Bob Dylan. Cosa ci Insegna, Oggi. Quello del 1963: Venite Signori della Guerra…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre c’è chi discetta sulla possibilità di una guerra nucleare, per permettere all’Ucraina di entrare a far parte della Nato, e c’è chi tratta con leggerezza questa eventualità sia fra gli scrittori più laici, e atlantisti, sia fra chi nel mondo cosiddetto tradizionalista svela ogni giorno di più – dopo la crociata pro siero sperimentale, inutile e pericoloso – quali possano essere i suoi legami e punti di riferimento nel Deep State USA e in certi ambienti neocon, mi è tornata in mente una – anzi, due – canzoni della mia gioventù; in cui Bob Dylan indicava chi dietro le crisi tira le fila dei burattini. Credo che sia utile risentirle, oggi. Buon ascolto, lettura e meditazione.

Masters of War

Come you masters of war

You that build all the guns

You that build the death planes

You that build the big bombs

You that hide behind walls

You that hide behind desks

I just want you to know

I can see through your masks

You that never done nothin’

But build to destroy

You play with my world

Like it’s your little toy

You put a gun in my hand

And you hide from my eyes

And you turn and run farther

When the fast bullets fly

Like Judas of old

You lie and deceive

A world war can be won

You want me to believe

But I see through your eyes

And I see through your brain

Like I see through the water

That runs down my drain

You fasten the triggers

For the others to fire

Then you set back and watch

When the death count gets higher

You hide in your mansion

As young people’s blood

Flows out of their bodies

And is buried in the mud

You’ve thrown the worst fear

That can ever be hurled

Fear to bring children

Into the world

For threatening my baby

Unborn and unnamed

You ain’t worth the blood

That runs in your veins

How much do I know

To talk out of turn

You might say that I’m young

You might say I’m unlearned

But there’s one thing I know

Though I’m younger than you

Even Jesus would never

Forgive what you do

Let me ask you one question

Is your money that good

Will it buy you forgiveness

Do you think that it could

I think you will find

When your death takes its toll

All the money you made

Will never buy back your soul

And I hope that you die

And your death’ll come soon

I will follow your casket

In the pale afternoon

And I’ll watch while you’re lowered

Down to your deathbed

And I’ll stand o’er your grave

’Til I’m sure that you’re dead

(1963)

Venite signori della guerra

voi che costruite i cannoni

voi che costruite gli aereoplani di morte

voi che costruite le bombe

voi che vi nascondete dietro muri

voi che vi nascondete dietro scrivanie

voglio solo che sappiate

che posso vedere attraverso le vostre maschere

Voi che non avete mai fatto altro

che costruire per distruggere

giocate con il mio mondo

come se fosse il vostro piccolo giocattolo

mettete un fucile nella mia mano

e vi nascondete dal mio sguardo

e vi girate e scappate lontano

quando volano i veloci proiettili

Come Giuda dell’antichità

mentite e ingannate

una guerra mondiale può essere vinta

volete farmi credere

ma io vedo attraverso i vostri occhi

e vedo attraverso il vostro cervello

come io vedo attraverso l’acqua

che scorre nella mia fogna

Voi armate i grilletti

perché gli altri sparino

poi vi sedete e guardate

il conto dei morti farsi più alto

Vi nascondete nei vostri palazzi

mentre il sangue di giovani

fluisce fuori dai loro corpi

ed è sepolto nel fango

Voi avete diffuso la paura peggiore

che possa essere mai scagliata

la paura di mettere bambini

al mondo

Per minacciare il mio bambino

non nato e senza nome

voi non valete il sangue

che scorre nelle vostre vene

Cosa ne so io

per parlare fuori dal mio turno

Potreste dire che sono giovane

potreste dire che non sono istruito

ma c’è una cosa che io so

sebbene io sia più giovane di voi

nemmeno Gesù

perdonerebbe mai quello che fate

Lasciate che vi faccia una domanda

il vostro denaro è così potente

che pensate potrà comprarvi il perdono?

Io penso che scoprirete

quando la morte chiederà il suo pedaggio

che tutto il denaro che avete fatto

non riscatterà la vostra anima

E spero che voi moriate

spero che la vostra morte arriverà presto

seguirò la vostra bara

nel pomeriggio opaco

veglierò mentre siete sepolti

sotto il vostro letto di morte

e resterò sulla vostra tomba

finché sarò sicuro che siete morti

Questo è il collegamento al video.

