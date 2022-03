Ettore Gotti Tedeschi: che Sia Greta, la Vera Nemica di Putin?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, con il permesso dell’autore rilanciamo questo articolo del prof. Ettore Gotti Tedeschi apparso oggi su La Verità. Buona lettura.

§§§

È Greta la vera “Nemica” di Putin?

E se l’origine del risentimento di Putin fosse (soprattutto) economico, legato alle decisioni di realizzare il processo di transizione energetica che avrebbero messo la Russia in ginocchio in qualche anno e limitato il processo di consolidamento competitivo della Cina? Vuoi vedere che in gran parte, anche se non dichiarate, è stata proprio la piccola Greta a preoccupare la grande Russia e la grandissima Cina?

Propongo una ipotesi di spiegazione e conseguentemente di soluzione, alla guerra in Ucraina. Forse esagero nella semplificazione, ma ho letto e sentito di peggio, pertanto me la si perdoni. E’ possibile che l’origine della inaccettabile decisione, tuttora misteriosa, di invadere l’Ucraina possa esser individuabile (anche) nelle conseguenze di una serie di errori dell’occidente fatti negli ultimi 50anni, generati dal vecchio NOM e dal grande Reset post Covid di transizione energetica e tecnologica.

Detto Reset, concepito per correggere le conseguenze del fallimento del NOM e del Covid, è sintetizzate nella proposta definita quale nuovo capitalismo inclusivo e sostenibile, che però include solo consumisticamente e sostiene solo l’ambientalismo neomalthusiano. Ma esclude e non sostiene Russia e Cina, anzi si abbatte su di loro. Se ciò fosse vero (ma non lo sappiamo, possiamo solo dedurlo) risulterebbe evidente che la soluzione stia nel sacrificare talune aspirazioni di chi supporta Greta & Co e stia nel modificare, in modo ragionevole, detto piano di transizione energetico e tecnologico, in vero accordo con entrambe, Russia e Cina.

Coesistono più premesse che rendono ragionevole questa riflessione nel vuoto di leadership nel mondo globale. Soprattutto il drammatico cambio di potere economico tra occidente ed oriente. L’occidente oggi ha (circa) il 45% del Pil mondiale verso il 90% di 50anni fa ed ha il 12.5 % di popolazione mondiale verso il 25% di 50anni fa. E ciò è avvenuto grazie al crollo della natalità, esclusivamente nel mondo occidentale. E’ vero che 50anni fa eravamo 4 miliardi e oggi siamo 8 miliardi. Ma 50 anni fa in occidente c’erano (arrotondo e semplifico per facilitare il messaggio) circa 1 miliardo di persone e oggi c’è sempre circa 1 miliardo di persone.

È chiaro questo? E il problema ambientale è dovuto proprio agli effetti di questo fenomeno: iperconsumismo inquinante in occidente per sostenere la flessione del PIL conseguente alla decrescita popolazione e delocalizzazione in Asia per produrre a basso costo (e conseguente scarsa attenzione alle emissioni) per soddisfare il bisogno di consumismo in occidente. È chiaro anche questo? Ma ora l’occidente che, deindustrializzando ha perso opportunità di creare posti di lavoro, vuole rimpatriare le produzioni con investimenti tecnologici competitivi nei costi, a discapito dell’Asia che rischia di interrompere il suo necessario riequilibrio per assicurare consumi interni. Ma ora sempre l’occidente nell’intento di avviare un nuovo modello di crescita post Covid concepisce la transizione energetica, correttissima finché si vuole, ma penalizzante chi produce energia “sporca”. Si pensava che detti produttori sarebbero stati a guardare in silenzio?

Il vecchio Nom è fallito prima del Covid, dopo si è aggravato e ha inventato Reset, magari con indifferenza verso chi ne avrebbe potuto risentire. Ora e si sta prospettando un nuovo NOM che si prospetta essere euroasiatico piuttosto che euroamericano.

Certo la materia è complessa. La Russia è una potenza bellica, ma dal punto di vista economico non è una potenza rilevante, è produttore ed esportatore di MP energetiche soprattutto, ma ha un Pil più o meno come quello italiano e proprio in questo momento vede coincidere molte sue preoccupazioni con la Cina. In più sembra avere e voler affermare valori ed aspirazioni che l’occidente ha invece dimenticato-rinnegato, ho detto “sembra”.

Proprio per questo la prima scelta del Reset post Covid, quello della transizione energetica e tecnologica (detto capitalismo sostenibile), che mira a azzerare uso di prodotti energetici sporchi e inquinanti (Carbone, petrolio, gas), colpisce l’economia e il potere della Russia che vive di questi. La seconda scelta del Reset quello che mira fare consumare tutti a costi anche marginali abbassando i costi di produzione grazie ad investimenti tech ( capitalismo inclusivo), colpisce l’economia cinese, che compete a low cost e high pollution, mettendola in difficoltà mentre sta ridistribuendo le produzioni al suo interno per far consumare i suoi abitanti.

Non credo certamente che questa guerra sia spiegata solo da problemi economici, non voglio sottovalutare una serie di altri temi-problemi spaventosamente complessi da capire, che infatti gli “esperti” sembrano impegnati a spiegare interpretando e persino a volte confondendo, spesso contraddicendosi. Leggendo le interpretazioni sul perché Putin ha invaso l’Ucraina sembra di rivivere le interpretazioni del Covid fatte dai virologi. Probabilmente deve difendersi economicamente, ma perché invadendo l’Ucraina? Perché ha accesso prezioso, al Mar Nero? Perché ha la maggior centrale nucleare d’Europa? Perché l’Ucraina è il “granaio d’Europa”. Perché l’invasione genera profughi in Europa che dovrebbero compensare la minaccia di sanzioni? Per dissuadere l’espansione Nato intorno alla Russia?

Notavo che la crescita prezzi delle MP energetiche, e non, indebolisce l’Europa (in modo diverso paese per paese) ma rafforza competitivamente la Cina, se sostenuti con prezzi a lei favorevoli, come possiamo immaginare. Ciò conferma che in atto c’è un ribaltamento del modello competitivo globale Il Reset post Covid si sta ritorcendo contro chi lo ha concepito prescindendo dall’apprezzamento di attori che sarebbero stati danneggiati (Russia in primis). Curioso, non hanno costruito scenari strategici prima di avviarlo? Molto curioso. Azzardo una ipotesi (se non rivediamo subito il modello di transizione e energetica e mandiamo veri negoziatori a trattare): la Cina interviene, tratta lei le condizioni, fa cessare la guerra, salva il mondo dalla terza World War e instaura di fatto il Nuovo – Nuovo Ordine Mondiale.

§§§

