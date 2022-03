Il Corriere Trasforma il Rosario di Varsavia in una Preghiera a Kiev. Complimenti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico del nostro sito mi ha scritto questo messaggio, che porto alla vostra attenzione. Voi sapete già che cosa pensiamo della qualità dei giornali di regime, però bisogna dire che ogni tanto riescono ancora a sorprenderci. Buona lettura…

***

Buongiorno dott. Tosatti, sono…., amico di Massimo Viglione e membro della confederazione dei Triarii. Io vivo in Polonia da due anni ormai e Le scrivo per segnalarLe l’ennesima manipolazione mediatica, sul tema della guerra, ahimè, in corso in Ucraina, nella speranza che Lei possa fare qualcosa per denunciarla e contribuire a far aprire gli occhi a più persone possibile.

Il Santo Rosario maschile recitato a Varsavia qualche giorno fa è diventato per il Corriere una spontanea preghiera per la fine del conflitto … commovente fila di persone … la guerra terrorizza….

Si vede sullo sfondo il castello reale e distintamente l’Ave Maria è recitata in lingua polacca…

https://video.corriere.it/esteri/a-kiev-si-prega-ginocchio-le-strade-lunga-fila-persone/5343ff4a-9f7d-11ec-82d5-6f137f6a69fd

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: corriere, kiev, polonia



Categoria: Generale