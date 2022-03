Boccacci, Russo. Reportage Inusuale sulla Guerra Russo-Ucraina.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Rosanna Boccacci e Sergio Russo, che ben conoscete, ci offrono la seconda parte della loro riflessione spirituale su quanto stiamo vivendo. Buona lettura e meditazione.

§§§

REPORTAGE SUL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

DA UN “CORRISPONDENTE” INUSUALE:

VISTO CON GLI OCCHI DEL SOPRANNATURALE

E PROFONDAMENTE RADICATO NELLA TEOLOGIA DELLA STORIA (Seconda Parte)

Nel precedente articolo (qui) abbiamo riportato il pensiero di un’anima mistica – limpidamente al di sopra delle parti – nei confronti del conflitto russo-ucraino.

Oggi invece, vogliamo proporvi la trascrizione di un recentissimo video, apparso su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VTO9BaeL-O8, in cui Mirco Agerde, presidente dell’Associazione Regina dell’Amore di Schio, narra di alcuni fatti inediti, a riguardo del grande mistico vicentino Renato Baron. Ecco quindi la narrazione in questione:

«Due anni fa era il primo Sabato di Marzo del 2020 e mi ricordo che non potemmo fare questa Via Crucis perché da qualche giorno, da qualche settimana era scoppiata la pandemia.

Dopo due anni abbiamo la grazia di essere ancora qui, siamo qui a parlare che è scoppiato qualcosa d’altro che, oggettivamente in sé, è peggio di una pandemia, parliamo infatti di una guerra vicina, o lontana, a seconda dei punti di vista, ma le guerre in realtà sono sempre vicine…

E allora noi, ad essere sinceri, non ci stupiamo più di tanto perché, come sapete, tutto era predetto, tutto era profetizzato: ora stiamo soltanto arrivando a quelli che sono i fatti, a quello che è la realizzazione di ciò che è stato predetto a suo tempo ma, come sempre, noi vogliamo istruirci sulla parola di Maria, vogliamo istruirci su quanto Lei ci ha insegnato e che, forse, speriamo noi, meglio che abbiamo potuto, ma che forse molti in tante parti del mondo non hanno ascoltato…

Era il 24 marzo 1993: “Sia ringraziato e glorificato il Padre, dice Maria, figli miei, il mondo deve far morire il germe dell’odio che ancora vive, e abbracciare il grande Mistero della Pietà, che Gesù ha realizzato nella sua Passione e nella sua Croce, morendo per tutti.

Figli cari, accettate la via che vi ho indicato, accettando la Croce, la vostra croce, e vedrete la nuova luce della potenza di Dio. Grazie, perché onorate la Croce di Gesù, vostra salvezza, vi benedico tutti, tutti, benedico i vostri cari.”

L’esortazione di Maria, di 29 anni fa, ci dice che il mondo deve far morire il germe dell’odio che ancora vive, e questo germe dell’odio, purtroppo, non lo abbiamo fatto morire! Ecco perché oggi siamo qui preoccupati, chi più chi meno, siamo qui con lo sguardo purtroppo alla televisione, e a ciò che ci raccontano ogni giorno.

Sempre di più abbiamo tante forme di preoccupazione per il futuro che, pur sapendo che a lungo termine sarà bello, poiché il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria avverrà, però sappiamo pure, che per giungere là vi è un tempo di purificazione, che dobbiamo attraversare, non per [diretta] Volontà di Dio, ma per la permissione di Dio, a causa delle scelte dell’uomo.

L’odio, fratelli, l’odio… e non pensiamo soltanto a quell’odio che abbiamo tra fratello e sorella, tra famigliari, tra vicini di casa e… se ce l’abbiamo questo odio, facciamolo morire, tocca a noi dare l’esempio!

Facciamolo morire questo odio, se abbiamo qualcosa contro qualcuno. Non importa se gli altri, quell’altra parte continuerà ad odiarci, l’importante è che tu faccia morire il germe dell’odio. Ma questo odio oggi non è soltanto – lo ripeto – che abbia a che fare con i rapporti interpersonali: c’è un odio contro la vita, contro la vita nascente…

Madre Teresa di Calcutta cosa aveva detto nel 1979? “Finché si permetterà di uccidere il proprio bambino nel grembo, non si potrà mai avere la pace nel mondo. Perché, se una madre uccide il suo bambino nel grembo, chi vieta a me di uccidere il mio fratello, chiunque esso sia?”

Quanto profetiche sono queste parole: l’aborto causa della guerra!

