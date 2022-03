Bestiario dai Fronti di Guerra. Le Bombe i Missili il Siero i Virologi.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, sempre a futura memoria – perché potrebbe servire, un giorno, aver fissato l’evanescente e mobile realtà del web – proseguiamo a raccogliere e offrire alla vostra attenzione quello che troviamo. In parte relativo alla seconda fase della guerra, quella guerreggiata in Ucraina, e in parte alla prima fase, quella della pseudo-pandemia. Buona visione e lettura.

“Il giornalista MarcMacKinnon ha pubblicato una fotografia che ritrae Bernard-Henry Levy a passeggio per le strade di Odessa scortato dai nazisti ucraini. Levy è l’uomo forte del Bilderberg in Francia. È colui che ha guidato da dietro le quinte ogni Capo dello Stato eletto in Francia negli ultimi quattro decenni. Non ha avuto alcuna importanza ciò che usciva dall’urna elettorale. Qualsiasi preferenza avessero espressero i francesi , era sempre il potere del gruppo Bilderberg a governare il Paese. E Levy è il rappresentante massimo di questo potere in Francia.

Ora la cabala ha mandato il suo emissario in Ucraina per coordinare le azioni degli ultimi nazisti ucraini che stanno uccidendo indiscriminatamente i civili pur di aumentare il conto dei morti. Lo stato profondo ha già perduto l’Ucraina ma come una bestia ferita vuole provare a infliggere più perdite possibile all’avversario prima di spirare definitivamente. I nazisti ucraini sono gli esecutori degli omicidi commessi contro i civili ucraini. I mandanti sono coloro che siedono nelle stanze del Bilderberg”.

“G4Media.ro

Bernard-Henri Levy, fotografiat pe străzile din Odessa

Marc MacKinnon, ziarist la cotidianul olandez The Globe and Mail, relatează că Bernard-Henri Lévy s-a întâlnit cu combatanții ucraineni din Odessa. Ju…

Marc MacKinnon, un giornalista del quotidiano olandese The Globe and Mail, riferisce che Bernard-Henri Lévy ha incontrato i combattenti ucraini a Odessa. Il giornalista ha postato una foto del “BHL” sul suo account Twitter.

Il filosofo è noto per aver viaggiato in numerose zone di conflitto per sensibilizzare la comunità internazionale, riferisce Le Figaro.

In oltre 20 anni, BHL, soprannominato il “ministro degli esteri bis”, ha visitato i Balcani, il Kurdistan, l’Afghanistan, la Georgia e la Striscia di Gaza”.

Un sorriso, un possibile cortocircuito…

E qua un altro…

“Questo signore che dopo aver vinto un talent come ballerino, improvvisamente diventa molto ricco, ma così tanto che trova così i soldi per fondare una casa di produzione diventando attore, regista, sceneggiatore e produttore di sé stesso. Lancia un Serial TV di 51 puntate di una storia in cui lui fa un insegnante che finisce col diventare presidente e dice di voler “eliminare tutti i corrotti nel Parlamento ucraino.

Il tutto su una TV di proprietà dell’oligarca secondo più ricco d’Ucraina, che si chiama Ihor Kolomoyskyi è un imprenditore e politico ucraino israeliano e cipriota, miliardario, comproprietario di PrivatBank e proprietario del FC Dnipro.

Poi la casa di produzione diventa un partito il cui nome é marchio registrato. Dopo tre anni di serial, appena finita l’ultima puntata, con una casa di produzione che si fa partito col nome della serie Tv si presenta alle elezioni presidenziali. E “democraticamente” le vincono.

Poi accade che i due signori in questione siano nei Pandora Papers come possessori di conti off shore nelle Isole Vergini britanniche, Cipro e Belize nonché numerosi immobili al centro di Londra.

Raccontato anche da The Guardian, giornale liberale britannico, nello scorso mese di ottobre 2021 (che non è la Pravda)”. *** Qui cominciano le dolenti note di come la cosiddetta informazione italiana si sta comportando in relazione alla guerra. Non dimentichiamo che per ordine dell’Unione Europea in questa parte del mondo non abbiamo accesso alle fonti “nemiche”, vale a dire RT e Sputnik…

In questo momento in Ucraina c’è la neve.

Cioè: sì, sono nazisti, ma solo un pochino, ma servono? Ma vi rendete conto di quali contorcimenti si devono rendere capaci per accontentare il padrone?

