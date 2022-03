Agostino Nobile: Come il Nazi-Mondialismo Serva il Great Reset.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre questa riflessione che colloca la tragedia ucraina in un contesto più ampio, nel quadro delle politiche che le élites stanno portando avanti da tempo. Buona lettura e discussione.

§§§

Il nazi-mondialismo serve il Great Reset

Il direttore del Comitato ebraico ucraino Eduard Isaakovich Dolinsky è membro, tra l’altro, del Parlamento ebraico europeo. Parliamo di lui perché in un video postato il 14 marzo 2022 parla della nazificazione dell’Ucraina. Prima di continuare consiglio di guardare il breve filmato: https://www.youtube.com/watch?v=wQAsU4mgep0

Dato che l’informazione è ridotta a una sequenza di menzogne paradossali, penso sia importante non sottovalutare la questione. Stilum Curiae ne ha scritto più volte, qui l’articolo più recente https://www.marcotosatti.com/2022/02/28/nobile-la-crisi-ucraina-e-la-guerra-del-regime-mondialista-contro-putin/.

Quando Putin parla di denazificazione, dunque, non è un’iperbole. Stati Uniti, NATO e Israele hanno e stanno armando potentissime squadre di nazisti che, col consenso dei presidenti Petro Porošenko e Volodymir Zelensky, dal 2014 tengono in pugno l’Ucraina. Qui un video della BBC del 2018 sui nazisti ucraini: https://www.youtube.com/watch?v=hE6b4ao8gAQ&t=1s

Di fatto, abbiamo decine di israeliani che hanno risposto alla chiamata dell’ambasciata ucraina a Tel Aviv per unirsi alla lotta contro l’invasione della Russia https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT-putin-must-be-stopped-meet-the-israelis-fighting-in-ukraine-s-foreign-legion-1.10662939

Perché istruttori israeliani aiutano gli ucraini neonazisti? Perché i fucili Tavor con licenza israeliana sono nelle mani dei gruppi nazisti, nonostante attivisti israeliani (di cui i nostri media non hanno parlato) abbiano protestato contro le vendite di armi all’Ucraina che finiscono in mano a milizie antisemite? Perché un presidente ebreo come Zelensky incoraggia, come dice il su citato Dolinsky, “la glorificazione dei collaboratori nazisti”, che si macchiano di “assassini di massa e di ebrei”?

Guardare e leggere i summenzionati siti dovrebbe essere sufficiente per capire che non si tratta di fantasie di filo-russi o di guerrafondai. Stiamo parlando di fatti incontrovertibili che denunciano una deriva chiaramente neonazista.

Quindi, è un errore pensare in termini di ebreo, cristiano, musulmano, Russia, Cina, USA, Europa, sinistra, destra, ecc, poiché l’élite ha organizzato un progetto che considera queste “partigianerie” obsolete. Forse è per questo motivo che il governo israeliano ha imposto una vaccinazione di massa con un siero non sufficientemente testato che si è dimostrato catastrofico https://www.youtube.com/watch?v=fo9htB_kXxA ? Risultati simili li abbiamo nel resto dell’occidente, e sembra che i governi non siano interessati alla salute dei propri concittadini.

Alle restrizioni causate dal Covid hanno aggiunto una guerra che sta facendo lievitare i prezzi in maniera insostenibile. Davvero dobbiamo credere che affossano l’economia, portando le famiglie alla disperazione, per avere l’Ucraina nella NATO? Se poi il bombardamento mediatico sul conflitto russo-ucraino è esattamente lo stesso prodotto durante il covid, martellante 24 ore su 24, diventa estremamente difficile pensare che sia casuale.

Da alcuni anni uomini e donne promotori del mondialismo economico, morale e pseudo spirituale hanno divulgato libri, articoli e filmati dei loro discorsi pubblici. Tra questi ricordiamo Klaus Schwab (guarda caso nato sotto l’influenza terzo reich, quello che voleva realizzare il great reset nazista) il quale ha pubblicato “La quarta rivoluzione industriale” e “Covid-19: The Great Reset”. Quest’ultimo titolo e il suo contenuto fanno pensare che il covid e le vaccinazioni obbligatorie facciano parte del Great Reset. Dunque, se così fosse, le imposizioni anticostituzionali degli ultimi due anni e le provocazioni contro la Russia che hanno costretto Putin alla guerra, dovrebbero essere legati da un filo conduttore.

Sembrano decisi a dividere il pianeta tra mondialisti e non allineati con metodi nazisti. Una volta raggiunta la meta, le nazioni allineate saranno strutturate sull’intelligenza artificiale e la digitalizzazione che controllerà ogni movimento del cittadino. Niente sarà data alla libertà personale, dall’economia alla scelta dei cibi. Per chi pensa che scriva fesserie, ripropongo un filmato prodotto e diffuso dalla World Economic Forum, che ho pubblicato in un articolo lo scorso dicembre https://www.youtube.com/watch?v=4zUjsEaKbkM&t=23s Per capire dove vogliono arrivare, non perdetelo.

Sembra altrettanto evidente che accettare leggi anticostituzionali come i lockdown, i vaccini obbligatori, l’esclusione dal lavoro, dai mezzi e dai luoghi pubblici ai cosiddetti no-vax significa azzerare le costituzioni democratiche per iniziare il Great reset. Stranamente, non c’è un parlamentare di peso che abbia osato contraddire le umilianti leggi di Draghi. Chi si oppone è castigato, senza che le autorità legali muovano un dito.

Nessuno di mente sana può credere che i governi occidentali (legati alle università create da Klaus Schwab e all’élite mondialista) stiano annullando tutte le forme di scambi economici e culturali con la Russia solo per incorporare l’Ucraina nella NATO. Contro i cittadini russi sono arrivati a utilizzare un mostro nazista come il razzismo. È dai tempi di Hitler che non si vedeva un ostracismo così violento contro una razza. Anche contro i bambini russi! Una vergogna inaudita che conferma come la democrazia sia stata oscurata per cancellare gli ultimi residui di civiltà.

Agostino Nobile

§§§

