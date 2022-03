L’Inconsulto Bisogno di un Nemico a Est. Barbara Spinelli su Il Fatto.

… un negoziato che salvi la faccia non solo a Kiev, ma anche al Cremlino

… eviti umiliazioni irreparabili dell’aggredito come dell’aggressore

… non ci sono logica né metodo nel pensiero della Nato, dell’Unione europea e di gran parte dei commentatori

… Georgy Arbatov, quando l’Urss si disintegrò: “Vi faremo, a voi occidentali, la cosa peggiore che si possa fare a un avversario: vi toglieremo il nemico”

… ascoltare e prender sul serio le condizioni elencate

… immediato cessate il fuoco, in cambio del riconoscimento della Crimea annessa nel 2014

… riconoscimento delle Repubbliche del Donbass … neutralità dello Stato ucraino

… provare a mettersi attorno a un tavolo si può, e rinunciare ufficialmente a nuovi allargamenti Nato si deve

… Ue si arma ai propri confini e invia sempre più armi in Ucraina, perché lo scannamento continui sui nostri schermi

… cominciasse un’autocritica non solo sull’estensione della Nato, ma anche sulle politiche di allargamento UE a Paesi dell’Est

… Non manca giorno in cui il ’38 non venga evocato, senza mai fare accenno alla vittoria ottenuta nel ’45 grazie a oltre 20 milioni di morti russi

… Questo revisionismo storico è un altro elemento che offende la Russia, Paese europeo per eccellenza

… Gli storici futuri … ricorderanno le umiliazioni inflitte per trent’anni alla Russia, a cominciare dalla Nato allargata

… Può darsi che la strategia del Cremlino sia imperiale, ancora non sappiamo

… Ma di certo conosciamo le parole di Putin: “Chiunque non senta la mancanza dell’Unione sovietica è senza cuore. Ma chiunque voglia il suo ritorno è senza cervello”