L’odio contro la vita, l’odio contro la famiglia, l’odio contro i bambini… perché oggi, attraverso certe ideologie, si scatena un odio contro l’innocenza, l’odio contro i giovani e i loro ideali, l’odio contro tutto ciò che è cristiano e che sa di cristiano…

Oggi c’è un odio smisurato e, se notate bene, ciò è impressionante: questo odio che si è sviluppato, e si sta manifestando sempre di più, proprio laddove si dovrebbe essere cristiani, nei paesi che sono stati la culla del cristianesimo, Italia compresa!

E appunto lì si manifesta questo odio e, di fronte a tale odio, si ha come una pentola a pressione: presto o tardi questo odio scoppia!

E come scoppia allora questo odio? Scoppia nelle guerre, nelle pestilenze, nelle carestie, perché l’odio porta a questo: sono chiamate “le tre sorelle”, che purtroppo vanno estremamente d’accordo fra di loro. L’odio scoppia in queste cose, ed allora, dice la Madonna, vi è soltanto una strada per vincere l’odio: quella che ha scelto Gesù, che di fronte all’odio di tutto il mondo, che cosa ha fatto? Se l’è caricato tutto sulle spalle, se lo è caricato sul legno della Croce, il Mistero della Pietà, dice la Madonna, quello che Gesù ha realizzato nella sua Passione e nella sua Croce, morendo per tutti.

E sì che Gesù poteva tranquillamente fare uno schiocco di dita, e tutto il mondo sarebbe sparito, tutti i nemici sarebbero spariti… perché a Dio basta un soffio per cambiare le cose! Ma il Signore ci ha insegnato che viviamo [inseriti] nella storia, ha insegnato questa strada: se vuoi vincere l’odio, càricati della croce che l’odio produce, se vuoi vincere il disamore, se vuoi vincere le difficoltà, porta la croce, come ha fatto Gesù.

L’odio chiama odio, la guerra chiama guerra, la violenza chiama violenza, la vendetta chiama vendetta, il sangue chiama sangue, è la storia del mondo… e il mondo continua su questa strada! La novità del Cristianesimo sta proprio nel fatto che Cristo ha detto: se volete vincere il male la strada è solo questa, il mistero di un amore sino in fondo, che sa farsi carico di tutte le ingiustizie e che si offre a Dio per la conversione, che si offre a Dio per la redenzione. E questa strada della croce continua, perché nella storia è stata continuata dai cristiani, dalla Chiesa, che oggi, per quanto grande o piccola sia rimasta, il gregge dei credenti, grande o piccolo che sia rimasto oggi, ha questo compito: quello di portare la Croce del Signore!

Quanti siamo rimasti carissimi, dico, non perfetti… perché santi non lo siamo nessuno, io per primo, ma quanti siamo rimasti a credere ancora, a credere veramente e ad essere legati ancora a tutto ciò che la Chiesa ha sempre insegnato, a quei valori cristiani che la Madonna in questi luoghi cristiani ci ha richiamato, e richiama continuamente… pochi, pochi, ma sul Calvario quanti erano? Pochi, pochi! Sono sempre i pochi che salvano i molti, questa è la storia di Dio: sono sempre i pochi per i molti!

E allora ringraziamo il Signore, se oggi siamo fra quei “pochi”, e che facciamo parte dei “pochi”… ma ricordiamoci che non siamo qui per sentirci i “migliori”, lo siamo per i tanti: per quelli che ancora oggi, dopo tanto tempo, dopo tante settimane, dopo tanti anni, non hanno ancora capito niente, anzi… sembra che capiscano sempre meno, addirittura!

Per tutti quelli che in questi luoghi non sono mai ancora venuti, per quelli che non vi hanno ancora posto piede (e ci sono persone che abitano qui sotto), che non hanno mai posto piede in questi luoghi.

Anche per queste persone noi dobbiamo offrire, perché questa è la strada: se vuoi vincere il male devi abbracciare il bene, pur se il bene può costare, anche se il bene ti porta sul Calvario… non c’è altra strada!

Ecco, la Madonna ci dice appunto: figli cari accettate la via che vi ho indicato, accettando la croce, la vostra croce, perché questa croce che noi portiamo, piccola o grande che sia, ricordiamoci, è Gesù che la vive in noi, è Gesù che la rivive in noi, se noi la accettiamo, non se noi la trasciniamo, non se la sopportiamo, ma se la portiamo, con amore e con l’aiuto della grazia, perché da soli non possiamo fare niente… ed ovviamente lo sappiamo che la nostra umanità è troppo fragile, troppo debole, per poter portare le croci di questo mondo, ed allora, con l’aiuto della grazia, noi continuiamo ad essere quella Chiesa che salva, quella Chiesa che porta e contribuisce e che partecipa all’opera della Redenzione: è una grande vocazione che la Madonna ci invita a fare, ed ecco perché Ella conclude i suoi messaggi dicendo grazie, perché onorate la Croce di Gesù, e fare la Via Crucis come abbiamo fatto oggi, è onorare la Croce di Gesù, ricordiamocelo sempre!

