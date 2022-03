Müller, la Guerra: Chi Decide Male Può Distruggere Molti Valori.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questa riflessione del card. Gerhard Mueller apparsa su Kath.net, su richiesta di Petra Lorleberg, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Buona lettura e meditazione.

Vaticano (kath.net/pl) “Chi decide male può distruggere molti valori” (Koh 9:16.18). Questa parola del Libro di Kohelet viene in mente quando si pensa alla spietatezza dei dittatori che, come singola persona e con una decisione solitaria, hanno scatenato catastrofi, come l’invasione della Polonia da parte di Hitler durante la seconda guerra mondiale. Seconda guerra mondiale. E niente di quello che si può dire sulle tensioni della Russia con la NATO, gli USA o l'”Occidente” giustifica la decisione dell’autocrate del Cremlino di coprire ora l’Ucraina con una terza guerra mirata all’asservimento totale di questo popolo a qualunque prezzo della distruzione di vite umane e della devastazione di valori culturali e infrastrutture.

Proprio perché i “grandi russi” di Mosca, i “piccoli russi” dell’Ucraina e i “russi bianchi” di Minsk si appartengono per le loro radici storiche, è fuori questione prendere Caino come modello per l’omicidio di suo fratello Abele. Gli ebrei e i cristiani sanno che Dio è il Creatore e il Padre di tutti gli uomini. Di conseguenza, tutte le persone, se credono veramente in Dio, si rispettano come fratelli e sorelle.

La grande maggioranza dei russi e degli ucraini professa il cristianesimo ortodosso da oltre 1000 anni. Si riferiscono all’evento storico del battesimo della Rus’ di Kiev il 28 luglio 988 e questo significa che coloro che credono in Cristo, il Figlio di Dio, sono diventati figli e amici di Dio. L’apostolo dice dunque ai battezzati: “Mettete le vostre membra al servizio di Dio come armi di giustizia”. (Rm 6,13). Nessuna persona responsabile che riconosca la legge morale naturale che Dio ha iscritto nella nostra coscienza e che confessi pubblicamente Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, potrà quindi mettere in discussione il rifiuto della guerra come mezzo legittimo della politica. “Ciò che è contrario alla vita, come qualsiasi tipo di omicidio, genocidio, tutto ciò che viola la santità della persona umana… e altri atti vergognosi sono una decomposizione della cultura umana, degradano molto di più coloro che fanno il male che coloro che lo subiscono. Allo stesso tempo, sono al massimo grado una contraddizione contro l’onore del Creatore”. (Vaticano II, Costituzione pastorale “La Chiesa nel mondo moderno” Gaudium et spes 27).

In considerazione della differenza etica tra l’aggressore e la vittima dell’aggressione, i vescovi tedeschi hanno sottolineato il principio della “giusta difesa” e quindi hanno anche esplicitamente giustificato la consegna occidentale di armi all’Ucraina invasa. Tuttavia, è anche compito dei vescovi come servitori della parola di Cristo non lasciare la sfida a livello militare e politico.

È sempre stato sbagliato “benedire” le armi, anche se sono usate per difesa, perché causano morte e sofferenza che contraddicono la volontà di Dio per la salvezza. Perché le armi difensive sono solo un male inevitabile che può scongiurare attacchi ingiusti, ma non possono portare il bene superiore della pace e della riconciliazione dei popoli e delle nazioni. Questo può essere fatto solo da Dio, che imploriamo nella preghiera. I vescovi non appartengono all’entourage di certi politici che sono troppo felici di avere una musica morale-religiosa che accompagna le loro decisioni a fini propagandistici. In quest’ora è compito di tutti i vescovi e sacerdoti chiamare i fedeli alla preghiera per la pace, affinché Dio muova i cuori dei potenti alla comprensione e le coscienze dei profittatori della guerra al pentimento e alla conversione. La Chiesa, come comunità di fede, speranza e amore, non combatte con armi militari che uccidono e feriscono, “contro uomini di carne e sangue”. I credenti in Cristo combattono con le “armi spirituali”, cioè “la giustizia, il vangelo della pace, lo scudo della fede, l’elmo della salvezza, la spada dello Spirito, cioè la Parola di Dio contro le potenze e le autorità, contro i dominatori del mondo di questa oscurità e malvagità” (cfr. Ef 6,10-20).