Ormai sparare sui TG è come fare fuoco sulla Croce Rossa…

“Il prof.Angelo d’Orsi al quotidiano la Stampa dopo la ignobile prima pagina di oggi, 16 marzo 2022 (Grazie a Fiorangela Altamura).

<Gentile Direttore, ho collaborato alla “Stampa” per decenni, e sono stato allontanato, senza una parola, naturalmente, con l’arrivo di Molinari, giunto al giornale a portarvi il suo carico di sionismo e iperatlantismo (e già allora di russofobia).

Avevo sperato che un giornalista proveniente da “la Repubblica” come Lei, avrebbe compiuto uno sforzo di riequlibrare l’orientamento di questa testata a cui sono rimasto legato. Invece no. E i vostri servizi, se così vogliamo chiamarli, sulla guerra in Ucraina, lo dimostrano, in modo avvilente.

Ma con la prima pagina di oggi il giornale da Lei diretto ha toccato il fondo della disonestà giornalistica: una immagine relativa alla strage compiuta due giorni fa dalle truppe governative di Kiev ai danni dei civili di Donetsk (14 morti), viene presentata in modo che il pubblico pensi che siano stati i russi cattivi. Siamo oltre ogni artefizio giornalistico, lo lasci dire a uno che è iscritto all’Ordine dal 1971, e che ha avuto nel 2021 la targa d’argento come veterano del giornalismo piemontese. Uno che è stato allievo di Norberto Bobbio, e oltre ad aver insegnato per più di 40 anni all’Università, ha lavorato per le maggiori testate italiane, e anche qualche testata straniera, pubblicando molte centinaia di articoli.

Mi aspetto che il giornale domani, con lo stesso rilievo faccia una formale autocritica e spieghi, come e quando e da chi ha ricevuto la foto, chi ne sia l’autore, come la foto è giunta a voi (e se avete i diritti di utilizzo), e in quale situazione è stata scattata.

Aggiungo che tutta l’impaginazione, dai titoli dei commenti tutti a senso unico, fino al pezzo che vorrebbe essere sarcastico su Luciano Canfora, e che fa ridere solo chi l’ha scritto, è a di poco inquietante. State spingendoci verso la terza guerra mondiale, consapevolmente o meno. La storia non vi ha proprio insegnato nulla.

Che pena. Segnalerò comunque l’episodio all’Ordine.E smetterò di comprare, ovviamente, il Suo giornale>”.

https://www.askanews.it/video/2022/03/12/crozza-e-il-monologo-sulla-geopolitica-della-guerra-20220312_video_14524154/?fbclid=IwAR3cii60fago0JVt1fKDJU3OFdGA8P0OCKEK4hsHllOpdTLYVelPs9-4sFM Crozza, che non si beve la propaganda dei nuovi dottor goebbels, l’ha detta giusta: “Questo è Putin, questa è la figura di quel malato pazzo, ma dall’altra però ci sono degli esaltati che sanno cosa fa incazzare lo zar e glielo fanno sotto il naso”, ha affermato il comico genovese nel suo monologo. Poi fa vedere una mappa con i Paesi entrati di recente nella Nato. “Guardate come sono cresciuti i Paesi della Nato dal 1998 ad oggi, sempre più vicini alla Russia: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Macedonia. Sono diventate tutte rosse, ci mancava solo una base Nato nei bagni del Cremlino e il cerchio si chiude”, ha detto sarcastico. *** Qui invece trovate un video di Marco Travaglio…

“I talk show stimolano nevrosi collettive. Il livello di litigiosità nel Paese scende nei mesi tra giugno e settembre, non perché andiamo in vacanza (chi è che sta in vacanza tre mesi??): scende perché, stanno in vacanza i talk show. Dunque, la gente non guarda questi programmi, si disintossica, recupera energie, recupera buonumore e pensa di più. Dunque a livello emotivo è più gratificata. Da settembre, questi talk show ricominciano la loro campagna di martellamento mediatico unidirezionale, con questi programmi urlati senza dibattito, dove c’è una continua ricerca del capro espiatorio e del colpevole da consegnare alle plebi inferocite. Così da settembre, ricominciano le conflittualità domestiche e le nevrosi” (Paolo Borgognone).

Qui invece non si ride più.

Eh, non poteva mancare Matteo Pfizerman Bassetti. Ma i conflitti di interesse? Ma il pudore?