Il primo modo per onorare la Croce di Gesù è portarla nel nostro cuore, è portarla con pazienza, è portarla con amore, certo, questo è il primo modo di onorarla… ma poi ci sono anche queste pratiche, che la Chiesa ci ha insegnato, ben vengano allora che ci siano persone che hanno accettato, e che vogliono accettare, in questa Quaresima, di essere anche presenti fisicamente alla Via Crucis in questi venerdì, perché siamo sicuri che, pur se è sacrificio per chi deve venire e per chi deve tornare, per il freddo, potrebbe piovere, e piovere a dirotto, e persino nevicare, eccetera… di questi sacrifici però, ne ha bisogno il mondo, ne abbiamo bisogno noi, ne hanno bisogno i cuori, ne ha bisogno la Chiesa, ne hanno bisogno le famiglie, ne hanno bisogno i giovani.. dell’autenticità di persone, che sanno offrire sé stessi, per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime…

Allora carissimi, non possiamo che volgere un attimo appena, perché c’è il rischio di essere fraintesi… a quella che è la guerra che è scoppiata, poiché, guardate, che questa è una guerra che, anche se dovesse arrivare la fine della guerra, oppure una tregua, guardate che questa guerra sta scavando dei solchi difficilmente colmabili, nel prossimo futuro, per l’Europa in maniera particolare, e guardiamo alla Russia, perché della Russia oggi si parla tanto, si parla in tutti i modi della Russia, ma anche il Cielo ha parlato della Russia! In questi luoghi, e ha parlato della Russia in tempi non sospetti: era il 26 aprile del 1992 (e quindi siamo la bellezza di ben trent’anni fa), quando Renato Baron, assieme ad alcuni collaboratori andarono vicino a Mosca, poco lontano da Mosca, a Vagorsc, una città che ha cambiato nome dopo la caduta del regime sovietico, e che si trova a 75 km a nord-est di Mosca, in quel luogo dove c’è un monastero meravigliosamente grande e bellissimo, e proprio lì Gesù dice a Renato queste parole: “ Guardate a questa terra, e potrete immaginare quello che il mondo dovrà passare !”

Basta questa frase… ma cosa c’era in Russia nel ‘92? Solo desolazione, povertà… la desolazione più totale, dal punto di vista spirituale e materiale, da un punto di vista morale… c’era di tutto, anzi, non c’era niente!

Cosa c’era nella Russia del ‘92? E Gesù dice: guardate a questa terra, perché potrete immaginare quello che il mondo dovrà passare… Quindi dice che, non è soltanto lì che vedete questa desolazione, oggi, trent’anni fa la vedete, ma preparatevi, perché questa desolazione la vedrete presto anche da voi!

Ma perché? Perché… c’è sempre un perché! “Chi ha velato la mia Croce ha tolto Verità e pace”, è sempre questo il problema… perché la Croce, sapete, non si può togliere, ma si può solo velare, nascondere, ma non si può togliere: è sempre lì!

Chi ha velato la mia Croce – il regime sovietico – ha tolto Verità e pace!

“ In ogni parte del mondo si tenta di abolire il mio Sacrificio. Perciò le fondamenta di una Babilonia umana hanno già innalzato il palazzo di Satana e, dalle rovine del suo crollo, rimarranno sepolti per sempre quanti continuano a rifiutare il mio Comando !”

Sono parole molto forti, e molto esplicite… allora preparatevi, perché quello che vedete qui lo vedrete anche nel mondo intero, la desolazione causata da chi ha velato la Croce: e oggi, nel nostro occidente, splende o risplende? Oppure è stata velata anche la nostra Croce?

Basta pensare al mese scorso, quando di fronte ad una pandemia (che è vero sembra stia finendo, anche se vogliono fare un certo accanimento terapeutico per tenerla in vita!), a parte questo, di fronte ad una pandemia che sembra stia finendo, di fronte ad una guerra che sta iniziando, che cosa abbiamo visto in televisione? Un “sanremo” che disprezza i simboli cristiani, poiché questo succede da anni ormai e, sebbene ci sia tanta crisi, si disprezzano continuamente i segni cristiani… e quindi vi ricordo la testimonianza di un ambasciatore russo, nel 2014, che venne a fare una conferenza alla Santissima Trinità di Schio.

