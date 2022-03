Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Avviso Importante per l’Ospitalità…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come ogni giorno seguiamo il cammino di don Emanuele Personeni in pellegrinaggio da Bergamo a Roma per i diritti e la libertà (compreso il lavoro, e non solo) conculcati da un governo di malfattori e ricattatori; e per portare una lettera al pontefice regnante. #camminaeascolta. Oggi pubblichiamo il Vangelo del giorno, e un avviso importante. Buona lettura.

***

VANGELO DI LUNEDÍ 14 MARZO

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».

Commento

Misericordioso é colui che ha a cuore i miseri e i miserabili. I primi sono coloro sui quali ingiustizie di ogni tipo si sono particolarmente accanite nel corso dell’esistenza, deprivandoli di ogni speranza di riscatto. I secondi, i miserabili, sono coloro che hanno rinunciato al rispetto di sé stessi e degli altri perché mortificati da miseria continua o corrotti dal vizio. Tra loro c’è chi rinuncia alla propria dignità per procurare pane ai figli e c’è chi vende la dignità propria e degli altri per accrescere il proprio patrimonio. Due mondi lontanissimi ma accomunati dalla stessa condizione miserevole. La miseria é la povertà spirituale al suo grado estremo, é la spoliazione più radicale, é la condizione avvilente di coloro che non hanno più niente da dare in cambio di un pezzo di pane oppure per mantenere ad ogni costo la loro posizione di rendita. La dignità é un lusso che i miserabili non possono permettersi. E questo mostra che la miseria é una condizione spirituale più che materiale e che può riguardare poveri e ricchi. C’è infatti un grado di spoliazione materiale tale che costringe molti esseri umani a vivere ordinariamente in condizioni subumane e perciò a vendere per pochi spiccioli sé stessi e gli altri. C’è un grado di spoliazione spirituale tale che conduce esseri umani ricchi e potenti ad agire esattamente come i miseri: a vendere per pochi spiccioli la loro dignità e quella altrui. Ricchi o poveri, i miserabili sono miserabili. Chi potrà voler bene a gente così? E come si fa a voler bene a gente così? La misericordia é proprio la forma dell’amore che si prende a cuore miseri e miserabili. Gesù é misericordioso perché vuole salvare anche loro, vuole che anch’essi abbiano qualcuno che pensa a loro. Il misericordioso é colui che desidera ritrovare l’umanità dei miseri e dei miserabili seppellita sotto strati multipli di abiezione. Nessuno sulla faccia della terra é così miserevole da non trovare in Gesù quella misericordia che potrà redimerlo. La misericordia é consapevole che miseri e miserabili suscitano repulsione morale e perfino fisica. Ma la misericordia esiste proprio per gente così, per coloro che hanno perso ogni tratto di umanità. Altrimenti non si chiamerebbe misericordia. Gesù é misericordioso perché crede che anche i miseri e i miserabili possano ritrovare l’umanità perduta. La misericordia esiste apposta per coloro che non la meritano ma ne hanno pur sempre bisogno. Se la miseria é la povertà al suo grado estremo, la misericordia é l’amore al suo grado estremo. Dio si é spinto fin lí per noi.

***

Avviso importante per l’OSPITALITÀ

Invito tutti gli amici che hanno possibilità di ospitare o conoscono qualcuno disposto a farlo, nei paesi di (o nelle vicinanze) –

L’AQUILA -POGGIO PICENZE (AQ) -POPOLI (PE) -ISERNIA -BOJANO (CB) -LUCERA (FG) -BORGO SEGEZIA (FG) -ORTA NOVA (FG) -CERIGNOLA (FG) -CANOSA (BT) -GRAVINA IN PUGLIA(BA) -MATERA -GINOSA (TA) -MONTESCAGLIOSO (MT) -BERNALDA (MT) -MARCONIA (MT) -CASTROVILLARI (CS) -TARSIA (CS) -MOLTALTO UFFUGO (CS) -SOVERIA MANNELLI (CZ) -LAMEZIA TERME (CZ) -SAN PIETRO A MAIDA (CZ) -VIBO VALENTIA (VV) -ROSARNO (RC) a mettersi in contatto scrivendo alla mail camminaeascolta@gmail.com

Ringrazio di cuore già da ora ! A breve anche le località della Sicilia e della Sardegna in cui sarà necessaria l’ospitalità!

§§§