Gli Stati democratici e liberi che sono impegnati nel loro compito di servire il bene comune dei loro cittadini non hanno bisogno di zone di sicurezza a spese dei loro vicini più piccoli. Ciò che è importante è lo spirito di rispetto per la dignità e l’autodeterminazione degli altri esseri umani che rende possibile il buon vicinato. Da quando, per esempio, la Francia e la Germania non costruiscono più cinte di fortezze l’una contro l’altra o mettono i loro giovani l’uno contro l’altro in battaglie sanguinose, sono più sicuri l’uno dell’altro e con l’altro come mai prima nella loro storia.

Un segno di carità cristiana degno di imitazione è dato al mondo intero dai polacchi, che avevano già accolto 2 milioni di immigrati ucraini dal 2008, e che nelle ultime tre settimane hanno accolto con la massima cura e amore 1,8 milioni di madri e bambini in fuga dagli orrori della guerra. Il miracolo della riconciliazione è diventato possibile anche qui nello spirito cristiano. Questo è davvero un miracolo operato dalla grazia di Dio, se solo pensiamo alle sofferenze che i polacchi hanno dovuto sopportare dalla Germania prussiana e nazista da una parte e dalla Russia zarista e sovietica dall’altra negli ultimi tre secoli. Pensiamo anche alle centinaia di migliaia di crimini contro i polacchi commessi dagli ucraini istigati dal comunismo negli ex territori polacchi intorno a Lviv nel 1946. Invece di mettere arrogantemente alla gogna i polacchi per motivi ideologici, i potenti dell’UE dovrebbero ringraziare la Polonia e riconoscere la sua esemplarità invece di discriminarla con risoluzioni assurde. Solo coloro che rispettano la vita dal concepimento alla morte naturale e che condannano severamente l’aborto e l’eutanasia di malati e vecchi sono anche credibili nella loro indignazione contro lo stupro di un’intera nazione da parte dei tiranni di questo mondo.

I tentativi diplomatici, gli sforzi politici e, se necessario, anche l’autodifesa militare sono mezzi umani necessari per ottenere il silenzio delle armi e per fermare l’uccisione di innocenti, la lacerazione delle famiglie, la cacciata dalle case, la distruzione delle città.

Ma la pace come rispetto reciproco e la prospera coesistenza di persone e popoli dipendono dallo spirito di riconciliazione che solo la grazia di Dio può affondare nei nostri cuori. Ecco perché i discepoli di Gesù Cristo pregano ogni giorno: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Di fronte alle terribili sofferenze che questo feroce attacco contro l’Ucraina sta portando a innumerevoli persone, dovremmo, ecumenicamente uniti in tutte le chiese e denominazioni, al di là di ogni tentativo di lasciarci strumentalizzare da qualsiasi ragione di stato, condannare incondizionatamente questa guerra con una sola voce e dire a coloro che possono fermarla immediatamente che non sfuggiranno al giudizio di Dio. “Perché Dio porterà ogni azione davanti al tribunale, giudicando ogni cosa nascosta nella coscienza, sia buona che cattiva”. (Coh 12:14).

Di fronte all’avanzare delle tirannie fasciste e sovietiche e alla minaccia di una nuova guerra mondiale, Dietrich Bonhoeffer pronunciò le parole profetiche in una conferenza su “Chiesa e mondo” a Fanö, in Svezia (1934), che valgono anche per la situazione di oggi: “Solo l’unico grande concilio ecumenico [ cioè l’assemblea di tutti i rappresentanti delle chiese e delle comunità cristiane] della Santa Chiesa di Cristo di tutto il mondo può dirlo in modo tale che il mondo senta a malincuore la parola di pace e le nazioni si rallegrino perché questa Chiesa di Cristo toglie le armi dalle mani dei suoi figli in nome di Cristo e proibisce loro la guerra e proclama la pace di Cristo sul mondo infuriato”.

