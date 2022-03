Bestiario Infame. Facebook (e Instagram) lo Dice: Odiare si Può.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, che i social rispondessero solo a un particolare tipo di regole – per cui gente come i cristiani, gli anti-abortisti, i tradizionalisti, i “bigotti” ecc. erano selvaggina permessa – ma erano regole tacitamente violate; adesso invece come potete vedere la libertà di odiare è garantita.

Qui sotto trovate alcune citazioni e comment, e poi l’usuale messe di oggetti trovati in Rete; alcuni ridicoli, altri piuttosto osceni. Ma bisogna fare memoria di tutto questo, per non lasciar cadere nell’oblio parole e sentimenti, da ricordare – magari con qualche rossore – quando la febbre sarà svanita.

***

È una caratteristica di ogni civiltà in decadenza che le grandi masse del popolo non siano consapevoli della tragedia. L’umanità in crisi è generalmente insensibile alla gravità dei tempi in cui vive.

Gli uomini non vogliono credere che i loro tempi siano malvagi, anche perché non hanno uno standard al di fuori di se stessi con cui misurare i loro tempi. Se non esiste un concetto fisso di giustizia, come possono sapere che è stata violata?

Solo chi vive di fede sa veramente cosa sta succedendo nel mondo; le grandi masse di uomini senza fede sono inconsapevoli dei processi distruttivi in atto, perché hanno perso la visione delle altezze da cui sono caduti.

(Fulton J. Sheen)

***

Vedo stupore per la propaganda di odio verso tutto ciò che è Russo.

Ma dove eravate nell’ultimo biennio quando si scatenava l’odio sistematico per chiunque non seguisse la narrazione governativa e massmediatica su pandemia, vaccini e restrizioni?

Dove eravate quando veniva dato dell’untore al runner o dell’assassino a chi aveva dubbi sulla esclusione dalla vita sociale dei non vaccinati?

Vi sembra differente? No, non lo è.

***

È cattiveria, lo so. E non dovrei ridacchiare su cose davvero tragiche come la questione “green pass” e la guerra in Ucraina. Ma, chiedo perdono, vedere i sostenitori del “Bene Comune”, in nome del quale da quasi un anno si schiacciano i diritti costituzionali di chi non vuole vaccinarsi, che ora si scannano sul sostegno armato del nostro Paese all’Ucraina mi fa sogghignare. Ora gli uni si scandalizzano perché Draghi e C. calpestano buon senso e Costituzione per mandare armi ad un Paese in guerra e aumentare il livello del conflitto, gli altri invocano il dovere di aiutare un paese aggredito ingiustamente bypassando le norme costituzionali per difendere un paese vittima di una ingiusta aggressione.

Intanto centinaia di migliaia di loro (ex) amici, vicini di casa, fratelli in Cristo, colleghi e magari parenti sono ancora impediti a lavorare, viaggiare a a volte anche curarsi e di questo ad entrambi i nuovi fronti di guerra fratricida continua a non fregare nulla; non ne discutono nemmeno più per dire che è giusto come se ormai fosse semplicemente normale. Pandemia o no. ***

Si è già fatto cenno su questo blog al fatto che la spiegazione di quanto sta accadendo, anche dell’ obbligo vaccinale appena introdotto, risieda non tanto in una necessità di carattere sanitario quanto in una questione di carattere politico. L’accanimento nei confronti di quella parte di popolazione che non desidera il trattamento coi sieri sarebbe motivato dalla “disobbedienza” di costoro, piuttosto che dalle preoccupazioni di carattere sanitario che vengono solitamente addotte. Sarebbe in corso quello che mi pare il Wall Street Journal ha definito come un esperimento per vedere fino a che punto una popolazione può subire privazioni ed obbedire senza rivoltarsi. E ciò si starebbe esercitando non a caso su di un popolo considerato meno reattivo di tanti altri.

Il “vaccino” sarebbe lo strumento scelto per saggiare questa obbedienza che si vorrebbe vedere totale. Soltanto una volta conseguita l’obbedienza della totalità della popolazione, infatti, si potrebbe passare ad altri, più stringenti, livelli di autoritarismo. Ecco così che la quota di renitenti al siero diventa l’ostacolo da rimuovere a tutti i costi e con ogni mezzo.

***

***

***

***

***

***

Nathaniel Rotschild si lamenta perché l’Ucraina è un pezzo essenziale della geopolitica del NWO, e chiede un’azione militare più forte. “Senza l’Ucraina l’ordine globale potrebbe non sopravvivere”.

***

La guerra ha causato molti problemi umani. Per esempio, la scomparsa di un genere molto presente in TV.

***

Questa bella gente ha propagandato e continua a farlo contro venti e maree la necessità di farsi inoculare. Qui sotto trovate le percentuali di morti in UK nei primi due mesi dell’anno.

***

E intanto, a dispetto della realtà della situazione sanitaria, continuano limit, vessazioni, proibizioni e green pass…

***

E a dispetto di ogni evidenza scientifica – ormai sono numerose e autorevoli le voci contro questa follia – il governo obbliga anche i più giovani a farsi inoculare il siero. Ma ci sarà un giorno il giudizio di Dio.

***

E, comunque, sì, è vero, si inscrive nel DNA.

***

Reazioni avverse…

***

***

***

Una fine analisi geopolitica sulle ragioni e i torti del conflitto da parte di una giornalista equilibrata.

***

***

star wars

Here is the original news footage (see time 0:08)pic.twitter.com/sCRPWO5f7Z — Dr. Eli David (@DrEliDavid) March 1, 2022

***

***

***

E c’è anche questo: https://twitter.com/rusembitaly/status/1501877955076710401?s=20&t=tVpB4D8joylH7WDbxbijRg

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bestiario, facebook, odio



Categoria: Generale