With God on Our Side

Oh my name it is nothin’

My age it means less

The country I come from

Is called the Midwest

I’s taught and brought up there

The laws to abide

And that the land that I live in

Has God on its side

Oh the history books tell it

They tell it so well

The cavalries charged

The Indians fell

The cavalries charged

The Indians died

Oh the country was young

With God on its side

Oh the Spanish-American

War had its day

And the Civil War too

Was soon laid away

And the names of the heroes

l’s made to memorize

With guns in their hands

And God on their side

Oh the First World War, boys

It closed out its fate

The reason for fighting

I never got straight

But I learned to accept it

Accept it with pride

For you don’t count the dead

When God’s on your side

When the Second World War

Came to an end

We forgave the Germans

And we were friends

Though they murdered six million

In the ovens they fried

The Germans now too

Have God on their side

I’ve learned to hate Russians

All through my whole life

If another war starts

It’s them we must fight

To hate them and fear them

To run and to hide

And accept it all bravely

With God on my side

But now we got weapons

Of the chemical dust

If fire them we’re forced to

Then fire them we must

One push of the button

And a shot the world wide

And you never ask questions

When God’s on your side

Through many dark hour

I’ve been thinkin’ about this

That Jesus Christ

Was betrayed by a kiss

But I can’t think for you

You’ll have to decide

Whether Judas Iscariot

Had God on his side

So now as I’m leavin’

I’m weary as Hell

The confusion I’m feelin’

Ain’t no tongue can tell

The words fill my head

And fall to the floor

If God’s on our side

He’ll stop the next war

“Il mio nome non conta

e la mia età nemmeno

il paese da cui vengo

è chiamato il Midwest (1)

là sono cresciuto e ho imparato

a obbedire alle leggi

e che il paese in cui vivo

ha Dio dalla sua parte

I libri di storia lo dicono

e lo dicono così bene

la cavalleria caricava

e gli indiani cadevano

la cavalleria caricava

e gli indiani morivano

perché il Paese era giovane

con Dio dalla sua parte

La guerra Ispano Americana

ha fatto il suo tempo

e anche la guerra civile

fu presto messa da parte

e i nomi degli eroi

li ho imparati a memoria

con i fucili in mano

e Dio dalla loro parte

I ragazzi della Prima Guerra Mondiale

è venuta ed è andata

i motivi per combattere

non li ho mai capiti

ma ho imparato ad accettarla

ad accettarla con fierezza

perché non si contano i morti

quando hai Dio dalla tua parte

La Seconda Guerra Mondiale

finalmente finì

abbiamo perdonato i tedeschi

e poi siamo diventati amici

anche se hanno assassinato sei milioni

nei forni li hanno bruciati

anche i tedeschi adesso

hanno Dio dalla loro parte

Ho imparato ad odiare i russi

per tutta la mia vita

se un’altra guerra viene

è loro che dobbiamo combattere

odiarli e temerli

correre a nasconderci

e accettare tutto coraggiosamente

con Dio dalla mia parte

Ma ora abbiamo armi

di polvere chimica

se siamo costretti ad usarle

allora usarle dovremo

qualcuno premerà il bottone

e il mondo intero salterà

ma non bisogna mai fare domande

quando si ha Dio dalla propria parte

Per molte tristi ore

ho pensato a questo

che Gesù Cristo fu

tradito da un bacio

ma io non posso pensare per voi

e voi soli dovrete giudicare

se Giuda Iscariota

aveva Dio dalla sua parte

Adesso me ne debbo andare

sono stanco sfinito

la confusione che provo

non cè lingua che la possa dire

le parole mi riempiono la testa

e cadono sul pavimento

se Dio è dalla nostra parte

impedirà la prossima guerra” (2)

(Traduzione e note a cura di Stefano Rizzo)

Note.

(1) Bob Dylan è infatti nato nel Minnesota, uno degli stati del Midwest (stati centrali).

(2) Qualche mese dopo la registrazione di questa canzone il Congresso americano passava la risoluzione del Tonchino, che permise all’allora presidente Lyndon Johnson di scatenare la guerra nel Sud-est asiatico con i primi massicci bombardamenti del Viet Nam del Nord.

Questo è il collegamento al video.

