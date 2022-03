Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Zepponami a Bassano in Tiberina.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, prosegue il pellegrinaggio di don Emanuele Personeni da Bergamo a Roma, passando idealmente per tutta l’Italia, in difesa dei diritti e delle libertà che questo governo di malfattori, con la complicità di colui che dovrebbe essere il garante della Costituzione, nega a milioni di persone che rifiutano di sottoporsi a una pratica medica sperimentale, poco efficace e pericolosa. #camminaeascolta. Don Emanuele vorrebbe far pervenire al pontefice una lettera su questo tema, sottoscritta da molti. Ecco la tappa di oggi.

***

TAPPA DI VENERDÍ 11 MARZO

Da ZEPPONAMI a BASSANO IN TEVERINA

circa km 34 in bicicletta

PARTENZA ORE 9

ZEPPONAMI (VT) -Parrocchia Santa Maria del Giglio

VITERBO -Parrocchia di Santa Maria dell’Edera e Santa Maria del Paradiso

BAGNAIA (VT) -Parrocchia di San Giovanni Battista

BASSANO IN TEVERINA (VT) -Parrocchia Immacolata Concezione di Maria

***

