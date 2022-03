Agostino Nobile e il Cattolico Adulto Tim Stanley.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione questa riflessione perplessa su un’intervista apparsa di recente su un ottimo giornale Online, La Nuova Bussola Quotidiana. Buona lettura.

Il cattolico adulto Tim Stanley

Una intervista di Nico Spuntoni allo storico britannico Tim Stanley, pubblicata su La Nuova Bussola Quotidiana, https://lanuovabq.it/it, mi ha lasciato abbastanza perplesso. Stanley viene presentato come un cattolico, ma da quello che dice sembra un battezzato “adulto” che sul conflitto in Ucraina cerca di dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Nei suoi commenti, comunque, i cristiani che sostengono Putin, o perlomeno che criticano la NATO e il suo protettore Joe Biden, ne escono un po’ più strapazzati.

Tim Stanley è editorialista del quotidiano britannico The Telegraph e regolare collaboratore della CNN. Per chi lo ignora, ricordo che la network statunitense rappresenta la capostipite del mainstream mondiale, e non è nemmeno pensabile che un giornalista o collaboratore possa essere una voce fuori dal coro. E non penso che Tim Stanley possa fare eccezione alle regole ferree della rete fondata dal super abortista Ted Turner, vedi: https://www.upi.com/Archives/1989/07/14/Abortion-protest-at-Ted-Turners-CNN/5658616392000/

I talk-show della CNN non prevedono contraddittorio, tranne quando presentano uno sprovveduto che fa il loro gioco. Prima dell’invasione americana in Iraq, la CNN era in prima fila nel diffondere la bufala sulle armi biologiche prodotte da Saddam Hussein. Durante i quattro anni del presidente pro-vita Donald Trump, è stato calunniato 24 ore su 24 (basti pensare al Russiagate, poi risultata una gigantesca bufala).

Così con la pseudopandemia, i vaccini ed oggi con il conflitto russo-ucraino. I loro tg e talk show sono dei veri e propri bombardamenti lava cervello. Tant’è che ha perso e sta perdendo milioni di telespettatori. Ormai CNN è sinonimo di bufala, basta andare su YouTube per averne conferma. Potreste iniziare col sito che segue https://www.youtube.com/watch?v=e0WQDf5wXIc

Dopo questa breve premessa, veniamo all’intervista al collaboratore “cattolico” della CNN.

A una specifica domanda, Tim Stanley risponde: «Putin ha cercato di ripristinare la Russia com’era intorno al 1900, un periodo in cui la stessa famiglia imperiale Romanov stava cercando di ripristinare la grandezza del suo precedente governo». Dove l’ha letto?

Nel marzo 1917 lo zar Nicola II abdicò e demandò il potere al capo social-democratico Alexander Kerensky, il quale formò un’Assemblea costituente che avrebbe determinato la nuova forma di governo del popolo russo. Di cosa parla, quindi, lo storico britannico?

Andiamo avanti.

Sul rapporto tra Putin e la Chiesa ortodossa, Stanley risponde: «quando fede e nazione diventano sinonimi, c’è il rischio che la fede diventi un’etichetta di identità piuttosto che un sistema di credenze vissute”. Certo. Ma se, come in occidente, la Chiesa non ha più voce in capitolo, diventa spiritualmente, moralmente e politicamente irrilevante. Tra l’altro, mentre solo nella città di Mosca Putin ha fatto costruire oltre cento chiese, in Europa le chiudono o vengono utilizzate come ristoranti, biblioteche, luoghi ricreativi, pub con musica rock/pop/metal, talvolta satanica.

Più avanti, Stanley, commenta, le azioni di Putin sono «l’antitesi stessa del cristianesimo: violenza, bullismo, massacro degli innocenti».

A parte il fatto che Putin non fa parte dei bulli americani che, dal dopo guerra ad oggi, hanno sganciato tonnellate di bombe uccidendo milioni di innocenti e rovinato economicamente e socialmente interi paesi. La CNN non si e mai indignata per i massacri dell’élite americana, anzi l’hanno sostenuta a spada tratta. Supponiamo, quindi, che il nostro Stanley sia sempre stato allineato con la CNN.

Con il conflitto in Ucraina, Putin difende gli interessi della Russia (non sto qui a descrivere gli antefatti che gli danno ragione). Quando Tim Stanley afferma che le azioni del presidente russo rappresentano “l’antitesi stessa del cristianesimo: violenza, bullismo, massacro degli innocenti”, cosa vuol dire? I cristiani che hanno difeso Gerusalemme dai musulmani erano l’antitesi del cristianesimo? E i cristiani che hanno difeso la fede dagli eretici, massoni, comunisti e nazisti erano l’antitesi del cristianesimo?

Agostino Nobile

