo del Concilio Vaticano II e, da allora, ogni nuovo Papa che viene a conoscenza del Segreto deve necessariamente confrontarsi con gli orrori degli imminenti castighi annunciati dal Cielo, e non può esimersi dal sentire l’irresistibile forza della pressante e ripetuta richiesta mariana di Fatima, che è rivolta unicamente a lui e a nessun altro.

[Pia illusione, dal momento che ora sul seggio di Pietro è seduto il Falso Profeta, il quale fa di tutto per zittire ed osteggiare la Vergine Maria – vedi QUI e QUI – al fine di compiacere il più possibile i protestanti e le altre correnti religiose. NdT].

Nel suo libro “Keys of This Blood” (Le Chiavi di Questo Sangue) Malachi Martin afferma che il fattore primario atto a contrassegnare il Terzo Segreto è proprio la Russia.

I suoi contenuti hanno motivo di esistere soltanto in rapporto a tale nazione.

I miracolosi cambiamenti di tipo geopolitico profetizzati nel Terzo Segreto ruotano tutti attorno all’ex Unione Sovietica, il mezzo scelto da Dio per castigare l’Umanità mediante l’errore, le guerre e le persecuzioni.

Tuttavia, una volta consacrata (è proprio vero che la speranza è l’ultima a morire! NdT), essa diverrà prodigiosamente lo strumento di una nuova evangelizzazione. Dobbiamo solo scegliere tra obbedire a Maria o ignorarla, ma la Chiesa purtroppo ha scelto questa seconda opzione da più di 105 anni, oramai…

Intanto, noi preghiamo, perché…

Fortunatamente, la Beata Vergine ci ha detto che alla fine il Suo Cuore Immacolato trionferà e che un periodo di Pace verrà concesso al mondo!

Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo

3/3 (fine)

§§§