Questo ambasciatore della Federazione Russa, che era all’Onu, per le problematiche familiari, ci disse una cosa che ci raggelò: “Quando io prendo l’aereo che parte da Mosca, per venire a Bruxelles, dove vi è una sede dell’Onu, quando scendo a Bruxelles mi pare di essere tornato nell’Unione Sovietica di trent’anni fa, perché proprio qui in Europa c’è la guerra contro il Crocifisso, c’è la guerra contro i simboli cristiani, c’è la diffusione dell’aborto, dell’eutanasia, di questo, di quello… di tutto ciò che faceva il regime sovietico, trent’anni prima!”

Cosa ha detto la Madonna a Fatima? La Russia spargerà i suoi errori in tutto il mondo… E noi, proprio noi, patria del Cristianesimo, abbiamo ereditato tutti questi errori, purtroppo!

Ed è impressionante, perché la Russia di adesso non è più la Russia sovietica, e quindi dice: qui invece, [da noi] sembra di essere tornati alla Russia di un tempo…

Impressionante, ma è sempre la stessa storia: l’uomo che vuol farsi redentore di sé stesso, l’uomo vuol farsi messia di sé stesso, l’uomo vuol salvarsi da solo… l’abbiamo sentito in questi due anni: bisogna fidarsi della scienza! bisogna aver fiducia nella scienza! e tuttavia non c’era Dio in questi tempi, non c’era assolutamente Dio, anzi… ché sono stati chiusi persino i luoghi di culto!

La scienza è una grande cosa, però se illuminata dalla fede, ma ciò ci dice che cosa c’è nel pensiero degli uomini di oggi: questo messianismo terreno, che vorrebbe salvare il mondo da solo, l’uomo vuol farsi esso stesso creatore e redentore, e sostituirsi al vero Creatore e Redentore, e sin che si fa questo, non si fa altro che costruirsi una grande Torre di Babele, la quale sappiamo che, presto o tardi, dovrà crollare, e tale crollo, non dico lo vediamo già, ma gli scricchiolii li sentiamo forti, che questa torre di babele sta scricchiolando, e sotto la torre rimarranno, dice Gesù, rimarranno sepolti per sempre quanti continueranno a rifiutare il mio Comando: è un intervento di giustizia quindi, non di giustizia tipo vendetta – non fraintendiamo! – è però l’intervento che Dio permette per la purificazione dell’uomo , (tutto ciò quel 26 aprile del ’92).

Due giorni dopo, il 28 aprile, sempre del ’92, Renato con i suoi collaboratori si trovava in un altro luogo: un villaggio distante 100 chilometri da Mosca, Bogoriubodo, e lì appare la Madonna, è un villaggio molto piccolo, in una cappella abbandonata… appare la Madonna e dice una cosa che sembra quasi in contrasto con quello che ha detto Suo Figlio due giorni prima: “ Benediciamo e glorifichiamo il Padre, figli miei, ora siete nella terra che darà frutti di santità, grazie, perché mi aiutate ad entrare in questi cuori bisognosi di amore, da questa nazione si effonderà una nuova luce, che si effonderà in tutto il mondo, quando ogni chiesa sarà ricostruita o riparata, allora avrà inizio una nuova era e il mio Cuore Immacolato trionferà. Vi accompagno e vi benedico tutti, stringendovi a Me .”

Questi sono i “paradossi di Dio”!

Dove ha sede la Chiesa universale? Dove risiedono i successori di Pietro? A Roma!

E cosa c’era a Roma, prima che arrivasse il cristianesimo? L’impero pagano e persecutore del Cristianesimo, fin dal suo nascere!

E dove ha posto i suoi successori [il Signore]? Proprio a Roma, dove prima vi erano gli imperatori che perseguitavano i cristiani!

E cosa ha chiesto la Madonna cent’anni fa a Fatima? Ha chiesto la consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato, per evitare che spargesse errori in tutto il mondo, poiché annunciava che in quel secolo la Russia ne avrebbe fatto di tutti i colori!

E la Madonna cosa ci sta dicendo con questo messaggio? Che proprio dalla Russia inizierà il Trionfo del Suo cuore Immacolato!

Ecco i paradossi di Dio… la storia cambia: ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili! Ecco i paradossi… e questo messaggio profetico ci dice che proprio dalla Russia partirà una luce nuova che illuminerà il mondo, che a Mosca siano state ricostruite 100 chiese (soltanto a Mosca!) è un fatto vero: nell’occidente cristiano, viceversa, si stanno chiudendo le chiese, ma non solo, le si stanno addirittura vendendo… ed in Russia, invece, le si restaurano !»

Alla prossima ed ultima puntata sull’argomento…

Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo

2/3 (continua)

§§§

