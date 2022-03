Catechesi sul Trattato della Vera Devozione a Maria. Online, Invito a Partecipare.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questa importante iniziativa spirituale. Buona lettura e partecipazione.

§§§

CATECHESI SUL TRATTATO ALLA VERA DEVOZIONE A MARIA

E CONSACRAZIONE PERSONALE.

Avviso con invito

Si comunica, per chi fosse sinceramente interessato, che ad intervalli regolari si tengono delle catechesi in video-conferenza su Google MEET, da parte del reverendo Sac. Don Vilmar Pavesi della FSSP di Roma, sul Trattato alla Vera Devozione a Maria di S. Luigi M. Grignon de Monfort (che ripete ciclicamente da qualche anno), finalizzate alla Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, che avverrà probabilmente in giugno e che sono di una bellezza e ricchezza impensabili.

Chi volesse aggiungersi al già nutrito gruppo di aderenti, potrà farlo inviando il proprio: NOME, COGNOME, MAIL E CELLULARE all’indirizzo mail capamoscia@gmail.com.

***

Le conferenze della durata di un’ora circa si tengono ogni 15 gg alle ore 21.

La prossima si terrà il 24 marzo, solennità di San Gabriele.

Gli aderenti riceveranno, qualche giorno prima, il link d’invito via mail.

Non perdiamoci questo affare: dare le chiavi della nostra vita in mano a Colei per la Quale è iniziata la salvezza del genere umano e che con Lei, per Lei e in Lei si completerà.

Nostra Signora, che non abbiamo ancora lodato abbastanza, anzi non abbiamo ancora cominciato a lodare (Cit. San Luigi M. G) , è Colei che porta a termine gli impegni presi con la SS Trinità.

Maria SS: figura indispensabile per affrontare, restando in piedi, l’ultima parte dello scontro frontale tra Luce e Tenebre.

Vi attendiamo.

Perché gli interessati si facciano un’idea dell’ ampia portata spirituale di questi insegnamenti, visionino questo breve stralcio, tratto dalla 12′ catechesi dello stesso sacerdote, presente su YouTube in “Mater Divini Amoris”.

Guarda “Metodo per ricevere la Santa Comunione” su YouTube

§§§

§§§

