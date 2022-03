Pro-Memoria: I Medici non Potranno Dire: non Sapevo, non Avevo Capito…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, da un amico che cura il blog pro-memoria, che abbiamo rilanciato altre volte, abbiamo ricevuto questa mail di cui credo sia difficile non condividere i sentimenti. Specialmente adesso, che è evidente anche a chi non lo vuole vedere che il cosiddetto siero meno che mai protegge – se mai l’ha fatto ….- da contagio, infezione, malattia anche grave e purtroppo anche morte. Specialmente adesso che l’Italia è rimasto l’unico Paese in Europa, compresi quelli, come la Francia, simili a noi nel senso di essere eterodiretti da forze aliene, a mantenere in vita norme assurde e discriminatorie, oltre che lesive dei diritti naturali dei cittadini e della Costituzione (ma dove è il cosiddetto garante?). Buona lettura.

Egregio Dottore spero possa perdonare l’indignazione e la rabbia che trasuda dal testo della mia riflessione. La consideri pure uno sfogo palese delle tensioni che si sono accumulate in due anni nell’anima mia osservando questa ennesima apocalisse del male. Purtroppo, come una persona della sua cultura ben sa, la “goccia che fa traboccare il vaso” esiste; e non è solo un riuscito artificio metaforico.

Questa dichiarazione di Filippo Anelli, presidente della FNOMCEO, ossia della federazione nazionale degli ordini dei medici, ha rappresentato la suddetta goccia, per me almeno.

Da sempre sono stato convinto che i maggiori responsabili della strage da “vaccino” e della privazione della libertà dei propri simili siano la stragrande parte dei MEDICI.

Quasi nulla avrebbero potuto la politica e la Chiesa senza la loro complicità, vile o interessata. Annunciando la verità avrebbero reso visibile che le scelte dei governi non erano a favore di “scienza”.

Hanno, invece, accettato la mostruosa sperimentazione su esseri umani non volontari; sperimentazione non effettuata più nei lager hitleriani, di nascosto e su povere vittime prigioniere, ma alla luce del sole e sull’intero genere umano.

E non mi si venga a dire che molti non hanno capito, al punto da sottoporsi all’iniezione, pagandone, alcuni, anche le conseguenze sulla propria pelle: non è scusabile l’ignoranza, senza riconoscimento della stessa con conseguente richiesta di perdono, nella propria professione!

Sono, infatti, loro che hanno le conoscenze e le competenze per capire, avvisare, difendere i deboli e/o gli ignoranti dai rischi per la propria salute e per la propria vita, eppure hanno tradito tutto e tutti, da Ippocrate alla propria coscienza retta.

Quelli che tra di loro credono in Dio, riflettano.

Hanno anche ignorato le parole pronunciate direttamente dal Dio incarnato, ed oggi i poveri e i derelitti non possono nemmeno dormire nei rifugi della Caritas o mangiare all’interno degli stessi, mentre fuori si gela, perché non si sono fatti imprimere il marchio della bestia ( https://www.pro-memoria.info/ per-i-poveri-niente-mensa- senza-la-puntura/ ).

Eppure sento ancora parlare degli “angeli” dell’epidemia.

Quegli stessi “angeli” che non hanno visitato a casa i malati e non li hanno curati, aspettandoli in ospedale per intubarli…

Ma quel Dio che permette tutto, in ossequio alla libertà concessa alle proprie creature, è lo stesso Dio che giudicherà anche loro.

E non potranno dire nemmeno:”ma io non sapevo, non avevo capito”…

