Mons. Schneider: Tutti i Vescovi del Mondo si Uniscano alla Consacrazione il 25 Marzo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante rilanciare questa dichiarazione di mons. Athanasius Schneider, pubblicata su Life Site News, che ringraziamo, e condividerla, in modo che quanti più vescovi possibile si uniscano il 25 marzo prossimo alla cerimonia di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Per il testo integrale della dichiarazione di mons. Schneider andate all’originale in inglese. Buona lettura e condivisione.

Oggi, il vescovo Athanasius Schneider ha rilasciato una dichiarazione che invita i vescovi del mondo a unirsi a Papa Francesco quando consacrerà la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria il 25 marzo, festa dell’Annunciazione.

LifeSite lo ha contattato ieri, chiedendogli se poteva rilasciare una tale dichiarazione, dopo che i fondatori di LifeSite John-Henry Westen e Steve Jalsevac hanno lanciato un appello simile, implorando i lettori di contattare i loro vescovi e chiedere loro di unirsi alla consacrazione del 25 marzo. Hanno dichiarato che “in tutti i nostri 25 anni di storia, non abbiamo mai fatto una richiesta più urgente di quella che stiamo per farvi ora”. La consacrazione della Russia è uno dei messaggi chiave di Nostra Signora di Fatima, che apparve numerose volte a bambini poveri a Fatima, Portogallo, nel 1917, con ulteriori richieste date a una delle veggenti, Suor Lucia. La Madonna di Fatima chiese questa consacrazione per portare la pace nel mondo e la conversione della Russia.

Alla luce dell’annuncio del Vaticano dell’imminente consacrazione della Russia e dell’Ucraina, il vescovo Schneider ha scritto nella dichiarazione inviata a LifeSite che questo “dovrebbe riempire tutti i cattolici di profonda gioia, consolazione e incoraggiamento, e speriamo che porti anche gioia e conforto ai nostri cari fratelli e sorelle ortodossi in Russia e Ucraina”. Ha poi ricordato che, secondo quanto detto dalla Madonna a Suor Lucia, “il Papa dovrebbe invitare tutti i vescovi a unirsi a lui nel fare questa consacrazione”.

“Speriamo che, anche in assenza di un invito formale da parte del Papa, molti vescovi si uniscano a questo atto di consacrazione”, ha aggiunto.

Di fronte alla “crisi spirituale senza precedenti” che la Chiesa e lo Stato stanno attualmente attraversando, “il comune atto collegiale di consacrazione al Cuore Immacolato, fatto dal Papa in unione con i vescovi del mondo, sarà un potente strumento per la Divina Provvidenza per effondere quelle grazie speciali di cui la Chiesa e il mondo hanno così urgente bisogno”, ha concluso il vescovo Schneider.

Il 24 febbraio è iniziata la guerra che viene da lontano tra Russia e Ucraina. Ora ci sono milioni di rifugiati e molta sofferenza, tanto che all’inizio di marzo i vescovi ucraini avevano chiesto a Papa Francesco di consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria. LifeSite ha riferito oggi che ora chiedono anche a tutti i vescovi del mondo di unirsi a Papa Francesco e alla sua consacrazione.

I vescovi dell’America Latina hanno già annunciato che si uniranno a Papa Francesco nella sua consacrazione di Russia e Ucraina.

Il vescovo Schneider ha anche inviato a LifeSite una preghiera per la consacrazione della Russia che ha scritto in precedenza e che ora propone come novena in preparazione alla consacrazione di Russia e Ucraina del 25 marzo:

Preghiera della novena preparatoria per la consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria

O Cuore Immacolato di Maria, Santa Madre di Dio e nostra tenerissima Madre. Guarda la sofferenza in cui si trova la Chiesa e tutta l’umanità a causa della diffusione dell’empietà, del materialismo e della persecuzione della fede cattolica, errori di cui hai avvertito a Fatima.

Tu sei la Mediatrice di tutte le grazie. Ottieni per noi la grazia che tutti i vescovi del mondo, in unione con il Papa, consacrino la Russia e l’Ucraina al Tuo Cuore Immacolato il 25 marzo 2022. Con questa consacrazione speriamo – come ci hai detto a Fatima – che, in un tempo stabilito da Dio, la Russia sarà convertita, e all’umanità sarà concessa un’era di pace. Speriamo che con questa consacrazione, il trionfo del Tuo Cuore Immacolato si avvicini presto e la Chiesa sia autenticamente rinnovata nello splendore della purezza della Fede Cattolica, nella sacralità della liturgia e nella santità della vita cristiana.

O Regina del Santo Rosario e nostra tenerissima Madre, volgi i Tuoi occhi misericordiosi verso il Papa, i vescovi e ciascuno di noi, e ascolta benevolmente la nostra fervente e fiduciosa preghiera. Amen.

