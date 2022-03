Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da San Liberato a Narni.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, continua il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma per difendere libertà e diritti (fra cui quello del lavoro…) di centinaia di migliaia di persone colpevoli solo di non volersi sottoporre a una sperimentazione farmacologica dall’efficacia molto dubbia e dai rischi notevoli. Lo seguiamo anche oggi, nel suo cammino, verso Roma, dove vuole far pervenire al pontefice regnante una lettera firmata da molte persone su questo tema (e che si può ancora firmare…). Ecco la tappa odierna.

***

TAPPA DI DOMENICA 13 MARZO da SAN LIBERATO a NARNI

circa km 13 a piedi

PARTENZA ORE 9

SAN LIBERATO (TR) -Parrocchia di San Liberato Abate e Martire Narni

NERA MONTORO (TR) -Parrocchia dei Santi Giuseppe, Egidio e Marina

NARNI (TR) -Parrocchia dei San Giovenale e Cassio

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale